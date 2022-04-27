Лестер - Рома: Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 28.04.2022

Каким бы скромным ни был трофей, но когда он на пороге, когда до него остаётся 2-3 матча - на него обращают внимание. Тем более, когда это европейский трофей. Тем более, когда первый розыгрыш, то есть шанс войти в историю. Тем более, когда ты выигрывал свой единственный Еврокубок в 1961-ом году, как "Рома" (Кубок Ярмарок), или и вовсе никогда не был даже в полуфинале Еврокубка, как "Лестер". Так что обе эти команды будут бороться на полную мощь за право попасть в финал первой Лиги Конференций.

28 апреля. 22:00. Лига Конференций. Полуфинал. Первый матч

Лестер. "Кинг Пауэр Стэдиум"

"Лестер" - "Рома"

Главный арбитр: Карлос Дель Серро Гранде (Испания)

Обе команды будут серьёзно бороться ещё и поскольку дома особо не за что. "Лестер" на десятом месте в АПЛ, не выигрывал три матча подряд, во всех турнирах выиграл лишь три из последних десяти. Кстати, все - с неуверенным счётом 2:1. Последний матч дома против "Астон Виллы" завершился скучной нулевой ничьей. Для команды, которая в двух предыдущих сезонах дважды упускала место в Топ-4 лишь в последнем туре, взяла Кубок Англии и Комьюнити Шилд, такой сезон весьма разочаровывает.

"Рома" в лучшем настроении и состоянии. Она пятая в Серии А. Серия из 12-ти матчей без поражений там прервалась лишь в субботу в гостях у чемпиона - "Интера" (1:3). Впрочем, это поражение отбросило ее на расстояние восьми очков от "Ювентуса". То есть на четвертое место и возвращение в Лигу Чемпионов шансов почти нет. Первый сезон каденции Жозе Моуриньо в Риме воспринимают весьма положительно, заполняют стадион, с оптимизмом думают о следующем сезоне. Но сильное подтверждение в виде трофея очень бы помогло.

Прежде всего помогло бы самому португальцу, заявившему, что для развития команды, её мышления и характера трофей гораздо важнее, чем игра в Лиге Чемпионов. А трофеев команда не брала 14 лет.

В шести из десяти последних матчей лиги "Роме" пришлось добывать результат голами в самой концовке. В том числе и против "Салернитаны" из зоны вылета. Хотя в Топ-матчах она как раз действует сильно. Разгромила "Лацио" (3:0) в дерби и "Буде/Глимт" (4:0) в Лиге Конференций. Сыграла вничью с "Наполи", сравняв счёт на 91-ой минуте, но заслужив сделать это раньше. И разве что в матче против "Интера" уже скорее думала о "Лестере". Хотя и в нем, и в Неаполе владела мячом больше, чем соперник.

Улучшение работы с мячом - один из неожиданных признаков прогресса команды Моуриньо. Один из ожидаемых - игра на контратаках и при стандартных положениях. 27 её голов из 87-ми в лиге и ЛК забиты со "стандартов". А это, как и в целом игра головой, слабая сторона "Лестера". Команда же Брендана Роджерса любит держать мяч и вскрывать оборону соперника. Этим она и будет заниматься завтра. Также она попытается взять скоростью действий, которая в АПЛ явно выше, чем в Серии А.

Нельзя не отметить персону, объединяющую два клуба. Клаудио Раньери родился в Риме и страстный болельщик "Ромы", тренировал её. А "Лестеру" принёс незабываемый чемпионский титул. В итальянской прессе встречу команд уже даже окрестили Derby Della Ranieri - Дерби Раньери. Разумеется, у Клаудио поинтересовались, за кого он будет болеть, и он честно признался, что за команду, за которую болеет с детства.

Кадры

В Милане у "Ромы" отсутствовали важные игроки - Кристанте и Дзаньоло. Без первого центр поля был разрежен, без второго атакам не хватало скорости и дриблинга. Теперь Николо вместе с мастером стандартных положений, пасов и ударов капитаном Лоренцо Пеллегрини составит компанию Тэмми Абрахаму. Англичанин с 24-мя голами в сезоне (столько в первом сезоне за "Рому" никто не забивал 92 года), в том числе и лучший бомбардир Лиги Конференций с восемью. Он заявил, что хочет показать, чему научился в Италии.

В центре поля рядом с Кристанте сыграет один из опытных игроков - Оливейра либо Мхитарян. Тройку центральных защитников в схеме 3-4-2-1 также возглавит опытный игрок, один из многих с опытом игры в АПЛ - Крис Смоллинг. А на левом фланге неясно, выйдет ли юный Залевски либо более опытный Винья.

У "Лестера" впервые с января на поле вышел капитан, душа команды Джейми Варди. Его голов и энергии очень не хватало. Вот только вряд ли он готов к стартовому составу. Дака или Ихеаначо выйдет в атаке (оба забивают мало). Мэддисон, Дьюсбери-Холл и Барнс (а не Лукман) должны расположиться под ним. Первый забивал ПСВ, второй - "Эвертону", то есть совсем недавно. Олбрайтон и Тилеманс - лучший тандем опорников. Юри, как и Мэддисон, будет часто оказываться в 16-22 метрах от ворот и пробивать по ним.

Центр обороны возглавит отлично знакомый Смоллингу по "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс, а на флангах следует обратить внимание на автора победного гола против ПСВ Перейру и отлично знакомого Кристанте и Джанлуке Манчини по "Аталанте" Кастаня.

Ндиди, Бертран и второй вратарь Якупович до сих пор отсутствуют.

"Лестер": Шмайхель, Перейра, Эванс, Фофана, Кастань, Олбрайтон, Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Дьюсбери-Холл, Ихеаначо

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Залевски, Лоренцо Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам

Путь к полуфиналу

"Лестер" начинал Евросезон в группе Лиги Европы, из которой не вышел. Два первых места он уступил "Наполи" и "Спартаку", а опередил лишь "Легию". Затем в Лиге Конференций он прошёл датский "Рандерс" (4:1 и 3:1), французский "Ренн" (2:0 и 1:2) и голландский ПСВ (0:0 и 2:1). В Эйндховене он уступал на 76-ой минуте, но затем Мэддисон на 77-ой и Перейра на 88-ой принесли победу.

"Рома" изначально играла в Лиге Конференций. Она проиграла "Буде/Глимт" в Норвегии со счетом 1:6 (Моуриньо назвал это поражение худшим в своей карьере), не выиграла у него дома (2:2), зато переиграла "Зарю" и софийский ЦСКА и вышла напрямую в 1/8 финала. Там благодаря голу на 90-ой минуте дома избежала дополнительного времени с "Витессом" (1:0, 1:1). В четвертьфинале она проиграла тому же "Буде/Глимт" в гостях (1:2), пропустив на 89-ой минуте, но дома не оставила ему шансов - 4:0.

Прогноз: Лестер - Рома 2:1

Моуриньо всегда ищет трофеи и настраивает игроков запредельно. Сами игроки "Ромы" говорят о трофее для тренера и всего города, для болельщиков, раскупивших билеты на ответный матч. Но и, например, Мэддисон говорит о первом Евротрофее, об особой атмосфере на Евроматчах, уверен, что "Кинг Пауэр" будет дрожать от скандирования болельщиков. Обе настроены. Интенсивность английского футбола и техника "Лестера"? Или опыт Моуриньо, контратаки и "стандарты" "Ромы"? Скорее всего, все решится в Риме.