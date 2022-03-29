Турция - Италия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 29.03.2022

В Италии этот матч уже окрестили самым бесполезным в истории. Отчаяние после пролета мимо второго Чемпионата Мира подряд слишком велико, одолевают глобальные мысли об итальянском футболе. Роберто Манчини уже отправил девятерых игроков домой, и не всех - из-за травм. В Турции более оптимистичны и видят в матче начало кампании за выход на Евро-2024. Штефан Кунц отпустил лишь реально травмированных и закончившего со сборной капитана Бурака Йылмаза. Значит ли это, что хозяева - фавориты матча?

29 марта. 21:45. Товарищеский матч

Конья. "Конья Бююкшехир Беледийе Стадиум"

Турция - Италия

Главный арбитр: Энеа Джорджи (Албания)

На Апеннинах поражение дома от Северной Македонии из-за гола на 92-ой минуте при 32:4 по ударам по воротам и 65:35 по владению мячом переживают очень тяжело. Задумываются о проблемах сборной, Серии А, молодых футболистов. Желают начать активное омоложение. Вместе с тем, доверяют главному тренеру. Следующий капитан Леонардо Бонуччи говорит о немедленном начале перестройки, но и о солидной базе, о тренере, который "за три года дал нам нечто уникальное, создал отношения, которые в сборной редко были".

Давление на Манчини, похоже, сработало. Он практически подтвердил, что остается. По-прежнему считает, что с сентября Чемпиону Европы не хватило прежде всего удачи, а играл он хорошо. Желает поскорее начать новый цикл и также говорит об омоложении.

В Турции шлейф неудач тянется с июня. Кое-кто из местных экспертов даже говорил о способности выиграть Евро, о "золотом поколении" игроков. Отбор на Чемпионат Мира в марте был начат 4:2 над Нидерландами и 3:0 в Норвегии. Но на Чемпионате Европы были проиграны все матчи - 0:3 Италии, 0:2 Уэльсу, 1:3 Швейцарии, затем 1:6 в Нидерландах в сентябре сбросили сборную с первого места и Шенола Гюнеша - с поста главного тренера. А Кунц сумел лишь удержать второе, выведшее в плей-офф на Португалию...

Немецкий специалист был выписан из молодежной сборной Германии как раз для работы с мощным молодым поколением. Ее он продолжит. В Порту (1:3) был провален первый тайм, в чем пресса обвиняет переход тренера на непривычную игру с тремя центральными защитниками. Но во втором, если бы не пенальти Йылмаза в перекладину, счет на 85-ой минуте стал бы 2:2. То есть подопечные Кунца боролись. Да и в целом Турция не была на Мундиале с 2002-го года, так что этот вылет пережила с пониманием и без удивления.

Какую игру мы увидим? Теоретически молодые составы обеих команд должны постараться сыграть ярко, а их злость - послужить мотивацией. Но она может перерасти и в депрессию.

Кадры

Лагерь сборной Италии покинули Иммобиле, Инсинье, Жоржиньо, Верратти, Берарди, Джанлука Манчини, Луис Фелипе, Флоренци и Политано. Не факт, что все вернутся в будущем. А сегодня шанс прежде всего должны получить один из лидеров "Милана" Тонали, один из лидеров "Ромы" Дзаньоло и кто-то из талантливых форвардов "Сассуоло", а то и оба - Скамакка и Распадори. Джорджо Кьеллини, пока еще капитан, сыграет один из своих последних матчей за сборную.

В заявку сборной Турции не попали травмированные Азиз, Язычи и Омур. Уехал домой Йылмаз, заявив, что тот пенальти будет преследовать его до конца жизни. Вместо него должен выйти бомбардир "Хетафе" Унал. Тройка центральных защитников Союнджу ("Лестер") - Демирал ("Аталанта") - Кабак ("Норвич") должна остаться, о чем говорил и Кунц. А вот на флангах могут произойти изменения. Мулдур и Айхан из "Сассуоло" готовы. Полузащиту же возглавит новый капитан Хакан Чалханоглу из "Интера".

Турция: Чакыр, Кабак, Демирал, Союнджу, Мулдур, Кекчу, Чалханоглу, Айхан, Актюркоглу, Ундер, Унал

Италия: Доннарумма, Де Шильо, Бонуччи, Бастони, Бираги, Тонали, Локателли, Кристанте, Дзаньоло, Скамакка, Распадори

Очные матчи

Турция и Италия встречались 14 раз. Десять побед одержали вторые, еще четыре матча завершились вничью. Последний хронологически состоялся в июне 2021-го года на Евро-2020. Тогда итальянцы в Риме разгромили соперника со счетом 3:0. Правда, авторы их голов Иммобиле и Инсинье сегодня не сыграют (еще и Демирал сделал автогол), а в двух предыдущих очных матчах, товарищеских в 2006-ом и 2002-ом годах, были зафиксированы результаты 1:1.

Прогноз: Турция - Италия 2:2

Ясно, что турки в меньшей депрессии, чем итальянцы, уже смотрят вперед. К тому же, играют дома. Еще и захотят реабилитироваться за разгром на Евро. Их состав более сыгранный, поскольку соперник отпустил многих лидеров. С другой стороны, итальянская молодежь в гораздо лучшей форме, чем отпущенные лидеры, да и сохранение очень популярного в сборной Манчини улучшит настроение "Скуадры Адзурры". Ставим на яркую ничью.