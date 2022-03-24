Италия - Северная Македония. Анонс и прогноз матча плей-офф за место на ЧМ на 24.03.2022

В 2017-ом году после вылета в плей-офф Отбора на Чемпионат Мира в Италии царили заголовки и ощущения Апокалипсиса, окончательного падения итальянского футбола. В 2021-ом после победы на Евро они полностью сменились эйфорией, бурной радостью, ощущениями подъёма. После того триумфа прошли менее девяти месяцев - и итальянцы вновь близки к депрессии и неверию в себя. В нынешнем плей-офф им понадобится собраться практически с нуля. Опасная ситуация перед матчем даже со скромной Северной Македонией.

24 марта. 21:45. Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2022. Плей-офф

Палермо. "Ренцо Барбера"

Италия - Северная Македония

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

В сборной Италии вообще-то не считают, что начинают с нуля. Роберто Манчини говорит о солидной игровой и психологической базе, о позитивном настрое, ставит целью выиграть Чемпионат Мира. "Мы просто должны вернуть нашу привычную игру. Мы не хотели быть здесь, но иногда такое случается. Наши достижения не случайны". Джорджо Кьеллини также считает, что просто нужно вернуть уровень Евро. А Марко Верратти сообщает, что "Скуадру Адзурру" после тех побед по-прежнему уважают и боятся и что характер команды остался.

В игровом плане проблемы "адзурри" весьма ощутимы. Даже ещё начиная с Евро. Три из четырёх последних матчей там они не выиграли в основное время, после этого выиграли лишь два матча из семи в Отборе на этот Мундиаль и в Лиге Наций. В том числе и сыграв 0:0 в Северной Ирландии в ноябре и дома 1:1 против Болгарии в сентябре. Их владение мячом часто стерильно, темп часто невысок. В обоих ничейных матчах против Швейцарии они не реализовали пенальти, что настораживает и в плане характера.

Тем временем Северная Македония лишь добавляет в плане характера, да и игры. 2021-й год был безоговорочно лучшим в ее истории. "Рыси" впервые сыграли на крупном турнире, весьма достойно выглядя на Евро против Украины и Австрии, весной сенсационно переиграли в гостях Германию. А осенью уже с новым тренером, вытащенным из молодёжной сборной Благоем Милевски, сумели обойти в группе Румынию, Армению и Исландию. Причем в трех из четырёх последних матчах (кроме 0:4 от немцев) они забили 12 мячей.

Какой будет игра? Итальянцы всегда ищут владение мячом, несомненно, выдадут большой процент и сегодня. Македонцы такие же против соперников своего уровня, Милевски даже заявил, что не умеют обороняться. Но против грандов отходят в глухую оборону и рассчитывают на опасные контратаки. А сейчас у них уникальный шанс пробиться на свой первый Чемпионат Мира, так что и играть будут с большим желанием. Все в этом матче будет зависеть от скорости. Скорости перепасовок итальянцев, скорости контратак македонцев.

Кадры

Кадрово сборная Италии подходит к матчу не лучшим образом. Особенно в обороне. Вратаря Джанлуиджи Доннарумму яростно критикуют за провальный матч в "Пари Сен-Жермен" против "Реала" в Лиге Чемпионов. Манчини и игрокам пришлось защищать его. Леонардо Бонуччи и Джованни Ди Лоренцо точно не сыграют. Джорджо Кьеллини скорее всего, поберегут с прицелом на следующий матч против Португалии либо Турции. В паре с Алессандро Бастони сыграет либо Джанлука Манчини, либо Франческо Ачерби. Не лучшие варианты.

В центре поля и в атаке все привычнее. Там выйдет состав, который брал Евро. Хотя и Лоренцо Инсинье не в лучшей форме и забил лишь один гол с игры в сезоне в лиге, Николо Барелла крайне устал, Верратти испытывает проблемы в ПСЖ, а Чиро Иммобиле разочаровывает за сборную. В форме разве что Доменико Берарди из "Сассуоло", один из трех игроков в сезоне в лигах Топ-5 с двузначным числом и голов, и ассистов.

Северная Македония потеряла лишь знакомого украинским болельщикам форварда Адиса Яховича из-за травмы и игрока "Наполи" Элмаса из-за дисквалификации. Впрочем, последний - лидер сборной и его креатива будет не хватать. В воротах выйдет первый вратарь "Райо Вальекано" Димитриевски. В обороне - долго игравший в Италии Стефан Ристовски и недавний игрок "Лидса" Алиоски. Элмаса попытается заменить Барди из "Леванте". А в атаке ожидается тандем также игравшего в Италии Трайковски с талантом Чурлиновым из "Шальке".

Напомним, что Горан Пандев завершил выступления в сборной после Евро.

Италия: Доннарумма, Флоренци, Ачерби, Бастони, Эмерсон, Верратти, Жоржиньо, Барелла, Берарди, Иммобиле, Инсинье

Северная Македония: Димитриевски, С. Ристовски, Вельковски, Муслиу, Алиоски, Адеми, Спировски, Барди, М. Ристовски, Чурлинов, Трайковски

Прогноз: Италия - Северная Македония 2:1

Эти сборные встречались в Отборе на тот самый Чемпионат Мира-2018. И тогда Италия победила в гостях с большим трудом, лишь в концовке (3:2), а дома не победила вообще (1:1). Правда, Милевски заявляет, что те матчи не имеют никакого значения, но итальянцам сейчас в целом тяжело против скромных организованных соперников. Еще и полный стадион (впервые в стране за два года) в горячем и нетерпеливом Палермо может заставить нервничать. Манчини и Кьеллини также побаиваются слишком ранних мыслей о Португалии.

Так что просто "адзурри" против сборной, победившей в Германии, не будет. Хотя, конечно, они фавориты.