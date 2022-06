Хорватия – Австрия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 03.06.22

Лига наций

Группа А, первый тур

3 июня, 21:45. "Градские врт" (Осиек)

Главный арбитр: Крис Кавана (Англия)

Прямая трансляция: OLL.tv

Оба сегодняшних соперника – крепкие середнячки. Каждый имеет в своем составе хороших игроков, звезд и даже по одному действующему победителю Лиги чемпионов. Но вот один коллектив находится чуть-чуть выше, а другой еще не дотягивает до уровня первого. Подтвердятся ли их реноме после финального свистка?

"Шашечные" еще непосредственно в классическом отборе решили вопрос своей путевки на Чемпионат мира в Катаре, поэтому сегодня будет их первый официальный матч в этом году. Мартовскую международную паузу они провели в товарищеском стиле, сыграв два спарринга. Интересно, что они состоялись в Катаре – хорошая подготовка для ментальной акклиматизации непосредственно на месте проведения Мундиаля.

В первой встрече была более-менее спокойная ничья со Словенией, а вот во втором поединке против Болгарии красок было больше: два удаления, эмоциональность с обеих сторон и волевая победа хорватов. Теперь нужно врываться в ритм официальных игр Лиги наций. В прошлом розыгрыше турнира "шашечные" едва сохранили себе прописку в дивизионе А, только по разнице забитых-пропущенных опередив Швецию. Нужно набирать очки из первых туров, чтобы претендовать больше, чем на борьбу за выживание.

Модрич все еще в сборной – главное украшение хорватского коллектива. Партнеры поздравили Луку с победой в Лиге чемпионов, и теперь Модрич готов зажигать и в шашечной футболке. Собственно, он не единственная звезда команды, ведь Перишич, Крамарич, Ребич или Брозович тоже выступают на хорошем уровне.

Team captain @lukamodric10 celebrated another @ChampionsLeague title with his #Croatia teammates in Osijek! ????????



???????????????????? Congrats, Luka!#Family #UCL #Vatreni❤️‍???? pic.twitter.com/ZhnhInZt0v