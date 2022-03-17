Рома - Витесс: Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 17.03.2022

Еще несколько недель назад Жозе Моуриньо заявил, что выход в Лигу Чемпионов даже не приближается по значению для клуба к выигранному трофею. Объясняя, что трофей приносит уверенность в себе, знание и умение побеждать, изменяет само мышление, сущность клуба. Абсолютно ожидаемые заявления, ведь мы знаем, как Моур охотится за трофеями. Как и заявление вчера о том, что нет никакого дерби, никакого "Лацио", никакого матча в воскресенье. Лишь "Витесс". Удастся ли ему настроить игроков "Ромы" такими словами?

17 марта. 22:00. Лига Конференций. 1/8 финала. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Витесс"

Главный арбитр: Раду Петреску (Румыния)

Результат первого матча - 1:0 в пользу "Ромы"

Нет никаких сомнений, что римская команда - явный фаворит противостояния. Составы команд, уровень и опыт их и их тренеров несопоставимы. Результат первого матча, а именно 1:0 в гостях, позволяет ей играть дома без спешки, без поисков немедленных голов. Как раз то, что Моуриньо любит. А сейчас в целом "Рома" почти не проигрывает и постоянно борется. Вытащила ничьи с "Сассуоло" и "Удинезе" и победу над "Специей" на последних секундах, с "Вероной" вернулась с 0:2 на 84-ой минуте. Добыла 1:0 над "Аталантой".

И все же кое-какие шансы у арнемцев есть. Все эти драматичные матчи "Ромы" - еще и признак ее слабой игры. Моуриньо даже заявил, что в Удине в воскресенье сразу же заметил плохой настрой некоторых игроков, их физическую и ментальную усталость, признал, что команда играла без скорости и агрессии. Вообще-то, так она играла и в Арнеме, владела там мячом лишь 38 процентов времени, нанесла в два раза меньше ударов. Томас Летш даже считает, что такой же игры его "Витесса" вполне может хватить в Риме.

В целом голландцы не в лучшей форме. Одержали лишь две победы в десяти последних матчах (хотя и проиграли один из пяти, как раз "Роме"). В последнем матче лиги уныло отыграли на 0:0 с "Хераклесом". Правда, в том матче Летш предоставил отдых некоторым лидерам. В целом же его команда на шестом месте в лиге и почти наверняка не попадет в Еврокубки напрямую, а примет участие в плей-офф. То есть пока что может бросить все силы на Лигу Конференций.

Кадры

Автор гола в первом матче Оливейра тогда же был удален с поля. Также дисквалифицирован Джанлука Манчини. Оба - одни из важнейших игроков команды. Кроме них, замен не ожидается. Атаку возглавит Тэмми Абрахам, лучший бомбардир турнира с шестью мячами.

У "Витесса" заболели Беро и Хайек, Орос дисквалифицирован. Первый - важный игрок центра поля. Латерали Даса и Виттек (обе команды играют с пятью защитниками) опасны, обоих Моуриньо особо отмечал после первого матча. Опасен и форвард Опенда. Он забил в трех матчах в турнире подряд в ноябре-декабре, а в первом матче против "Ромы" имел несколько отличных шансов продлить серию.

"Рома": Патрисиу, Смоллинг, Ибаньес, Кумбулла, Карсдорп, Кристанте, Верету, Мхитарян, Винья, Дзаньоло, Абрахам

"Витесс": Хувен, Расмуссен, Духи, Тронстад, Даса, Домджони, Базур, Фредериксен, Виттек, Опенда, Грбич

Цифры и факты

"Витесс" играет впервые в 1/8 финала какого-либо Еврокубка. "Рома" играет в 1/8 финала какого-либо Еврокубка уже восьмой сезон подряд. В предыдущем остановилась в полуфинале Лиги Европы

"Рома" побеждала в первом гостевом матче плей-офф Еврокубков 13 раз. Во всех случаях она проходила далее

"Витесс" проигрывал дома первый матч плей-офф Еврокубков пять раз. Во всех случаях он вылетал. Четырежды результатом первого матча был 0:1

В групповом турнире "Витесс" опередил "Тоттенхэм" (победив последнего дома со счетом 1:0) и "Муру", но уступил "Ренну". Из-за чего был вынужден играть в 1/16 финала. Там он уступил в гостях венскому "Рапиду" (2:1), но переиграл его дома (2:0). "Рома" же опередила "Буде/Глимт", "Зарю" и софийский ЦСКА, и потому прошла в 1/8 финала напрямую

"Рома" проиграла лишь один матч из последних 11-ти во всех турнирах. Из последних четырех она выиграла три, еще один сведя вничью. Правда, ни в одном из этих четырех не забивала более одного мяча

На данный момент пять итальянских команд вылетели из Еврокубков. Четыре из них - непосредственно из-за домашних поражений

Прогноз: Рома - Витесс 1:0

Моуриньо заявляет, что его команда будет играть не на ничью, а на победу. Впрочем, его осторожность широко известна, близость дерби, результат первого матча и слабая в целом атака обеих команд не оставляют причин рисковать. И позволяют предположить недостаток голов. Что же касается результата, то Летш уверяет, что его команда отдаст все силы и будет искать голы. Но "Рома" должна вспомнить о домашних провалах других итальянцев и играть серьезно. Ставим на еще один 1:0.