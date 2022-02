Португалия - Россия. Анонс и прогноз на финал Евро-2022

Португалия - Россия

Чемпионат Европы по футзалу. Финал

6 февраля. Нидерланды. Амстердам. "Ziggo Dome". Начало в 18:30

Трансляция на ТВ - UA:Перший

Интернет-трансляция - Суспільне | Спорт

Текстовая трансляция - UA-Футбол

Давайте ещё раз вспомним две вещи. Во-первых, Португалия защищает статус чемпионов Европы и параллельно владеет титулом лучшей команды мира, выиграв соответствующий чемпионат в октябре прошлого года. Во-вторых, "селесао" сейчас если и не на пороге изменений, то уж точно учатся жить в новой реальности, где Рикардиньо уже не игрок сборной, плюс вне игры остались Кардинал и Бебе. Адаптация, когда ты не можешь рассчитывать на лучшего игрока последнего десятилетия, проходит тяжело, но Португалия справляется и во второй раз подряд добралась до решающего поединка турнира.

Хотя по ходу финальной части Евро вопросы оставались. Началось всё вообще с 0:2 от Сербии после первой четверти игры. Однако затем Португалия взяла себя в руки и забила четырежды. Без каких-либо хлопот справились с Нидерландами, хоть сделали это "всего" в три мяча, а затем намучились в поединке с Украиной, где пришлось ждать своего шанса и реализовать его во второй половине встречи. Не было просто даже с Финляндией в четвертьфинале, которая дважды сравнивала счёт по ходу игры, что уж говорить об 1/2-й, где в ворота испанцев залетело практически всё, что португальцы создавали.

Выглядит всё так, словно Португалия не заслужила второй кряду победы на Евро. Но это не совсем так. Вы же согласитесь, что выигрывает не всегда самая яркая команда, а та, которая способна распределить по дистанции силы и найти свой шанс. Вот "селесао" из таких. Они всегда в поисках и пока что всегда находили. Это тоже талант.

Так совпало, что сборная Украины играла с обоими финалистами нынешнего Евро. Поэтому у нас есть полное право сопоставить оппонентов и сделать свой выбор. Да, пускай это будет не самая объективная оценка, но обычно перед финалом объективности быть не может.

Что интересно, ни одни, ни другие не убедили в своём абсолютном превосходстве. Такое отчасти можно было бы сказать за первый тайм россиян против нашей сборной, но вторая 20-минутка получилась очень смазанной и неудачной. Прошла бы дальше Украина - никто бы и слова не сказал, что это было бы несправедливо.

???????????????????? Which players do you want to become Futsal EURO winners? ????#FutsalEURO pic.twitter.com/iEQ1tmNE54