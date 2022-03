На Мундиаль и без CR7? Португалия – Северная Македония. Анонс и прогноз финала отбора на ЧМ

Отбор на ЧМ-2022, финал.

29 марта. 21:45. Порту. "Драгау"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция: OLL.tv

Можно сказать с полной уверенностью – все мы ждали иного соперника для Португалии в решающем поединке отбора на чемпионат мира. Однако Северная Македония сенсационно выбила в полуфинале квалификации Италию, на секундочку, действующего чемпиона Европы! Теперь перед аутсайдером поставлена еще одна сложнейшая задача – сотворить второй фурор кряду и поехать в Катар.

Честно говоря, подопечные Сантуша сами чуть не начудили и не организовали нам на просмотр пару Турция – Северная Македония. При счете 2:0 в свою пользу португальцы позволили команде Штефана Кунца воспрянуть, вернуться в игру – Йылмаз забил в середине второй половины встречи, а под занавес матча он же не реализовал 11-метровый. Это уже потом, в компенсированное время, Нуньеш провел третий мяч в ворота турков и установил окончательный счет (3:1), однако на 84-й минуте, когда Бурак стоял у точки, португальцы действительно находились на грани дополнительного времени. Ну, а в рамках двух таймов по 15', знаете ли, потенциально может произойти все что угодно.

Впрочем, проблем с организацией в обороне и полузащите у "команды избранных" всегда хватало. Ни разу за каденцию Сантуша мы не видели Португалию без изъянов в указанных линиях. Другой вопрос сами турки: у них чересчур плохая защита и слишком незамысловатый план на игру в атаке, чтобы звездное нападение "мореплавателей" могло столкнуться со сложностями у их ворот. В полуфинале Роналду идеально исполнил роль ложной девятки, Криштиану не отличился сам, зато помог партнерам в построении выпадов.

