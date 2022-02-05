Португалия - Россия. Анонс и прогноз на финал Евро-2022

Португалия - Россия

Чемпионат Европы по футзалу. Финал

6 февраля. Нидерланды. Амстердам. "Ziggo Dome". Начало в 18:30

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Сборная Португалии по футзалу

Давайте ещё раз вспомним две вещи. Во-первых, Португалия защищает статус чемпионов Европы и параллельно владеет титулом лучшей команды мира, выиграв соответствующий чемпионат в октябре прошлого года. Во-вторых, "селесао" сейчас если и не на пороге изменений, то уж точно учатся жить в новой реальности, где Рикардиньо уже не игрок сборной, плюс вне игры остались Кардинал и Бебе. Адаптация, когда ты не можешь рассчитывать на лучшего игрока последнего десятилетия, проходит тяжело, но Португалия справляется и во второй раз подряд добралась до решающего поединка турнира.

Хотя по ходу финальной части Евро вопросы оставались. Началось всё вообще с 0:2 от Сербии после первой четверти игры. Однако затем Португалия взяла себя в руки и забила четырежды. Без каких-либо хлопот справились с Нидерландами, хоть сделали это "всего" в три мяча, а затем намучились в поединке с Украиной, где пришлось ждать своего шанса и реализовать его во второй половине встречи. Не было просто даже с Финляндией в четвертьфинале, которая дважды сравнивала счёт по ходу игры, что уж говорить об 1/2-й, где в ворота испанцев залетело практически всё, что португальцы создавали.

Ainda estamos a recuperar ????, mas não conseguimos parar de ver: fica com o resumo da noite épica! ???? #VamosComTudo



???????? 3⃣-2⃣ ???????? pic.twitter.com/a29ijJ1Q5h — Portugal (@selecaoportugal) February 5, 2022

Выглядит всё так, словно Португалия не заслужила второй кряду победы на Евро. Но это не совсем так. Вы же согласитесь, что выигрывает не всегда самая яркая команда, а та, которая способна распределить по дистанции силы и найти свой шанс. Вот "селесао" из таких. Они всегда в поисках и пока что всегда находили. Это тоже талант.

Сборная России по футзалу

Так совпало, что сборная Украины играла с обоими финалистами нынешнего Евро. Поэтому у нас есть полное право сопоставить оппонентов и сделать свой выбор. Да, пускай это будет не самая объективная оценка, но обычно перед финалом объективности быть не может.

Что интересно, ни одни, ни другие не убедили в своём абсолютном превосходстве. Такое отчасти можно было бы сказать за первый тайм россиян против нашей сборной, но вторая 20-минутка получилась очень смазанной и неудачной. Прошла бы дальше Украина - никто бы и слова не сказал, что это было бы несправедливо.

???????????????????? Which players do you want to become Futsal EURO winners? ????#FutsalEURO pic.twitter.com/iEQ1tmNE54 — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) February 5, 2022

Групповой этап Россия прошла с тремя разгромными победами. Впрочем, там спрашивать не с кого: Словакия, Хорватия, Польша - это не элита мирового футзала. Но в плей-офф с каждым следующим поединком становилось всё сложнее. Причём, отчасти получилось отскочить и в игре с грузинами, и с нами: Сакартвело, проигрывая в один гол, создали безумный момент на последней минуте, но, не реализовав его, пропустили ударом по пустым воротам. Украина упустила шанс сравнять счёт с пенальти. Будет ли третий отскок подряд?

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч Португалия - Россия

Обе сборные на протяжении турнира не выглядели убедительно. Россия перепуганно провела последние минуты против Украины в полуфинале, Португалия на жилах вытащила игру с Испанией, не контролируя её ход. В этом матче многое будет зависеть от идей тренеров, а также функциональной подготовки футболистов. В России уверенности в этом плане просто нет: только четверо полевых у команды Сергея Скоровича не переступили рубеж в 30 лет. Откуда браться силам на ещё один матч жизни спустя два дня после предыдущего - неизвестно.

Ставка: Португалия победитель турнира за 1.8