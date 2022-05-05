Рома - Лестер: Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 05.05.2022

Еще перед первой встречей "Лестер" и "Рома" не скрывали ее важность. Не скрывали, что важнее лиги. Шанс "волков" взять первый трофей с 2008-го года, а "лисиц" - выйти в свой первый финал Еврокубков - несомненно манили. Вязкая битва в первом матче подтвердила это. Как и последовавшие матчи местных лиг, в которых обе максимально ротировали состав. Теперь стол расчищен, все мысли о битве за финал. "Стадио Олимпико" будет заполнен до отказа и готов к историческому событию.

5 мая. 22:00. Лига Конференций. Полуфинал. Ответный матч

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Лестер"

Главный арбитр: Срджан Йованович (Сербия)

Результат первого матча - 1:1

"Лестер" бросил играть в лиге. Он не выиграл в АПЛ пять из шести последних матчей. Последний проиграл в гостях "Тоттенхэму" со счетом 1:3, начав его лишь с двумя игроками, которые начинали против "Ромы". Начал, кстати, вовсе неплохо, попадал в стойку. Но пропустил с первого удара в створ ворот на 22-ой минуте. Да еще и со стандартного положения (углового), по пропущенным с которых худший в лиге с 19-ю. Тревожный звонок, учитывая, что "Рома" первая в своей по забитым с них с 17-ю.

Сами римляне не выиграли в лиге трижды подряд. Они вышли на поле против "Болоньи" с пятью игроками, не выходившими в "старте" в Лестере, и добыли лишь 0:0. Проиграв по владению мячом со счетом 42:58, создав не больше, чем соперник. Забить должны были обе, но ничья справедлива. Они еще и, в отличие от англичан, не сумели быстро забыть о матче. Жозе Моуриньо набросился на всех - "Болонью", "не желавшую побеждать", арбитров. Даже на "Лацио", забившего победный гол в своем матче из офсайда.

За последние 20 дней команды отыграли девять матчей на двоих и ни разу не победили.

Перепалка с "Лацио" вновь разожгла борьбу в Риме. При том, что борьба эта всего лишь за пятое место. Даже теоретические шансы на место в Лиге Чемпионов в воскресенье исчезли. Что должно было успокоить "Рому", подготовить к матчу Лиги Конференций. А вместо этого лишний раз отвлекло. Впрочем, сегодня она должна забыть обо всем. На кону шанс взять трофей, что Моуриньо считает фундаментальным для развития клуба. И в "Лестере" в разочаровывающем сезоне также хотят трофей.

Какой получится игра? Следует ожидать повышение процента владения мячом "Ромой" с 32-ух в первом матче. Трибуны будут гнать ее вперед. Помня о предыдущем домашнем матче в турнире, когда "Буде/Глимт" не выдержал переполненного стадиона, пропустил на пятой минуте, 23-ей, 29-ой и в итоге безропотно проиграл со счетом 0:4. Тем не менее, Брендан Роджерс считает, что серьезных изменений в игре соперника не будет. По-прежнему называя его главными силами "стандарты" и контратаки.

Следует напомнить, что в 1/8 финала "Лестер" проиграл "Ренну" в гостях, а дома дожал его на 93-ей минуте. В 1/4 же дома сыграл 0:0 с ПСВ, а в гостях вернулся с 0:1 и победил благодаря голам после 77-ой минуты. "Рома" в 1/8 добыла 1:0 над "Витессом" в гостях, а дома сравняла счет на 1:1 на 90-ой минуте. В 1/4 же проиграла в гостях "Буде/Глимту" из-за гола на 89-ой минуте, но дома разгромила. То есть команды уже побеждали благодаря и дому, и выезду. А также их матчи нужно смотреть до конца.

Также нельзя не напомнить о кличке, данной в Италии этому полуфиналу - Derby Della Ranieri. Клаудио, автор чемпионского чуда "Лестера", будет на трибунах. И уже заявил, что будет болеть не за англичан, а за любимую команду своего детства. Которую благодаря переполненному "Олимпико", а также опыту и характеру Моуриньо, считает фаворитом на 55 процентов. Опытна и сама "Рома", ведь это ее третий полуфинал Еврокубков за последние пять лет. Два предыдущих, правда, она проиграла.

Кадры

Роджерс сообщил, что Дьюсбери-Холл и сделавший гол в первом матче Барнс оправились от травм. Хотя и Лукман поучаствовал в голе. Они поборются за два места на поле. Место Мэддисона не подвергается сомнениям. Вряд ли уступит место и Варди, хотя и он после января из-за травмы отыграл лишь один матч в "старте" - неделю назад. И хотя Ихеаначо забил "Тоттенхэму", а Дака попадал в стойку. Критическую важность Джейми для команды Роджерс и эксперты подчеркивают всегда.

В центре поля в схеме 4-2-3-1 Тилемансу скорее поможет Сумаре, чем Олбрайтон. Вряд ли Роджерс решит выпустить обоих последних и сыграть 3-5-2 как против "Тоттенхэма".

"Рома" как раз сыграет с тремя центральными защитниками. Как всегда. Левый латераль Залевски, ассистировавший в первом матче, вернется после "Болоньи". Как и правый Карсдорп, центрдеф Смоллинг, капитан и автор гола в Лестере Лоренцо Пеллегрини. Как и Тэмми Абрахам, у которого никак не получается стать единоличным рекордсменом по голам за "Рому" в дебютный сезон за последние 92 года. Сейчас у него 24. Ищет он и чистое первое место в таблице бомбардиров Лиги Конференций (8).

Не вернется Генрих Мхитарян. Он травмирован. Заменить армянина в центре поля должен Сержиу Оливейра. Верету Моуриньо сейчас не особо доверяет.

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Залевски, Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини, Абрахам

"Лестер": Шмайхель, Перейра, Эванс, Фофана, Кастань, Сумаре, Тилеманс, Мэддисон, Лукман, Варди, Барнс





Прямая речь

Жозе Моуриньо, главный тренер "Ромы": "Этот полуфинал - награда за то, что мы сделали в этом сезоне. Но мы хотим большего. Его решат детали, уровень концентрации и нервы. Я не нервничаю, поскольку уже 20 лет на таких стадиях и ощущаю дежа-вю. Но понимаю нервозность моих игроков. Мы провели долгий сезон в Лиге Конференций, отыграли уже 13 матчей. Я знаю, что на такой поздней стадии имена не имеют значения. Это всегда 50/50".

"Когда нет шансов в лиге, фокусируются на Еврокубках и это часто играет решающую роль. В таком состоянии сейчас "Лестер". Они могут предоставлять игрокам отдых, мы нет. Но я всегда хочу побеждать. А особенно в полуфинале, поскольку он выводит в финал... Надеюсь, что болельщики придут играть в футбол, а не смотреть, сыграют с нами и зарядят нас своими эмоциями. Вместе с тем, игроки должны играть взросло, умно, более рационально, чем эмоционально".

Брендан Роджерс, главный тренер "Лестера": "У "Ромы" великий тренер и фантастические игроки, так что мы должны сыграть в наш лучший футбол. Заполненный стадион? Он как раз может помочь нам отыграть в нашем темпе, повышенном. А также заставит их чаще идти вперед, оставляя нам свободное пространство. Хотя их главная сила - контратаки и стандартные положения. Мы уже играли на великих стадионах против великих команд, так что это для нас не ново. Мы должны адаптироваться к давлению".

"Это наша важнейшая игра в сезоне, и к ней мы подходим в лучшем состоянии, чем были большую часть сезона".

Прогноз: Рома - Лестер 2:1

Раньери отмечает, что "Лестер" в целом плохо играет в гостях. Да, в Эйндховене "лисицы" победили, тот же Раньери признает, что организованны и атакуют свободное пространство. В конце концов, пять из шести итальянских команд в этом сезоне вылетели из Еврокубков из-за поражений дома, и это не случайно. Но как раз Моуриньо знает, что делать в таких ситуациях, и ему эта победа нужнее. Да и всей "Роме", жаждущей начала новой эры.