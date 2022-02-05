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Португалия - Россия. Анонс и прогноз на финал Евро-2022

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Действующие чемпионы против измученного претендента

Португалия - Россия. Анонс и прогноз на финал Евро-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Португалия - Россия

Чемпионат Европы по футзалу. Финал
6 февраля. Нидерланды. Амстердам. "Ziggo Dome". Начало в 18:30

Трансляция на ТВ - UA:Перший
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Текстовая трансляция - UA-Футбол

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Сборная Португалии по футзалу

Давайте ещё раз вспомним две вещи. Во-первых, Португалия защищает статус чемпионов Европы и параллельно владеет титулом лучшей команды мира, выиграв соответствующий чемпионат в октябре прошлого года. Во-вторых, "селесао" сейчас если и не на пороге изменений, то уж точно учатся жить в новой реальности, где Рикардиньо уже не игрок сборной, плюс вне игры остались Кардинал и Бебе. Адаптация, когда ты не можешь рассчитывать на лучшего игрока последнего десятилетия, проходит тяжело, но Португалия справляется и во второй раз подряд добралась до решающего поединка турнира.

Хотя по ходу финальной части Евро вопросы оставались. Началось всё вообще с 0:2 от Сербии после первой четверти игры. Однако затем Португалия взяла себя в руки и забила четырежды. Без каких-либо хлопот справились с Нидерландами, хоть сделали это "всего" в три мяча, а затем намучились в поединке с Украиной, где пришлось ждать своего шанса и реализовать его во второй половине встречи. Не было просто даже с Финляндией в четвертьфинале, которая дважды сравнивала счёт по ходу игры, что уж говорить об 1/2-й, где в ворота испанцев залетело практически всё, что португальцы создавали.

Выглядит всё так, словно Португалия не заслужила второй кряду победы на Евро. Но это не совсем так. Вы же согласитесь, что выигрывает не всегда самая яркая команда, а та, которая способна распределить по дистанции силы и найти свой шанс. Вот "селесао" из таких. Они всегда в поисках и пока что всегда находили. Это тоже талант.

Сборная России по футзалу

Так совпало, что сборная Украины играла с обоими финалистами нынешнего Евро. Поэтому у нас есть полное право сопоставить оппонентов и сделать свой выбор. Да, пускай это будет не самая объективная оценка, но обычно перед финалом объективности быть не может.

Что интересно, ни одни, ни другие не убедили в своём абсолютном превосходстве. Такое отчасти можно было бы сказать за первый тайм россиян против нашей сборной, но вторая 20-минутка получилась очень смазанной и неудачной. Прошла бы дальше Украина - никто бы и слова не сказал, что это было бы несправедливо.

Групповой этап Россия прошла с тремя разгромными победами. Впрочем, там спрашивать не с кого: Словакия, Хорватия, Польша - это не элита мирового футзала. Но в плей-офф с каждым следующим поединком становилось всё сложнее. Причём, отчасти получилось отскочить и в игре с грузинами, и с нами: Сакартвело, проигрывая в один гол, создали безумный момент на последней минуте, но, не реализовав его, пропустили ударом по пустым воротам. Украина упустила шанс сравнять счёт с пенальти. Будет ли третий отскок подряд?

Ставки и коэффициенты на матч

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2.55
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4.20
2.23
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Прогноз на матч Португалия - Россия

Обе сборные на протяжении турнира не выглядели убедительно. Россия перепуганно провела последние минуты против Украины в полуфинале, Португалия на жилах вытащила игру с Испанией, не контролируя её ход. В этом матче многое будет зависеть от идей тренеров, а также функциональной подготовки футболистов. В России уверенности в этом плане просто нет: только четверо полевых у команды Сергея Скоровича не переступили рубеж в 30 лет. Откуда браться силам на ещё один матч жизни спустя два дня после предыдущего - неизвестно.

Ставка: Португалия победитель турнира за 1.8

Этот прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Португалии по футзалу сборная России по футзалу
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Комментарии (3)
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sasha_lv (Львів)
05.02.2022 в 21:35
Португалія,порадуй українців,трахни свінособак!
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+5
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
05.02.2022 в 21:31
За Португалію з деЦтва! Вперед, португальські бандерівці! Слава Португалії! Смерть москалям!
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+4
-1
Algrab (Костопiль)
05.02.2022 в 21:26
Слава Португалії!!! З дитинства за Вас!!!
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+5
-1


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