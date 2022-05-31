Фарерские острова U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз на матч отбора в Евро

Лишний раз говорить о важности этого матча не нужно. В момент, когда идет война, каждая победа имеет большую цену. Конечно, победы ВСУ на поле боя ценятся гораздо дороже, однако общее настроение в стране и соответственно на передовой, в том числе, состоит из меньших побед в тылу, как, например, на футбольном поле. Так что украинская молодежка, которая первого июня будет разогревом перед национальной командой страны, просто не имеет права сыграть плохо.

Фарерские острова U-21 - Украина U-21

Отбор к Евро-2023 среди молодежных сборных

1 июня. Торсхавн. Стадион: "Торсведлюр". Начало в 20:00

Текстовая трансляция - UA-Футбол

Трансляция в Украине – не запланирована

Главный арбитр – Кристофер Хагенес

Ассистенты: Андерс-Олав Дале, Кристер Йоргенсен (все - Норвегия)

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Ситуация в группе

Если коротко, то все, что ниже второго места – это хаос. Сербы сейчас переживают непростой период и оклемались только в 2022-м, когда одержали две победы подряд, но шансы даже на второе место у них сугубо теоретические. Фарерцы и побеждали армян, и уступали им. Северные македонцы зацепились за ничью с Украиной, однако в настоящее время удерживают трехматчевую серию поражений.

При таких раскладах у нашей команды очень, очень хорошие шансы занять второе место, которое дает право сыграть по меньшей мере в стыковых матчах. В настоящее время у подопечных Руслана Ротаня в запасе по одной-две игры по сравнению с другими оппонентами. Групповую часть квалификации мы завершим в июне. Для первого места нужно мечтать об очень удачном стечении обстоятельств: потере очков от Франции и собственном спурте, когда из двенадцати возможных баллов в ближайшие две недели будет набрано двенадцать.

# Команда І В Н П М О 1 Франція 7 6 1 0 22:1 19 2 Україна 6 4 1 1 7:8 13 3 Сербія 8 3 2 3 9:8 11 4 Фарерські острови 8 2 3 3 5:7 9 5 Північна Македонія 8 1 3 4 5:10 6 6 Вірменія 7 1 0 6 5:19 3

Фарерские острова U-21: последние новости

У нашего соперника, естественно, не было затяжных пауз без футбола, а некоторые игроки получали стабильную игровую практику еженедельно. Другое дело, что речь идет об игроках, выступающих в чемпионате Фарерских островов. Так, голкипер Бардур Рейнатред основной во второй команде главного дивизиона страны, "Викингуре", Симмун Сольхайм, Магнус Хольм и Стефан Радославлевич почти не выпадают из основы третьего коллектива лиги, "Торсхавна", и что теперь? Легионеров в фарерской молодежке почти нет, а играющие за рубежом без стабильного места в составе.

В целом, текущую квалификацию островитяне уже могут себе занести в актив. За два тура до завершения для себя отбора фарерцы еще могут помечтать даже о третьем месте группы, что является незаурядным достижением для местной молодежной сборной.

Украина U-21: последние новости

Руслан Ротань собрал своих подопечных немного позже национальной команды. УАФ по привычке не смогла заранее спланировать подготовку, поэтому после объявления, что сбор будет проведен в Молдове (уже и спарринг-партнеров подобрали), пришлось менять дислокацию на турецкую, где удалось провести только контрольный матч с любительской сборной Стамбула, завершившийся разгромной победой наших казаков 7:1.

Кадровых новостей из лагеря сборной тоже немного. Назаренко из-за травмы покинул расположение команды, а Драмбаев и Бондаренко не участвовали в спарринге. Кто из тех, кого Ротань вызвал на сбор, полетел на Фарерские острова пресс-служба УАФ также пока скрывает.

Личные встречи

Удивительно, официальная встреча между оппонентами до сих пор была только одна. В октябре на "Славутич-Арене" украинская сборная победила островитян только благодаря автоголу. Игра была под контролем украинской сборной, но создавалось впечатление, что "желто-синие" искали на поле проблем, чтобы потом их начать решать. Но главной темой встречи был не результат и даже не игра нашей команды. Под занавес первого тайма украинцы заработали пенальти, который испортили очень плохим розыгрышем.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч Фарерские острова U-21 - Украина U-21

Ни для кого не новость, что с декабря большинство игроков украинской молодежки были без игровой практики. Но с другой стороны - команда Руслана Ротаня получила достаточно времени подтянуть форму на тренировках и с их помощью вспомнить старые связи. Как раз из-за войны и нехватки матчей футбол от нашей сборной мы не увидим идеальный, но уровень игры будет достаточным для уверенной победы. Она нужна не только стране, но и для самих игроков, чтобы почувствовать уверенность в себе в преддверии трех других матчей отбора в июне.

Ставка: Украина с форой -1.5 по 1.9