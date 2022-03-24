Сражение потенциальных соперников Украины. Уэльс – Австрия. Анонс и прогноз матча отбора на ЧМ на 24.03.2022

Отбор на Чемпионат мира-2022

Плей-офф, полуфинал

24 марта, 21:45. "Кардифф Сити Стедиум" (Кардифф)

Главный арбитр: Симон Марчиняк (Польша)

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Текстовый онлайн: UA-Футбол

При условии мирного времени на большинстве территории Украины сегодня бы подопечные Петракова встретились бы в долгожданном поединке против сборной Шотландии в Глазго. Многие болельщики подали на получение британской визы на эту встречу, некоторые уже планировали отпуска посреди недели, однако полномасштабная война все изменила.

В то же время параллельная пара полуфиналистов имеет возможность сыграть на территории Уэльса. Если британцы прошли с помощью второго места квалификации, то австрийцы воспользовались окошечком для победителей своих квартетов в Лиге наций. Сегодняшние гости в последнее время были в кризисе, но продолжается ли он сейчас?

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Уэльс

С ноября 2020-го тренерский вопрос валлийцев остается во взвешенном состоянии. После выходок Гиггза уже 19 матчей провел в статусе исполняющего обязанности наставника команды Роберт Пейдж. И, кстати, дела у него обстоят неплохо. Свою группу В в Лиге Наций команда победила с одной потерей очков за шесть встреч и перешла в высший дивизион. Также и неплохо выступила на Евро-2020, пробившись в 1/8 финала с четырьмя очками (но там сгорела географическим соседям англичанам со счетом 0:4).

В отборе на Чемпионат Мира Уэльс в группе уступил только Бельгии, опередив прямого конкурента Чехию. Интересно, что чехи тоже участвуют в плей-офф – собственно как бы при условии третьего места поступили и валлийцы (благодаря ЛН). В личных поединках против сильных Бельгии и Чехии коллектив Пейджа садился ниже и играл от надежности, а вот против откровенно слабейших соперников валлийцы контролировали мяч и сами нагнетали на ворота соперника. Команда подстраивается под силу своих исполнителей.

Кадры хозяев

Бейл и Рэмси вызваны в сборную – это главное, что нужно знать о Уэльсе. Также в составе есть те же Джеймс из "Лидса", Рэмси из "Рейнджерса", Дэвис из "Тоттенхэма", Аллен из "Сток Сити". Однако пропустит этот сбор основной голкипер команды Дэнни Уорд из-за травмы колена, не сыграет из-за повреждений и важный нападающий Киффер Мур, а также не сможет принять участие в сегодняшнем матче полузащитник Джозефф Моррелл из-за перебора желтых карточек.

Австрия

Честно говоря, австрийцы выглядят в последнее время кризисно, как для своих возможностей. Особенно это показала группа отбора на Чемпионат мира – там подопечные Франко Фоды уступили место сразу и Дании, и Шотландии, и Израилю. Единственные, кого они смогли обойти – это Фарерские острова и Молдова. Честно говоря, неприятно.

Правда, австрийцы, участвуя в отборе, имели козырь в руке для того, чтобы иметь возможность расслабиться. Где-то на экваторе квалификации было понятно, что Дания бронирует на свое имя прямую путевку на Мундиаль, а это значит, что за второе место бороться не так уж нужно – Австрия квалифицировалась в плей-офф с помощью победы в группе Лиги нации. Стоит заметить, что этот квартет в розыгрыше 2020-го года команда Фоды выиграла с помощью спасительного гола на 90+4 минуте в финальном матче против дубля Норвегии (основной состав отсутствовал из-за коронавируса). Вот так мелочи решают результат. Ну и вспомним еще, что на Евро-2020 подопечные Франко Фоды дважды победили (в том числе и Украину) и вышли со второго места в группе, но дальше сразу же вылетели от Италии.

Кадры гостей

Ни для кого не секрет, что костяк австрийцев состоит из игроков немецкой Бундеслиги. В то же время он ослаблен футболистами внутреннего чемпионата, а также приглашаются исполнители из других соревнований. Несомненный лидер – это Алаба, компанию ему может составить разве что Забитцер и Арнаутович. Все готовы к игре. Единственная важная потеря – это основной центрбек Филипп Лингарт.

Последние пять матчей Уэльса и Австрии

Последние пять встреч хозяев

16.11.21. Уэльс – Бельгия 1:1 (Отбор на ЧМ-2022)

13.11.21. Уэльс – Беларусь 5:1 (Отбор на ЧМ-2022)

11.10.21. Эстония – Уэльс 0:1 (Отбор на ЧМ-2022)

08.10.21. Чехия – Уэльс 2:2 (Отбор на ЧМ-2022)

08.09.21. Уэльс – Эстония 0:0 (Отбор на ЧМ-2022)

Последние пять встреч гостей

15.11.21. Австрия – Молдова 4:1 (Отбор на ЧМ-2022)

12.11.21. Австрия – Израиль 4:2 (Отбор на ЧМ-2022)

12.10.21. Дания – Австрия 1:0 (Отбор на ЧМ-2022)

09.10.21. Фарерские острова – Австрия 0:2 (Отбор на ЧМ-2022)

07.09.21. Австрия – Шотландия 0:1 (Отбор на ЧМ-2022)

Последние пять личных встреч между командами

02.09.17. Уэльс – Австрия 1:0 (Отбор на ЧМ-2018)

06.10.16. Австрия – Уэльс 2:2 (Отбор на ЧМ-2018)

06.02.13. Уэльс – Австрия 2:1 ТМ

30.03.05. Австрия – Уэльс 1:0 (Отбор на ЧМ-2006)

26.03.05. Уэльс – Австрия 0:2 (Отбор на ЧМ-2006)

Ставки и коэффициенты на матч Уэльс – Австрия

Прогноз на матч Уэльс – Австрия от UA-Футбол

Поединок имеет напряжение уровня финальной части турнира. Дело в том, что обычно отборы составляются хотя бы из двух встреч, однако в этом случае судьба финалиста решится в одном матче. У каждой ошибки есть шанс привести к голу, а значит, что после этого начнется открытый футбол. У обоих коллективов есть проблемы в защите, но в то же время обе команды обладают хорошими атакующими футболистами. Прогноз на матч: Обе забьют (КФ 2.15).