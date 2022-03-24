Португалия - Турция. Анонс и прогноз матча плей-офф за место на ЧМ на 24.03.2022

Плей-офф за место на ЧМ-2022. Полуфинал

24 марта. Порту. "Драгау"

Португалия 21:45 Турция

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: ТК Футбол

Пока современная орда обламывает гнилые зубы об Украину, в Европе стартуют стыковые матчи за место на чемпионате мира. Среди прочих сегодня на поле должна была выйти и наша сборная, но увы, увы…

Касательно матча на "Драгау", то здесь все просто. Для Португалии с ее статусом и регалиями сам факт невыхода на ЧМ напрямую унизителен; Турция же не выступала на мундиалях с 2002 года, когда сенсационно взяла бронзу. Кто фаворит, кто аутсайдер - понятно. Но, как обычно, есть нюансы.

Португалия

Португалия обязана была выходить на ЧМ напрямую, но подвели два отвратительных матча в ноябре - сперва 0:0 против несильной Ирландии, а затем 1:2 дома в лобовой игре против сербов с голом Александра Митровича на 90-й минуте.

До этого поединка "Селессау" выиграли дома 10 раз подряд, но кого это теперь греет? Место на ЧМ под вопросом. Даже если сегодня Роналду и Ко обыграют Турцию, с большой вероятностью впереди у них финал против Италии - то еще испытание.

The last time Cristiano Ronaldo and Portugal went to the WC play-offs, Cristiano single handedly carried Portugal passed Sweden with a hattrick at the age of 28. Portugal plays Turkey tomorrow.



Now he has to do it at the age of 37.. pic.twitter.com/z80VbYDuGR — YM ???? (@MJason020) March 23, 2022

Да и турок еще надо пройти. В матчах против команд, которые что-либо умеют, у коллектива Фернанду Сантуша постоянно возникают проблемы. Сербию в отборе так и не одолели (1:2, 2:2), Ирландию обыграли на жилах (2:1). Это мы уже молчим о провальном Евро. Португалия пропускает, как только ее атакуют с умом; забила же команда в отборе меньше сербов. Да, с турками даже такие "Селессау" - фаворит, но для прохода дальше им надо заново обрести свою игру. Осенью выглядело так, что команда ее потеряла.

Турция

У Турции проблемы почти те же, что и у Португалии, только она не обладает таким набором высококлассных исполнителей. Костяк сборной Штефана Кунца - крепкие европейские середняки. Главная звезда, пожалуй, Хакан Чалханоглу - нестабильный, как погода в марте.

На летнем Евро Турция не просто провалилась, а была худшей командой всего турнира - это и вынудило федерацию пригласить тренера-иностранца. Отчасти помогло - турки заняли 2-е место в группе отбора на ЧМ. Но кого они обошли? Норвегию, Латвию, Черногорию и Гибралтар. Стоило выйти на Нидерланды - и моментально 1:6.

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Несмотря на 2-е место в группе, Турция пропустила больше даже Латвии и Черногории - вот оно, главное уязвимое место. И еще - выезды. Начиная с 2020 года, турки в гостях из относительно приличных команд обыграли только Норвегию. Выезды в Сербию, Венгрию, Швейцарию, даже россию завершились ничем. Если Португалии для успеха сегодня надо просто показать себя, то Турции - прыгнуть выше головы и преодолеть проблемы, которым уже много лет.

Португалия - Турция: статистика личных встреч

Португалия выиграла 6 из 8 последних матчей против турок, но было это очень давно. Последний раз команды встречались в отборах аж в 2008 году, представляете?

С тех пор они пересекались только раз - в товарняке перед Евро-2012, и тогда победили уже турки (3:1), а Роналду не реализовал пенальти. Опять же, было это слишком давно, чтобы проводить какие-либо параллели.

Португалия - Турция: последние матчи команд

Последние матчи Португалии

Последние матчи Турции

Ориентировочные составы

Мы говорили, что у Португалии неидеальная оборона - так вот, сегодня она будет еще слабее обычного. Жоау Канселу дисквалифицирован, Рубен Диаш - травмирован, а Пепе подхватил коронавирус. Придется ставить резервистов.

Еще одна болезненная потеря для "Селессау" - травма Ренату Санчеша, который последнее время имел постоянное место в полузащите.

У турок отмечаем неопределенность вокруг правого бека Зеки Челика - равноценной замены ему нет, так что, возможно, защитника "Лилля" попытаются поставить в старт, несмотря на повреждение.

Португалия: Патрисиу - Далот, Фонте, Джало, Геррейру - Бернарду Силва, Витинья, Моутинью, Жота - Роналду, Феликс

Турция: Чакыр - Челик, Демирал, Союнчу, Эркин - Кокчу, Оздемир - Ундер, Чалханоглу, Актюркоглу - Йылмаз

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Португалия - Турция: ставки и коэффициенты

Португалия - Турция: прогноз от UA-Футбол

Обе команды уязвимы в обороне, и это наталкивает на ставку "обе забьют" - БК предлагают ее с коэффициентами 2,1-2,2. Также слабая игра турок на Евро, а затем и против Нидерландов навевает мысль о возможном триумфе Криштиану.

Он уже не так быстр, но все еще летален против неорганизованных команд - БК предлагают ставку на его гол с коэффициентами около 1,5.