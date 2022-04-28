Фейенорд - Марсель. Анонс и прогноз полуфинала Лиги конференций на 28.04.2022

Лига конференций. 1/2 финала, первый матч

28 апреля. Роттердам. "Де Куйп"

"Фейенорд" 22:00 "Марсель"

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Марсель" не выигрывал еврокубки с 1993 года; "Фейенорд" - с 2002-го. Надо ли говорить, насколько важна для обоих клубов путевка в финал?

Тренеры команд - Арне Слот и Хорхе Сампаоли - ставят во главу угла контроль мяча, высокий прессинг при потерях и навязывание сопернику своей воли. Мяч никто не отдаст - за него будут драться. Кто выиграет борьбу - вероятно, выиграет и матч; банально, но факт.

"Фейенорд"

У "Фейенорда" отменная форма - команда Слота проиграла только 2 матча из последних 15 во всех турнирах. Оба раза "Гордость юга" уступала на выезде и с боем - АЗ (1:2) и "Аяксу" (2:3).

Как видите, даже в плохих обстоятельствах "Фейе" забивает. Вообще последний раз голландцы уходил с поля без гола 15 января. Больше других за это надо благодарить "десятку" Гуса Тиля (15 голов в Эредивизи) и левого вингера Синистерру (12). Колумбиец - самый ценный актив клуба, и летом его продадут. В защите отметим австрийца Гернота Траунера - он много сделал, чтоб "Фейе" пропускал меньше гола за 90 минут в Эре. Это мало кому удается - в Нидерландах принято играть шашки наголо.

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"Марсель" - другой, он меняет игру под соперника, адаптируется, и Слот не зря говорит, что такой оппозиции у его команды еще не было. "Де Куйп" точно погонит своих вперед со старта, и тут главный вопрос - не попадет ли сам "Фейе" в плен? Если обойдется, то победит; уж больно результативна его атака.

"Марсель"

На бумаге форма провансальцев еще круче, чем у их соперника - 15 побед в 16 последних матчах во всех турнирах. Единственное поражение - от "ПСЖ" (1:2) - после очень спорного пенальти. В ЛК - сплошные успехи.

Другой вопрос, что побеждает "Марсель" со скрипом, на характере. Если "Фейенорд" с 5 марта не забивал менее двух раз за матч, то французы, к примеру, на прошлых выходных одолели "Реймс" благодаря единственному голу на 84-й минуте. До этого был выстраданный камбэк в Нанте (3:2), а еще раньше - тяжелейшие 1:0 над ПАОК с множественными сэйвами от Стива Манданда.

Les stats de Dimitri Payet cette saison :



36matchs

16 buts

12 passes décisives



La meilleure saison de Zidane c’est 12 buts et 17 passes passes décisives pic.twitter.com/nPiAAnanjJ — Gio DM10 (@ArobaseDMvany) April 22, 2022

Имеем парадокс: и "Марсель", и "Фейенорд" владеют мячом под 60%, пасуют с точностью под 90% и идут в ТОП-4 своих лиг по ударам, но их игра и даже цели при владении сильно отличаются. Да и не только это. Если "Фейе" тащат сразу 4-5 молодых лидеров, то у "Марселя" за все отвечает живая легенда. Димитри Пайету уже 35 лет, но там столько таланта, что бессильны и возраст, и лишний вес. В текущем сезоне у плеймейкера уже 16+13 во всех турнирах! Очень интересно, что он предложит на "Де Куйпе".

"Фейенорд" - "Марсель": статистика личных встреч

Команды последний раз встречались между собой во втором групповом раунде ЛЧ-1999/2000, и тогда на "Велодроме" были зафиксированы 0:0, а на "Де Куйпе" торжествовали голландцы - 3:0 с дублем Хулио Круса.

"Фейенорд" - "Марсель": последние матчи команд

Последние матчи "Фейенорда"

Последние матчи "Марселя"

Ориентировочные составы

Если верить местной прессе, у хозяев лечится хавбек-ветеран Тоорнстра, зато успел восстановиться Гус Тиль - правда, вряд ли он потянет хотя бы тайм. Придется "Фейе" менять схему.

У "Марселя" отмечаем проблемы с коленом у Седрика Бакамбу - он под вопросом. Также точно не сыграет не заявленный на ЛК вингер Луис Энрике.

"Фейенорд": Марциано - Гертрейда, Траунер, Педерсен, Маласиа - Кокчу, Эурснес, Хендрикс - Нелсон, Дессерс, Синистерра

"Марсель": Манданда - Лирола, Салиба, Чалета-Цар, Луан Перес - Гендузи, Камара, Жерсон - Ундер, Милик, Пайет

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"Фейенорд" - "Марсель": ставки и коэффициенты

"Фейенорд" - "Марсель": прогноз от UA-Футбол

Все 10 последних матчей команды Арне Слота прошли с тремя и более голами. Рискнем предположить, что и "Марселю" засушить такого соперника не удастся. Поставим на ТБ 2,5 - БК предлагают это событие с коэффициентами 1,75-1,8.