Португалия - Турция. Анонс и прогноз матча плей-офф за место на ЧМ на 24.03.2022

Пока современная орда обламывает гнилые зубы об Украину, в Европе стартуют стыковые матчи за место на чемпионате мира. Среди прочих сегодня на поле должна была выйти и наша сборная, но увы, увы…

Касательно матча на "Драгау", то здесь все просто. Для Португалии с ее статусом и регалиями сам факт невыхода на ЧМ напрямую унизителен; Турция же не выступала на мундиалях с 2002 года, когда сенсационно взяла бронзу. Кто фаворит, кто аутсайдер - понятно. Но, как обычно, есть нюансы.

Португалия обязана была выходить на ЧМ напрямую, но подвели два отвратительных матча в ноябре - сперва 0:0 против несильной Ирландии, а затем 1:2 дома в лобовой игре против сербов с голом Александра Митровича на 90-й минуте.

До этого поединка "Селессау" выиграли дома 10 раз подряд, но кого это теперь греет? Место на ЧМ под вопросом. Даже если сегодня Роналду и Ко обыграют Турцию, с большой вероятностью впереди у них финал против Италии - то еще испытание.

The last time Cristiano Ronaldo and Portugal went to the WC play-offs, Cristiano single handedly carried Portugal passed Sweden with a hattrick at the age of 28. Portugal plays Turkey tomorrow.



Now he has to do it at the age of 37.. pic.twitter.com/z80VbYDuGR