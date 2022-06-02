Испания - Португалия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 2.06.2022

Лига наций. Группа 2. 1-й тур

2 июня. Севилья. "Бенито Вильямарин"

Испания 21:45 Португалия

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Футбол 1

Вот и стартует третий розыгрыш Лиги наций. Ждали? Шутка, конечно. Мы в курсе, что нет.

Между тем, вывеска у нас идеальная - в пиренейском дерби на поле выйдут сплошь звезды. Параллельно в квартете сыграют чехи со швейцарцами, но кому они нужны? Уже сейчас понятно, что за выход из группы будут бороться, прежде всего, южане. Да, это только первый тур, но если одной из команд удастся набросать полную авоську мячей, то все можно решить прямо сейчас. Почему нет?

Испания

"Фурия Роха" последний раз проигрывала дома в 2018 году англичанам (2:3) - это было так давно, что в ее основе еще играл Серхио Рамос. Не забыли еще вечно травмированного миллионера из "ПСЖ"?

А вот в Испании его понемногу начали забывать. Появилось новое, сильное поколение, и Луис Энрике делает ставку на них. Педри сейчас травмирован, но Эрик Гарсия, Гави, Ферран, Солер завтра, вероятно, выйдут в старте. Осенью эти же ребята плюс Микель Оярсабаль и вечно молодой Бускетс дотащили красных до финала Лиги наций, убрав с дороги Италию (2:1). Они талантливы.

17 years, 92 days - Youngest players to score a goal in top five European Leagues this season:



17y 92d - Youssoufa Moukoko ????????

17y 135d - GAVI ????????

17y 169d - Tom Rothe ????????

17y 222d - Mohamed-Ali Cho ????????

17y 254d - Lesley Ugochukwu ????????



Diamonds. pic.twitter.com/TieRlhkxXw — OptaJose (@OptaJose) June 1, 2022

Последний раз "Фурия Роха" собиралась в марте и в товарняках разделалась с Албанией (2:1) и Исландией (5:0), но это так себе информация. Важнее то, что "Барса", например, заканчивала сезон усталой и на нервах, а она все еще базовый клуб для сборной. Энрике надо или включать мотиватора, или применять ротацию, если он хочет победить.

Португалия

Португалия - это ведь не Исландия и не Албания. Начиная с 2019 года "Селессау" только дважды проиграли на выезде - Бельгии (0:1) и Украине (1:2).

При этом проблем у Фернанду Сантуша хватает. Если испанское поколение уже проявляет себя и уже близко к первому трофею, то португальская молодежь нестабильна. "Европейские бразильцы" даже на ЧМ не смогли прямо попасть - пришлось бегать стыки. Там, правда, Отавиу, Жота и другие собрались, выбив Турцию (3:1) и Северную Македонию (2:0), но попади Бурак в ворота с пенальти - и кто знает, чем бы закончили?

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В Испанией, конечно, будет иначе. Если турок "Селессау" давили, то тут придется бегать за мячом. У Португалии есть кому это делать. Больше вопросов вызывает атака, где Роналду уже не в силах скрыть свои 37 лет. Не исключено, что гости попытаются просто засушить игру - Лига наций только начинается, и ничья на поле конкурента была бы хорошим заделом на будущее.

Испания - Португалия: статистика личных встреч

Тем более, ничьи - тренд пиренейских дерби вот уже 12 лет. Началось все с 0:0 на Евро-2012 (Испания тогда победила по пенальти), затем продолжилось 3:3 на ЧМ-2018, а два последних товарняка в 2020 и 2021 годах команды вообще сыграли по нулям.

Последняя победа Испании над Португалией в официальном матче датируется 2010 годом; Португалии над Испанией - и подавно 2004-м.

Испания - Португалия: последние матчи команд

Последние матчи Испании

Последние матчи Португалии

Ориентировочные составы

У Испании из более-менее свежих потерь отмечаем травмы Педри, Лапорта и Тиаго Алькантары - будь они здоровы, вся троица вышла бы в основе.

У Португалии травмирован центрбек Рубен Диаш, а вот Диогу Жота уже прибыл в расположение сборной после финала ЛЧ и, по слухам, готов играть со старта.

Испания: Симон - Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Альба - Коке, Бускетс, Солер - Ферран Торрес, Мората, Гави

Португалия: Патрисиу - Канселу, Пепе, Данилу, Геррейру - Бруно Фернандеш, Моутинью, Бернарду Силва - Отавиу, Роналду, Жота

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Испания - Португалия: ставки и коэффициенты

Испания - Португалия: прогноз от UA-Футбол

А давайте поставим на очередную ничью, а? Игроки устали после длинного клубного сезона; тренерам незачем сильно рисковать на старте группы; опять же, история противостояний намекает именно на мировую. БК принимают ставки на нее с коэффициентами 3,4-3,6.