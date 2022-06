Испания - Португалия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 2.06.2022

Вот и стартует третий розыгрыш Лиги наций. Ждали? Шутка, конечно. Мы в курсе, что нет.

Между тем, вывеска у нас идеальная - в пиренейском дерби на поле выйдут сплошь звезды. Параллельно в квартете сыграют чехи со швейцарцами, но кому они нужны? Уже сейчас понятно, что за выход из группы будут бороться, прежде всего, южане. Да, это только первый тур, но если одной из команд удастся набросать полную авоську мячей, то все можно решить прямо сейчас. Почему нет?

"Фурия Роха" последний раз проигрывала дома в 2018 году англичанам (2:3) - это было так давно, что в ее основе еще играл Серхио Рамос. Не забыли еще вечно травмированного миллионера из "ПСЖ"?

А вот в Испании его понемногу начали забывать. Появилось новое, сильное поколение, и Луис Энрике делает ставку на них. Педри сейчас травмирован, но Эрик Гарсия, Гави, Ферран, Солер завтра, вероятно, выйдут в старте. Осенью эти же ребята плюс Микель Оярсабаль и вечно молодой Бускетс дотащили красных до финала Лиги наций, убрав с дороги Италию (2:1). Они талантливы.

17 years, 92 days - Youngest players to score a goal in top five European Leagues this season:



17y 92d - Youssoufa Moukoko ????????

17y 135d - GAVI ????????

17y 169d - Tom Rothe ????????

17y 222d - Mohamed-Ali Cho ????????

17y 254d - Lesley Ugochukwu ????????



Diamonds. pic.twitter.com/TieRlhkxXw