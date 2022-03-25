Спарринг, достойный плей-офф ЕВРО? Нидерланды – Дания. Анонс и прогноз товарищеского матча

Товарищеский матч. 26 марта. 21:45.

Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Телетрансляция: OLL.tv

Нидерланды и Дания относятся к тем силачам / счастливчикам, которые уже вышли в финальную стадию чемпионата мира-2022. Напомним, Мундиаль состоится уже этой зимой, он пройдет в Катаре.

И для "Оранье", и для "Алой гвардии" субботний товарищеский матч – первый в 2022 году. Голландцы и датчане е приезжали в лагеря своих национальных сборных с середины ноября.

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Нидерланды

"Заводной апельсин" вышел на чемпионат мира с первой строчки в группе. Отбор на турнир команда начинала еще с Франком Де Буром, который заменил на посту Рональда Кумана в сентября 2020-го, а покинул должность сразу после провала на ЕВРО. Да, уж слишком болезненным получился сенсационный вылет от чехов на стадии 1/8 финала соревнования.

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На данный момент Нидерланды тренирует хорошо знакомый болельщикам "Оранье" Луи Ван Гал. "Тюльпанный генерал" убрал из гаража старые велосипеды и вернул сборной классические 4-3-3, во главе команды он выиграл уже 5 матчей из 7 (две ничьи, ноль поражений).

Все поединки прошли в рамках отбора на ЧМ, "Летучий голландец" не заметил Черногорию (4:0), Турцию (6:1) и Гибралтар (6:0), менее уверенно обыграл Латвию (0:1) и Норвегию (2:0). Сложности возникли с Норвегией (1:1) и Черногорией (2:2), в обоих случаях команда Ван Гала оформила выездные паритеты.

Дания

Как и Нидерланды, на Мундиаль "датский динамит" квалифицировался с первой позиции своего секстета. "Алая гвардия" крайне уверенно взяла группу с Шотландией, Израилем, Австрией, Фарерскими островами и Молдовой в составе. Причем, "красно-белые" выиграли 9 матчей из 10, в среднем забивая по 3 гола за поединок (30 мячей и всего 3 пропущенных)! Дания оступилась только в 10-м туре, а именно в матче с шотландцами. На "Хэмпден Парк" немотивированные гости не самой боевой обоймой потерпели поражение со счетом 2:0.

Вполне возможно, залогом успешной игры и стабильных результатов является длительное и доверительное сотрудничество с главным тренером команды Каспером Юльманном. Специалист получил работу в сборной Дании 1 августа 2020 года. Ко всему прочем, под его руководством "11 друзей Ольсена" произвели сенсацию на ЕВРО, дойдя до полуфинала турнира, где лишь в дополнительное время уступили сборной Англии (1:2).

Также нельзя пройти мимо возвращения в команду Кристиана Эриксена. 26 февраля хавбек уже дебютировал за английский "Брентфорд", а 15 марта его вызвали в сборную. Вероятно, что Эриксен выйдет на поле в спарринге с Нидерландами. Кристиан может сыграть за Данию впервые после остановки сердца.

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Ingen børn skal vokse op i krig.



Ved forårets landskampe vil dansk fodbold vise sin støtte til Ukraines børn og samtidig samle ind til @UNICEFDK

Markeringen begynder i dag, når U17-pigerne spiller EM-kvalifikationskamp. #Ukraine



Læs mere her: https://t.co/5dYCACjqQT pic.twitter.com/IbaF2YL5er — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) March 16, 2022

Личные встречи

09.06.12 ЕВР Нидерланды – Дания 0:1

14.06.10 ЧМ Нидерланды – Дания 2:0

29.05.08 ТОВ Нидерланды – Дания 1:1

10.11.01 ТОВ Дания – Нидерланды 1:1

16.06.00 ЕВР Дания – Нидерланды 0:3

Цифры и факты

– Нидерланды не проигрывают уже в 7 матчах с момента вылета с ЕВРО-2020;

– Это первая встреча между командами за последнее десятилетие.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Ван Гал не рассчитывает на Джастина Бейло и Джереми Фримпонга. Под вопросом для Юльманна только Андреас Кристенсен, защитник "Челси" приехал в лагерь Дании с повреждением.

Нидерланды, 4-3-3: Флеккен – Дюмфрис, Де Лигт, Ван Дейк, Блинд – Классен, Де Йонг, Вейналдум – Мален, Депай, Данжума

Дания, 3-4-3: Шмейхель – Андерсен, Вестергор, Нельссон – Ба, Делейни, Хейбьерг, Меле – Ольсен, Дольберг, Ларсен

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Нидерландами и Данией от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:2. Товарищеский поединок на то и товарищеский, что результат встречи не важен, встреча происходит вне рейтингового зачета. Тренерские штабы сборных получат шанс проверить старые игровые связи, опробовать новичков. Над командами не будет висеть груз ответственности, верим, что телевизор не нужно будет выключать уже после первого тайма.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.