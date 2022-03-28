На Мундиаль и без CR7? Португалия – Северная Македония. Анонс и прогноз финала отбора на ЧМ

Отбор на ЧМ-2022, финал.

29 марта. 21:45. Порту. "Драгау"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция: OLL.tv

Можно сказать с полной уверенностью – все мы ждали иного соперника для Португалии в решающем поединке отбора на чемпионат мира. Однако Северная Македония сенсационно выбила в полуфинале квалификации Италию, на секундочку, действующего чемпиона Европы! Теперь перед аутсайдером поставлена еще одна сложнейшая задача – сотворить второй фурор кряду и поехать в Катар.

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Португалия

Честно говоря, подопечные Сантуша сами чуть не начудили и не организовали нам на просмотр пару Турция – Северная Македония. При счете 2:0 в свою пользу португальцы позволили команде Штефана Кунца воспрянуть, вернуться в игру – Йылмаз забил в середине второй половины встречи, а под занавес матча он же не реализовал 11-метровый. Это уже потом, в компенсированное время, Нуньеш провел третий мяч в ворота турков и установил окончательный счет (3:1), однако на 84-й минуте, когда Бурак стоял у точки, португальцы действительно находились на грани дополнительного времени. Ну, а в рамках двух таймов по 15', знаете ли, потенциально может произойти все что угодно.

Впрочем, проблем с организацией в обороне и полузащите у "команды избранных" всегда хватало. Ни разу за каденцию Сантуша мы не видели Португалию без изъянов в указанных линиях. Другой вопрос сами турки: у них чересчур плохая защита и слишком незамысловатый план на игру в атаке, чтобы звездное нападение "мореплавателей" могло столкнуться со сложностями у их ворот. В полуфинале Роналду идеально исполнил роль ложной девятки, Криштиану не отличился сам, зато помог партнерам в построении выпадов.

????????????????????????????????! ???? O Estádio do Dragão vai ter 50 mil dos melhores adeptos do mundo a apoiar a nossa Seleção! ????????#VamosComTudo



????????✖️????????

???? 29/03

????️ Estádio do Dragão pic.twitter.com/lJPfCj1P7O — Portugal (@selecaoportugal) March 25, 2022

Северная Македония

Безусловно, этим ребятам очень повезло оказаться здесь, на этих самых строчках. В поединке с Италией Северная Македония вряд ли наиграла на гол, в то время как "Скуадра Адзурра" точно наиграла на два забитых мяча. "Красные львы" каким-то чудом выстояли под тотальным прессом команды Манчини (подопечные Роберто нанесли 32 удара по воротам!), а в конце откровенно случайно и даже эпично шокировали Доннарумму шальной пулей (второй удар в створ за поединок оказался результативным). К слову, автор единственного забитого мяча, Александар Трайковский, даже не проходит в основу своей саудовской "Аль-Фейхи". Сюрреализм, не иначе.

К счастью для зрителей, в футболе победы Давидов над Голиафами нередки. При всем уважении, но непопадание Италии на Мундиаль вряд ли можно назвать огромной заслугой Северной Македонии. Злую шутку с чемпионами Европы сыграло системное невезение, отсюда и нервы – подопечные Милиевского лишь доблестно перетерпели и завершили сбор паззла. По-хорошему итальянцы должны были квалифицироваться на ЧМ с 1-го места в группе, забей Жоржиньо хотя бы один из двух пенальти в тех злополучных матчах со Швейцарией (0:0, 1:1). Винить Манчини также здесь не стоит – ни один тренер в мире не способен повлиять на реализацию.

Сам Благое Милиевский прекрасно все понимает. "Мы выиграли у них в итальянском стиле. Забили, дважды пробив по воротам", – разоткровенничался наставник Северной Македонии после сенсационной победы. Хотя, может, коуч и компания что-то знали еще в день жеребьевки?

Личные встречи

26.05.12 ТОВ Португалия – Северная Македония 0:0

02.04.03 ТОВ Португалия – Северная Македония 1:0

Цифры и факты

– Сборная Португалии одержала 6 побед и потерпела лишь 1 поражение в 8 матчах после ЕВРО;

– Сборная Северной Македонии проиграла всего трижды в 10 последних поединках;

– Напомним, как команды оказались в описываемой здесь точке. Сербия опередила Португалию в борьбе за первое место в группе А, одержав победу в Лиссабоне со счетом 2:1 в последнем туре. Северная Македония опередила Румынию, заняв второе место в группе J позади Германии, которую она сенсационно обыграла со счетом 2:1 в Дуйсбурге.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

С Турцией португальцам местами не хватало опытного Пепе в обороне. Вполне возможно, что с ветераном в составе Сантушу не пришлось бы пить валидол прямо у бровки. Также вновь в строю Канселу, Жоау отбыл дисквалификацию, но в то же время Фернандо не рассчитывает на Лопеша и Невеша. В свою очередь обойму македонцев в финале стыков усилят Элмас и Костадинов.

Португалия, 4-3-3: Кошта – Канселу, Пепе, Перейра, Геррейро – Фернандеш, Моутиньо, Бернарду Силва – Отавио, Роналду, Жота

Северная Македония, 4-3-3: Димитриевский – С. Ристовский, Велковский, Муслиу, Алиоски – Элмас, Костадинов, Барди – Чурлинов, М. Ристовский, Трайковский

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Португалией и Северной Македонией от UA-Футбол

1:0. Конечно, в отдельно взятом матче может произойти все что угодно. Однако повезет ли так Северной Македонии еще один раз – большой вопрос. Скорее всего, нет. Безусловно, португальцам придется выложиться по полной программе, чтобы забрать путевку в Катар.

Неиспользование презента от итальянцев будет расцениваться как самое настоящее футбольное преступление. Мы точно увидим очередной ЧМ без итальянцев, но Мундиаль без Роналду, для которого зимний турнир может стать последним за сборную – это уже перебор.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.