Сражение потенциальных соперников Украины. Уэльс – Австрия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ на 24.03.2022

Отбор на Чемпионат мира-2022

Плей-офф, полуфинал

24 марта, 21:45. "Кардифф Сити Стедиум" (Кардифф)

Главный арбитр: Симон Марчиняк (Польша)

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Текстовый онлайн: UA-Футбол

При условии мирного времени на большинстве территории Украины сегодня бы подопечные Петракова встретились бы в долгожданном поединке против сборной Шотландии в Глазго. Многие болельщики подали на получение британской визы на эту встречу, некоторые уже планировали отпуска посреди недели, однако полномасштабная война все изменила.

В то же время параллельная пара полуфиналистов имеет возможность сыграть на территории Уэльса. Если британцы прошли с помощью второго места квалификации, то австрийцы воспользовались окошечком для победителей своих квартетов в Лиге наций. Сегодняшние гости в последнее время были в кризисе, но продолжается ли он сейчас?

С ноября 2020-го тренерский вопрос валлийцев остается во взвешенном состоянии. После выходок Гиггза уже 19 матчей провел в статусе исполняющего обязанности наставника команды Роберт Пейдж. И, кстати, дела у него обстоят неплохо. Свою группу В в Лиге Наций команда победила с одной потерей очков за шесть встреч и перешла в высший дивизион. Также и неплохо выступила на Евро-2020, пробившись в 1/8 финала с четырьмя очками (но там сгорела географическим соседям англичанам со счетом 0:4).

В отборе на Чемпионат Мира Уэльс в группе уступил только Бельгии, опередив прямого конкурента Чехию. Интересно, что чехи тоже участвуют в плей-офф – собственно как бы при условии третьего места поступили и валлийцы (благодаря ЛН). В личных поединках против сильных Бельгии и Чехии коллектив Пейджа садился ниже и играл от надежности, а вот против откровенно слабейших соперников валлийцы контролировали мяч и сами нагнетали на ворота соперника. Команда подстраивается под силу своих исполнителей.

Бейл и Рэмси вызваны в сборную – это главное, что нужно знать о Уэльсе. Также в составе есть те же Джеймс из "Лидса", Рэмси из "Рейнджерса", Дэвис из "Тоттенхэма", Аллен из "Сток Сити". Однако пропустит этот сбор основной голкипер команды Дэнни Уорд из-за травмы колена, не сыграет из-за повреждений и важный нападающий Киффер Мур, а также не сможет принять участие в сегодняшнем матче полузащитник Джозефф Моррелл из-за перебора желтых карточек.

