Рома - Фейеноорд: Анонс и прогноз финала Лиги Конференций на 25.05.2022

Перед стартом Лиги Конференций новый турнир недооценивали, даже насмехались над ним. Коверкали название, называя, в частности Corn Flakes League - Лигой кукурузных хлопьев. Защитник "Ромы" Джанлука Манчини признал, что поначалу сама команда называла его "смешным кубком". Бывший защитник "Фейеноорда" Кес Ван Вондерен вспоминал, как турнир называли выражением, которое можно перевести как "Тупой и еще Тупее". Впрочем, турнир оказался любопытным и нужным. Что лишний раз докажет его финал.

Сегодня заполнена будет не только "Арена Комбетаре", вмещающая всего 22500 зрителей, но и по тысяч 50 придут на "Де Кюйп" и "Стадио Олимпико". Там организуют просмотр матча на больших экранах. Атмосферу вокруг обоих клубов пресса называет "сумасшедшей", а наплыв болельщиков "Фейеноорда" в Тирану - "массовым вторжением". Наплыва из Рима не меньше, да и в самой Албании очень любят кальчо. Во главе с Премьер-Министром Эдди Рамой, "персональным болельщиком Жозе Моуриньо". Должно быть весело.

25 мая. 22:00. Лига Конференций. Финал

Тирана. "Арена Комбетаре"

"Рома" - "Фейеноорд"

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

В своих лигах в нынешнем сезоне у команд не сложилось. "Фейеноорд" вновь отстал от "Аякса" и ПСВ, удовлетворившись разве что решением судьбы титула чемпиона (2:2 с эйндховенцами сыграла очень важную роль). После чемпионского сезона 2016/17, единственного такого в 21-ом веке, он далек от борьбы за титул. С 2018-го года никаких трофеев и вовсе нет. У "Ромы" же нет никаких трофеев с 2008-го года, а европейский лишь один в истории - Кубок Ярмарок-1961. Лигу же в сезоне 2021/22 она завершила шестой.

Потому обе команды уже несколько месяцев обращают почти все свое внимание на Лигу Конференций, принося в жертву лигу. Моуриньо прямо признал это. Он также заявил, что любой трофей гораздо важнее, чем выход в Лигу Чемпионов, поскольку может изменить судьбу клуба, научить его побеждать. Особенно европейский. "Фейеноорд" не факт, что согласен. Поскольку выигранный Кубок УЕФА-2002 не изменил судьбу клуба. Но почему бы не отпраздновать 20-тилетие того трофея еще одной попыткой изменить?

В принципе, обе команды - наиболее успешные в Еврокубках от своих стран в последнее время. Один из двух итальянских финалов и три из четырех полуфиналов за последние пять лет - на счету "Ромы". В том числе полуфинал Лиги Чемпионов-2018. А два из трех голландских финалов за последние 25 лет обеспечил "Фейеноорд", как и последнюю победу. Именно в 2002-ом году. Кстати, в третьем, в 2017-ом году в Лиге Европы, "Аякс" проиграл "Манчестер Юнайтед" Моуриньо.

В Лиге Конференций "Рома" прошла в Квалификации "Трабзонспор" (5:1), в группе потерпела уже знаменитое поражение от "Буде/Глимт" со счетом 1:6, но в итоге обошла и его, и "Зарю", и ЦСКА Софию. В 1/8 финала с трудом прошла нидерландский "Витесс" с 1:0 в гостях и 1:1 дома, добытым на 90-ой минуте. В четвертьфинале уступила тому же "Буде/Глимту" в гостях (1:2), но разгромила его дома (4:0). А в полуфинале большей частью отбивалась от "Лестера" - 1:1 и 1:0. Оба гола, кстати, забила в дебюте.

"Фейеноорд" прошел целых три Квалификационных раунда, причем чуть не вылетел в первом же из них от "Дриты" из Косово. В группе опередил хайфский "Маккаби", "Унион" из Берлина и пражскую "Славию". В плей-офф прошел "Партизан" с общим счетом 8:3, ту же "Славию" - 3:3 дома и 3:1 в гостях, а затем марсельский "Олимпик". В ярком матче в Роттердаме хозяева победили со счетом 3:2, а в Марселе сели в оборону и довольно спокойно удержались - 0:0. Таким образом, они ни разу не проиграли матч ЛК.

Какой выйдет игра? "Рома" играла в пятницу в лиге, борясь за место в Лиге Европы. "Фейеноорд" же не играл с 15-го мая, зато устроил сборы в Португалии. Что окажется более полезным? Оба тренера считают, что большую роль такая разница не сыграет. Римляне играют от обороны, но любят начинать мощно. Роттердамцы играют в интенсивный футбол с высоким прессингом, но в Марселе показали, что способны и сидеть в обороне. Вариативностью своей команды главный тренер Арне Слот особо доволен.

Невозможно не напомнить, что для Моуриньо этот Еврофинал будет уже пятым в карьере. Если не считать Суперкубок Европы. Все четыре предыдущих он выиграл, причем три последних - с общим счетом 7:0. Первый Евротрофей Жозе завоевал в 2003-ем году, в Лиге Европы с "Порту". А Слот работает главным тренером лишь три года и еще не выигрывал ни одного трофея ни дома, ни в Европе.

Кадры

У обеих команд почти все в сборе. За что Слот особо поблагодарил медицинскую службу. Лучший бомбардир турнира, если не считать Квалификацию - его форвард Сирил Дессерс с десятью голами. Если считать - его левый вингер Луис Синистерра с 11-ю. Последним интересуются, в частности, "Наполи" и сама "Рома". На правом фланге также опасно - Джаханбакш или Нельсон. Турецким разыгрывающим опорником Кекчу также интересуются сильные клубы. Как и аргентинским центральным защитником Сенеси.

Вратарская позиция выглядит проблемной. Офир Марциано играл с марта, спасал, но и нередко довольно грубо ошибался. Он еще и получил повреждение. Поэтому даже рассматривался вопрос дебюта Валентина Кожокару, перешедшего из "Днепра" в марте. Однако сумел восстановиться первый вратарь сборной Нидерландов Джастин Бейло. Вот только в надлежащей ли он форме после двух месяцев вне игры - неясно.

В "Роме" в последние недели берегли Криса Смоллинга, Николо Дзаньоло, Генриха Мхитаряна и Рика Карсдорпа. Все готовы играть. Хотя Генрих, скорее всего, не с первых минут. Рик сыграет против родной команды. Правда, заявляет, что не испытывает никаких смешанных чувств и мыслями лишь о "Роме". В обороне также сыграют Манчини, молодые Ибаньес и Залевски и опытный вратарь, чемпион Европы-2016 Руй Патрисиу. В центре поля - Кристанте и Оливейра. А в атаке - капитан Лоренцо Пеллегрини и Тэмми Абрахам.

К последним двум - особое внимание. Капитан говорит о трофее для клуба и всего города. Воспитанник клуба страстно желает добиться с ним того, чего не добились великие капитаны Джузеппе Джаннини, Карло Анчелотти, Франческо Тотти, Даниэле Де Росси - поднять над головой Еврокубок. А английский форвард отстает от Дессерса лишь на один гол. Во всех турнирах же забил за команду больше, чем любой другой дебютант за последние 92 года.

За "волков" играет албанец - Мараш Кумбулла. Так что поддержка местных болельщиков им будет обеспечена.

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Залевски, Лоренцо Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам

"Фейеноорд": Бейло, Геертрюйде, Сенеси, Траунер, Маласиа, Кекчу, Аурснес, Тиль, Нельсон, Дессерс, Синистерра

Прямая речь

Жозе Моуриньо , главный тренер "Ромы": "В концовке сезона мы играем два финала. В пятницу против "Торино" был первый, теперь - более исторический. Мы уже написали историю, поскольку "Рома" в финале Еврокубка после стольких лет (31). Этот город заслуживает трофей, и мы это отлично осознаем. С пятницы я и мой штаб заперлись на тренировочной базе. Но игроков не просили об этом, поскольку видим их сфокусированность и радость. Да, нужно играть и с радостью".

"Мой штаб сделал свою работу. В среду день, когда все решают игроки, а тренеры лишь пытаются немного помочь. Ранее я думал, что мой опыт в финалах решающий, но на самом деле нет. Я чувствую себя как во время моего первого финала".

Арне Слот , главный тренер "Фейеноорда": "Мои игроки не привыкли играть финалы, но я вижу, что ведут себя, как обычно. Мы знаем, чего ожидать. Вряд ли после полного сезона команды смогут чем-то удивить друг друга. Финал "Аякса" против Моуриньо в 2017-ом не имеет никакого значения. С тех пор нидерландские команды выросли, начали играть быстрее и не зацикливаться на 4-3-3. Мы должны выигрывать единоборства. Решающим будет индивидуальное качество".

Прогноз: Рома - Фейеноорд 1:0

В Лиге Конференций "Фейеноорд" заработает около 15-ти миллионов евро призовых. "Аякс" в Лиге Чемпионов заработал 70, хотя вылетел в 1/8 финала. Впрочем, когда так близок Евротрофей - деньги и даже сила турнира уже не важны. Тем более, что обе давно ничего не выигрывали. Игроки уже говорят о мечте. Оборона, контратаки и "стандарты" итальянцев или скорость, атака и прессинг голландцев? Против Моуриньо в финале, как и против опыта Патрисиу, Смоллинга, Мхитаряна, Оливейры лучше не ставить.