Польша - Швеция. Анонс и прогноз на финал плей-офф отбора ЧМ на 29.03.2022 

Отбор на ЧМ-2022, финал плей-офф

29 марта 2022. Хожув, "Силезский стадион"

Польша 21:45 Швеция

Телетрансляция – OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Польша не может выиграть у Швеции более тридцати лет. Историческую серию неудач команда тренера-дебютанта Чеслава Михневича постарается прервать во вторник, в определяющем матче за выход в финальную стадию Чемпионата мира-2022 в Катаре.

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Польша

Игра с Швецией будет первым официальным матчем 52-летнего Чеслава Михневича во главе национальной сборной. Пока у него за плечами только один товарищеский матч - в четверг Польша сыграла вничью 1:1 с Шотландией, сравняв счет с сомнительного пенальти на 90+4 минуте.

Игра сборной Польши оставила неоднозначное впечатление. Шотландия играла осмысленее и интереснее, создавая полумоменты у ворот гостей, у команды Михневича было только один-два момента за все 90 минут. "Матч дал некоторые ответы, но и поставил несколько вопросов. Мы сыграли вничью на выезде, очки за такие игры не дают, но это хорошо, когда не проигрываешь матч против такого сложного соперника", - рассказывает тренер сборной Польши.

Он продержал в запасе Роберта Левандовского, но травм все же не удалось исбежать - из-за повреждений игру против Швеции пропустят Аркадиуш Милик и Бартош Саламон. Под вопросом Кшиштоф Пентек и Гжегож Крыховяк, не имеющий игровой практики в клубном футболе.

По словам Михневича, его помощники "глубоко изучили сборную Швеции", посылала польская ассоциация и скаутов на игру шведов с чехами в полуфинале. "Нет сомнений в том, что это хорошая, организованая команда, но у нас есть план на игру".

Швеция

Матч сборной Польши имел товарищеский характер и Чеслав Михневич имел возможность не использовать ключевых футболистов в игре против Шотландии. Его сегодняшний визави Янне Андерссон был в четверг в противоположной ситуации - Швеция провела изнуряющий 120-минутный матч против Чехии и добыла победу благодаря единственному голу Квайсона на 110-й минуте.

И футболисты и тренер сборной Швеции выразили недовольство игрой команды против Чехии, признав, что такого уровня игры против Польши будет недостаточно. Андерссон даже немного сорвался в общении с репортером после финального свистка. Как бы там не было, Швеция в финале и главный тренер сборной Швеции ожидает, что игра против Польши будет в игровом плане похожа на полуфинал.

"Сборная Польши тактически похожа на Чехию, и это плюс для нас, так как мы играли с похожей командой в четверг. Роберт Левандовский - игрок мирового класса, и он дает им преимущество. Мы играли против них этим летом, и это была битва. Чего-то похожего я ожидаю и во вторник", - сказал Андерссон.

Один из лидеров сборной Швеции Альбин Экдаль находится под вопросом из-за травмы в игре против Чехии. Он тренируется индвидуально, как и Йоаким Нильссон. Смогут помочь команде Эмиль Крафт и Златан Ибрагимович, пропустившие полуфинал против Чехии из-за дисквалификаций.

Статистика команд, цифры и факты

Польша забила 30 голов в десяти матчах отбора на ЧМ-2022, 19 из них в четырех поединках с Андоррой и Сан-Марино.

В отборе к ЧМ-2022 Швеция проиграла три из четырех выездных матчей (Греция, Грузия и Испания), выиграв только у Косово (3:0).

В групповом раунде отбора Швеция пропустила шесть голов, пять из них - на выезде.

Итальянский рефери Даниэле Орсато, который будет судеть финальный матч, работал на дебютнем поединке Янне Андерссона во главе сборной Швеции (ничья против Нидерландов 1:1 в 2016 году).

В 2021 году Польша провела семь домашних матчей и выиграла три из них (у Албании, Андорры и Сан-Марино).

Польша проиграла семь из восьми последних матчей против Швеции.

Последние пять матчей Польши и Швеции

Польша

24.03 Шотландия 1:1 (Товарищский матч)

15.11 Венгрия 1:2 (Отбор на ЧМ-2022)

12.11 Андорра 4:1 (Отбор на ЧМ-2022)

12.10 Албания 1:0 (Отбор на ЧМ-2022)

09.10 Сан-Марино 5:0 (Отбор на ЧМ-2022)

Швеция

24.03 Чехия 1:0 (плей-офф отбора на ЧМ-2022)

14.11 Испания 0:1 (Отбор на ЧМ-2022)

11.11 Грузия 0:2 (Отбор на ЧМ-2022)

12.10 Греция 2:0 (Отбор на ЧМ-2022)

09.10 Косово 3:0 (Отбор на ЧМ-2022)

Личные встречи

В последний раз команды встречались на Евро-2020 и Швеция обыграла Польшу 3:2 в третьем туре, выбив поляков из турнира. Всего Швеция выиграла семь из восьми последних матчей против Польши. Последнняя победа Польши - в товарищеском матче 1991 года.

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Ориентировочные составы

Польша: Щенсны - Белик, Глик, Беднарек - Кэш, Крыховяк, Модер, Зелиньский, Пухач - Букса, Левандовский

Швеция: Ольсен - Крафт, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон - Классон, Ольссон, Экдаль, Форсберг - Кулусевски, Исак

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Польша – Швеция от UA-Football

Если полагаться только на недавнюю историю встреч, то у Польши нет никаких шансов - шесть побед Швеции в последних шести матчах. Но в целом предугадать ход развития событий в финале плей-офф будет крайне сложно. Для двух команд это будет только вторая игра в 2022 году, предыдущие поединки обе сборные провели невыразительно. Фактор своего поля и Роберта Левандовского может все-таки сыграть в пользу хозяев. Прогноз - победа Польши 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.