Челси - Палмейрас. Анонс и прогноз матча финала Клубного ЧМ на 12.02.2022

Как мы знаем, клубный чемпионат Мира – это турнир, который проводится в достаточно сжатые сроки. Кажется, что только несколько дней назад мы смотрели четвертьфинал, но уже сегодня пришло время ключевого поединка. Как и ожидали многие эксперты, в нем лондонский "Челси" сыграет с бразильским "Палмейрасом". Давайте разбираться, чего же стоит ожидать от предстоящей игры.

Клубный чемпионат Мира, финал

12.02.2022, 18:30, Мохаммед бин Зайед Стэдиум (Абу-Даби)

Судья: Крис Бит (Австрия)

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Челси

Прежде всего стоит напомнить, что "синие" начали свой путь в турнире только с полуфинала – так гласит регламент КЧМ. Матч с "Аль-Хилялем" не был легкой прогулкой для подопечных Тухеля – пришлось приложить достаточно много усилий, сначала играя в атаке, а затем плотно сидя в обороне. Как мы помним, гол Лукаку был забит после грубой ошибки защитника, и сложно спрогнозировать, каким бы был итог встречи без этого события. Сразу после пропущенного мяча саудиты выглядели достаточно растеряно и демотивированно. Этот факт, безусловно, сыграл на руку "Челси".

В пяти последних на данный момент матчах АПЛ подопечные Тухеля показывали не самую уверенную игру. Однако, нельзя говорить и о каком-то провале. Сначала были две ничьи с "Ливерпулем" (2:2) и "Брайтоном" (1:1), а затем проигрыш "Манчестер Сити" (0:1), еще одна ничья с "Брайтоном" (1:1) и победа над "Тоттенхэмом" (2:0). Также не стоит забывать о высокой мотивации игроков - на кону международный трофей, который может подтвердить статус команды. "Челси" должен подойти ко встрече с серьезным настроем и холодной головой.

Не стоит ждать серьезных сюрпризов от тактического построения и выбора стартового состава Томасом Тухелем. Скорее всего, "Челси" будет играть с позиции фаворита. Если говорить о кадровых потерях, то завтра мы не увидим на поле Риса Джеймса и Бена Чилуэлла. Как показывает опыт прошлых встреч, замена этих исполнителей не является серьезной проблемой для наставника "синих".

Палмейрас

Согласно регламенту Клубного чемпионата Мира, представитель Южной Америки присоединился к турниру на стадии полуфинала, как и "Челси". В прошлом матче бразильский клуб встретился с победителем африканской Лиги чемпионов, египетским "Аль-Ахли", и одержал уверенную победу. Голами отличились Рафаэль Виейра и Эдуардо Родригес. В целом, команда действовала очень слаженно и использовала все ошибки соперника. Как известно, именно после грубой обрезки был забит первый мяч египетскому клубу.

Конечно, уровень команды Тухеля не на один порядок выше за скилл чемпиона Египта. Однако, "Палмейрас" может добиться определенного успеха, используя контратакующую тактику. Вся атакующая линия команды отличается скоростью и умением сыграть технично. Следовательно, Тиаго Силве и Антонио Рюдигеру придется успевать реагировать на выпады соперника и не располагаться слишком высоко.

О серьезных кадровых потерях перед матчем не сообщалось. Вместе с этим, если говорить о слабых сторонах клуба, стоит отметить отсутствие креатива в центре поля. Команда старается вытянуть результат за счет скоростных данных линии нападения, но качественного центрального полузащитника явно не хватает. Посмотрим, как решит эту проблему тренер бразильского клуба.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Конечно, мотивация перед таким матчем высока в обеих клубов, но "Челси" попросту лучше в плане состава и тактического построения. "Палмейрас" может рассчитывать на определенный результат в контратаках, но удержать Лукаку, Хаверца и Зиеша вряд ли удастся силами имеющихся защитников. Прогноз: победа "Челси", обе забьют.