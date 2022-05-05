Марсель - Фейенорд. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 05.05.2022

Уже сегодня состоится матч полуфинала Лиги конференций, в котором сойдутся французский "Марсель" и голландский "Фейенорд". Встреча обещает быть довольно интересной, ведь обе команды команды нацелены на выход в финал. После победы в первом матче (3:2) больше шансов на это имеет клуб из Нидерландов, однако, подопечные Хорхе Сампаоли не сдадуться просто так.

Лига конференций, 1/2 финала

05.05.2022, 22:00, стадион Велодром (Марсель)

Судья: С. Шарер (Швейцария)

Трансляция: МЕГОГО

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Марсель

В последних пяти матчах Лиги 1 подопечные Сампаоли демонстрировали своеобразные качели: поражения чередовались с победами. Однако, в последнем поединке с "Лионом" (0:3) что-то явно пошло не так. Конечно, можно списать на сосредоченность для результата в еврокубках, но в то же время сложно оценить слаженность команды при игре с превосходящим соперником.

В прошлом матче с "Фейенордом" французы быстро пропустили два мяча в начале поединка, но затем достаточно быстро восстановились силами Дьенга и Жерсона. Впрочем, уже на 46-й минуте команда пропустила третий гол, таким образом отдалившись от заветного финала. Ранее, на стадии четвертьфинала, "Марсель" дважды выиграл ПАОК (2:1 и 1:0).

От команды Хорхе Сампаоли можно ждать хорошо знакомые болельщикам "голубых" 4-3-3 с Бакамбу, Пайе и Дьенгом в атаке. Линии защиты будет важно удержать быстроногих вингеров соперника от контратак, показав слаженность и хорошее взаимодействие.

Ориентировочный состав: Манданда, Перес, Чалета-Цар, Салиба, Ронжье, Камара, Жерсон, Гендузи, Дьенг, Пайе, Бакамбу.

Фейенорд

В отличии от своего соперника, голландцы уверенно завершают сезон во внутреннем чемпионате. На данный момент команда набрала 67 очков в Эредивизи, что позволяет закрепиться на третьем месте в таблице. В последних пяти матчах клуб неизменно побеждал, делая это с разницей два мяча или больше.

В первой встрече на стадии полуфинала нидерландцы вполне заслужено одержали победу в родных стенах. Клуб действовал как позиционно, так и в быстрых контратаках. Следует заметить, что обе тактики приносили желаемый результат. Однако, вряд ли "Марсель" допустит так же много ошибок во второй встрече, как это было в первой.

"Фейенорду" нужно полагаться на игру от защиты, при этом, желательно, в схеме с 3-я ЦЗ. Атакующему стилю соперника можно будет противостоять лишь играя в автобус и проводя время от времени острые контратаки. Благо, скорость и мастерство вингеров голландского клуба позволяет это делать "на ура".

Ориентировочный состав: Марциано, Маласия, Сенеси, Траунер, Гертрюйда, Кекчу, Тиль, Эурснесс, Синистерра, Дессерс, Нельсон.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Несомнительно, "Фейенорд" будет делать все, чтобы "засушить" этот матч. Играя на выезде, это один из немногих путей для клуба в финал турнира. "Марсель", в свою очередь, точно не откажется от атакующего стиля и схемы 4-3-3. Подопечные Сампаоли сделают все, чтобы взять верх в поединке. Зная, как аргентинский коуч умеет мотивировать, в этом можно не сомневаться. Прогноз: Победа "Марселя", ТМ 2,5.