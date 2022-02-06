Сенегал - Египет. Анонс и прогноз на финал Кубка Африки на 6.02.2022

Справедливо, что в финале Кубка Африки сыграют сборные, в составе которых выступают лучшие игроки континента. Садио Мане и Мохамед Салах принадлежат к тому типу звезд, которые не гаснут с более слабыми партнерами, а наоборот жертвуют своим статусом ради того, чтобы команда стала играть лучше. Если Египет стремится вернуться на вершину после десятилетия в тени, то для Сенегала это очередная попытка стать в один ряд с африканскими грандами.

Кубок африканских наций. Финал

6 февраля. Камерун. Яунд. Стадион Олембе

Сенегал 21:00 Египет

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Последние новости и составы

Сенегал:

Львы Теранги довольно долго раскачивались. На групповом этапе Зимбабве удалось обыграть только благодаря пенальти на 90+7, с Малави и Гвинеей были сухие ничьи. В плей-офф уже было более убедительно, хотя Кабо-Верде удалось сломать только после двух удалений в составе соперника 2:0. Экваториальная Гвинея даже больше владела мячом, но сенегальцы были гораздо эффективнее – 3:1. Наконец-то в полуфинале оружие сложили футболисты Буркина-Фасо. В этом поединке вопросов уже ни у кого не могло возникнуть, пусть голы пошли только с 70-й минуты.

По именам Сенегал, пожалуй, сейчас самый звездный в Африке. Ворота защищает победитель Лиги Чемпионов Эдуар Менди из «Челси», центр защиты цементирует Калиду Кулибали из «Наполи», на фланге носится Буна Сарр из «Баварии», центр поля цементируют Куяте из «Кристал Пелас», Нампали Менди из «Лестера» и Идрисса Гуйе из "Пари Сен-Жермен". Мане в рекомендациях не нуждается, на противоположном от него фланге действует Бамба Дьенг из «Марселя». На фоне такой компании центрфорвард из турецкого «Аланьяспора» Фамара Дьедью выглядит очень скромно. Хотя парень много забивал и во Франции за «Клермон» с «Анже», и в Англии за «Бристоль» в Чемпионшипе.

Впрочем, не факт, что он сыграет с первых минут, ведь под рукой у тренера Алиу Сиссе есть Хабиб Диалло из «Страсбурга» (8 голов в Лиге 1) и Исмаила Сарр из «Уотфорда» (5 голов в АПЛ).

И все же несколько слов о Мане. Он в каждом матче (за исключением тех ничейных) отличался результативными действиями. На счету Садио три забитых мяча и две результативные передачи. И те ассисты были не формальными – Мане делал все, чтобы максимально облегчить задачу партнерам. Сомнений в том, что звезда «Ливерпуля» отдает себя полностью на турнире, быть не может вообще никаких.

Ориентировочный состав: Э.Мэнди – Б.Сарр, Кулибали, Диалло, Сайсс – Куяте, Н.Мэнди – Дьенг, Гуйе, Мане – И.Сарр

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Египет:

Путь фараонов в финал был куда труднее. Групповой этап Египет начал с поражения от Нигерии, после чего нужно было очень аккуратно сыграть с Гвинеей-Бисау и Суданом. В обоих случаях были одержаны минимальные победы. А в плей-офф начался супермарафон! Три матча по 120 минут дважды Египет проходил в серии пенальти. Сначала была лотерея с Кот-д’Ивуаром, затем в овертайме удалось обыграть звездный Марокко, наконец-то в полуфинале была встреча с хозяевами – Камеруном. Снова победа в лотерее!

У Карлуша Кейруша есть только один игрок, соответствующий звездности Сенегала – Мохамед Салах. С натяжкой добавим опорника Эльнени из «Арсенала». Есть еще Трезеге из «Астона Виллы», который умело играет роль джокера. С другой стороны, египтяне в подавляющем большинстве играют в местном чемпионате – наиболее приближенном по уровню организации игры к европейским. Поэтому за счет сыгранности фараоны и дошли так далеко. А еще, конечно, благодаря тому, что Мохамед Салах умеет делать разницу. Без него, например, не было бы победы над Марокко. Салах сравнял счет, очутившись в нужном месте, а затем выложил идеальный пас на победный гол.

Пожалуй, нет у Сенегала преимущества и во вратарской позиции. Этот турнир – вершина карьеры голкипера Габаски. Он не был основным, вышел на замену в 1/8 финала и выиграл серию пенальти у ивуарийцев, ценой травмы спасал свою сборную в игре с Марокко, а затем вытащил для команды серию пенальти с Камеруном. Его вдохновение является важным элементом успехов египетской сборной.

Ориентировочный состав Египта: Габаски – Камаль, Абдельмонем, Хамди, Эль-Футух – Эльнени, Фатхи, Солия – Салах, Мостафа Мохамед, Мармуш

История и статистика противостояния

Сенегал еще никогда не выигрывал Кубок Африки. Но дважды играл в финалах. Три года назад Львы Теранги проиграли Алжиру, а в 2002 году в серии пенальти их одолел Камерун. Египет может стать чемпионом в восьмой раз!

До сегодняшнего дня команды встречались 12 раз. Преимущество на стороне Египта – шесть побед против четырех у Сенегала. Главный матч между этими соперниками состоялся в 2006-м году – в полуфинале Кубка Африки. Тогда в первом тайме Ахмед Хассан реализовал пенальти, Мамаду Ньянг сравнял сразу после перерыва, но Амр Заки принес победу Египту ударом на 81-й минуте. Тот турнир египтяне в итоге выиграют, а Сенегал в матче за третье место проиграет Нигерии.

Котировки букмекеров

Прогноз матча Сенегал – Египет

Все указывает на победу Сенегала. Куда более звездный состав, относительно легкий путь в плей-офф, максимальная нагрузка на Египет, у которого к тому же на день меньше отдыха. Но вот такой тернистый путь может помочь команде Кейруша – она уже понимает, как терпеть и играть через не могу. Чем больше игра будет затягиваться, тем больше шансов будет появляться у Египта, как это не парадоксально звучит. Впрочем, против логики идти тяжело, потому прогнозируем победу Сенегала со счетом 2:1.