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Хорватия – Австрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 03.06.22

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Команды открывают для себя серию июньских поединков

Хорватия – Австрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 03.06.22

фото - hns-cff.hr/

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига наций

Группа А, первый тур

3 июня, 21:45. "Градские врт" (Осиек)

Главный арбитр: Крис Кавана (Англия)

Прямая трансляция: OLL.tv

Оба сегодняшних соперника – крепкие середнячки. Каждый имеет в своем составе хороших игроков, звезд и даже по одному действующему победителю Лиги чемпионов. Но вот один коллектив находится чуть-чуть выше, а другой еще не дотягивает до уровня первого. Подтвердятся ли их реноме после финального свистка?

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Хорватия

"Шашечные" еще непосредственно в классическом отборе решили вопрос своей путевки на Чемпионат мира в Катаре, поэтому сегодня будет их первый официальный матч в этом году. Мартовскую международную паузу они провели в товарищеском стиле, сыграв два спарринга. Интересно, что они состоялись в Катаре – хорошая подготовка для ментальной акклиматизации непосредственно на месте проведения Мундиаля.

В первой встрече была более-менее спокойная ничья со Словенией, а вот во втором поединке против Болгарии красок было больше: два удаления, эмоциональность с обеих сторон и волевая победа хорватов. Теперь нужно врываться в ритм официальных игр Лиги наций. В прошлом розыгрыше турнира "шашечные" едва сохранили себе прописку в дивизионе А, только по разнице забитых-пропущенных опередив Швецию. Нужно набирать очки из первых туров, чтобы претендовать больше, чем на борьбу за выживание.

Кадры хозяев

Модрич все еще в сборной – главное украшение хорватского коллектива. Партнеры поздравили Луку с победой в Лиге чемпионов, и теперь Модрич готов зажигать и в шашечной футболке. Собственно, он не единственная звезда команды, ведь Перишич, Крамарич, Ребич или Брозович тоже выступают на хорошем уровне.

Австрия

А вот австрийцы уже играли в официальном матче в этом году. Подопечные тогда еще Франко Фоды в марте проиграли Уэльсу в рамках полуфинала плей-офф отбора на Чемпионат мира. В первую очередь “Das Team” уступала сопернику в скорости и интенсивности, из-за чего уже на 51 минуте валлийцы вели со счетом 2:0. Потом австрийцы поджали и смогли даже сократить отрыв, но в конце концов заслуженно вылетели из борьбы за путевку на Мундиаль.

Фода провел еще товарищескую встречу с Шотландией и подал в отставку. После почти пяти лет бессменного тренерства мистера Франко к рулю команды пришел Ральф Рангник после не слишком удачного отрезка карьеры в “Манчестер Юнайтед”. Первый матч под руководством нового наставника всегда бывает неоднозначным: нужно перестраиваться под новые требования. Тем более что соперник – приличный.

Кадры гостей

Еще один победитель Лиги чемпионов представляет и Австрию: Давида Алабу тоже приветствовали партнеры по сборной. Этот игрок – безоговорочная звезда в команде и по статусу с ним не может сразиться никто. Звание разве что достойных и хороших футболистов могут забрать Калайджич, Арнаутович или Забитцер.

Последние пять матчей Хорватии и Австрии

Последние пять встреч хозяев

  • 29.03.22. Хорватия – Болгария 2:1 (ТМ)
  • 26.03.22. Хорватия – Словения 1:1 (ТМ)
  • 14.11.21. Хорватия – россия 1:0 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 11.11.21. Мальта – Хорватия 1:7 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 11.10.21. Хорватия – Словакия 2:2 (Отбор на ЧМ-2022)

Последние пять встреч гостей

  • 29.03.22. Австрия – Шотландия 2:2 (ТМ)
  • 24.03.22. Уэльс – Австрия 2:1 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 15.11.21. Австрия – Молдова 4:1 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 12.11.21. Австрия – Израиль 4:2 (Отбор на ЧМ-2022)
  • 12.10.21. Дания – Австрия 1:0 (Отбор на ЧМ-2022)

Последние пять личных встреч между командами

19.05.10. Австрия – Хорватия 0:1 (ТМ)

08.06.08. Австрия – Хорватия 0:1 (ЧЕ-2008)

23.05.06. Австрия – Хорватия 1:4 (ТМ)

28.02.01. Хорватия – Австрия 1:0 (ТМ)

26.04.00. Австрия – Хорватия 1:2 (ТМ)

Цифры и факты

  • Для Австрии это будет первый матч в дивизионе Лиги наций. Хорватия уже играет в нем третий сезон.
  • В рейтинге FIFA хорваты занимают 16-е место, в то время как австрийцы – 34-е.
  • По данным аналитического портала Transfermarkt, у "шашечных" общая стоимость игроков больше почти на 100 млн евро, чем у соперника: 387,5 млн против 293,8 млн.

Ставки и коэффициенты на матч Хорватия – Австрия

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3.48
3.72
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2.12
3.40
3.80
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3.55
3.85
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Прогноз матча Хорватия – Австрия от UA-Football

В последний раз Хорватия уступала дома 1,5 года назад – это были матчи Лиги наций против Португалии и Франции. Сегодня будет тот же турнир, те же задачи, однако уровень соперника другой. Австрийцы выйдут под руководством нового тренера, так что будет еще немного сумбура. Этим готовы воспользоваться хозяева и забрать три очка. Прогноз: Победа Хорватии.

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В статье: Австрия Давид Алаба Лука Модрич Хорватия Ральф Рангник Франко Фода
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