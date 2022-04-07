Буде/Глимт - Рома. Анонс и прогноз четвертьфинала Лиги Конференций на 7.04.2022

1:6 от "Буде/Глимта" в Норвегии было одним из позорнейших поражений в истории "Ромы". Неудивительно, что после него Жозе Моуриньо бушевал, смешал с грязью игравших там, выбросил часть в глубокий запас или же вообще из команды. Матч против того же соперника в Риме также не принес особых лавров. "Джаллоросси" не доказали, что сильнее и вытащили ничью 2:2 лишь со "стандарта" на 84-ой минуте. Впрочем, с тех пор они сильно изменились. Изменились и норвежцы. Изменится ли результат?

7 апреля. 22:00. Лига Конференций. Четвертьфинал. Первый матч

Буде. "Аспмира Стадиум"

"Буде/Глимт" - "Рома"

Главный арбитр: Сердар Гезубуюк (Нидерланды)

Тот групповой турнир подопечные Моуриньо все же выиграли. Благодаря чему прошли напрямую в 1/8 финала Лиги Конференций. Там ожидал голландский "Витесс", с которым пришлось очень тяжело. В обоих матчах "Рома" уступала ему по игре и избежала дополнительного времени дома лишь благодаря голу на 90-ой минуте (1:0, 1:1). Тяжело ей и в других матчах. Выступление в Генуе против "Сампдории" в воскресенье, кроме одной отличной фланговой комбинации, в плане атаки и скорости было отвратительным.

Тем не менее, в плане результатов, обороны и настроения римляне как раз на коне. Не проигрывали в последних десяти матчах лиги, в последних пяти набрав 13 очков. Среди них 3:0 в Римском дерби. Из 14-ти последних во всех турнирах проиграли лишь один, в семи из них не пропустив. Результаты их последних матчей - 1:0, 1:0, 1:0, 1:1, 1:1, 3:0, 1:0. То есть Моуриньо поймал свою волну, привел команду к тому, чего хочет. Она теперь даже в пяти очках позади четвертого места в лиге. Может и зацепить его.

Португальский наставник заявляет, что теперь команда совершенно иная, нежели была осенью, что и он сам изменился. Признал, что ранее хотел побеждать лишь для себя, а теперь хочет для игроков, еще не познавших больших побед, что думает о простых болельщиках, которых команда радует после тяжелой недели. А лидер его атаки Тэмми Абрахам отмечает, насколько босс умеет вызвать у игроков драйв, "влезть им под кожу". Гармония.

В "Буде/Глимт" гармония также присутствует. Она была и никуда не ушла. Команда до сих пор острая, наглая, собранная, агрессивная, не боящаяся никого. Оформила еще один чемпионский титул в Норвегии, в феврале легко выбила из Лиги Конференций "Селтик", затем на характере, благодаря голам на 91-ой и 105-ой минутах, прошла АЗ. Еще и лига как раз началась, что позволяет набирать ритм. Ушли разве что игроки. Скорее всего, не сыграют авторы семи из тех восьми голов в ворота "Ромы".

Что нас ожидает? Совсем иной матч, нежели был здесь в октябре. Хотя вполне реально, что победит та же команда. Гости на искусственном газоне на этот раз будут играть предельно осторожно и ответственно. Попытаются навязать ту самую унылую игру, которая приносила им в последнее время столько 1:0 и 1:1. А хозяева против всех играют агрессивно и попытаются навязать быстрый открытый футбол. Как в двух очных матчах в группе. Посмотрим, у кого получится навязать.

Кадры

Защитники Лоде и Бьоркан, опорник Берг, форвард Ботхейм покинули команду зимой. Впрочем, "Селтик" и АЗ прошли без них. Зато с Сольбаккеном, автором трех голов в ворота "Ромы" и шести в десяти матчах турнира. С трансферной целью "Ромы". Правда, сегодня его участие под вопросом из-за простуды. Из авторов голов, скорее всего, останется лишь Пеллегрино, забивавший и АЗ. В целом же скамья запасных чемпиона Норвегии явно ослабела, так что особых вариантов нет.

Скамья запасных "Ромы" также не очень сильна, особенно без травмированного Дзаньоло и заболевшего Верету. Да и провал в Буде в октябре состоялся главным образом из-за задействования второго состава. Сегодня должен выйти первый. Включая Абрахама, на счету которого уже 23 гола в сезоне, из них семь - в Лиге Конференций. Ротацию могут запустить разве что защитники Кумбулла, Мейтленд-Найлс и Винья. Но, скорее всего, лишь последний появится на поле.

"Буде/Глимт": Хайкин, Хобратен, Мое, Вембангомо, Сампстед, Салтнес, Ветлесен, Хаген, Пеллегрино, Эспейорд, Кумсон

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Винья, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Абрахам

Прогноз: Буде/Глимт - Рома 1:1

Наставник хозяев Кьетиль Кнутсен уже начал психологическую войну, заявив, что штабу "Ромы" слишком много позволяют на скамье запасных. И что ее сила в контратаках и "стандартах", но в атаке в целом она даже слабее, чем была осенью. При этом признал, что гораздо более сбалансированна, особенно в центре поля. Поймать первый состав римлян по октябрьскому сценарию будет очень сложно. Он может, конечно, проиграть зубастому сопернику и сейчас. Но скорее будет ничья.