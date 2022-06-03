Новая компания для Украины. Армения – Ирландия. Анонс и прогноз матча 1-го тура Лиги наций на 04.06.21

Лига наций. Дивизион B, 1-я группа. 1-й тур.

4 июня. 16:00. Ереван. "Республиканский"

Главный судья: Раду Петреску (Румыния)

Телетрансляция: OLL.TV, Футбол 2

В качестве маленького лирического пролога – несколько слов о Лиге наций как о явлении в мировом футболе. Вы же помните, что несколько лет назад чиновники в один рупор трубили о желании убрать товарищеские матчи, и вместо них создать турнир, где будет присутствовать высокий конкурентный дух? Ок, но вот то, что мы имеем сейчас: спарринги все еще загромождают календарь и без того перегруженного сезона, УЕФА, прикрывшись высокими амбициями, выбила себе отдельный финансовый поток, а бедные игроки после тяжелейшего розыгрыша, скорее, преследуют цель не загреметь в лазарет. В общем, похоже на то, что Мундиаль раз в 2 года – не за горами. Людей наверху по-прежнему интересует количество, не качество.

Ранее Армения и Ирландия встречались всего лишь дважды, когда никакой Лиги наций еще в помине не существовало. В рамках тех двух встреч в квалификации на ЕВРО-2012 шесть очков из шести забрали себе "парни в зеленом". После этого тогда еще подопечные Джованни Траппатони съездили в Украину и Польшу на финальную стадию чемпионата Европы, но в группе заняли четвертое место. В свою очередь, у Армении стать посетителем киевских просторов 10 лет назад не получилось.

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Армения

По итогам предыдущего розыгрыша Лиги наций армянам удалось подняться на одну ступеньку в иерархии соревнования и перескочить из дивизиона C в дивизион B. В оппонентах у "альпинистов" были Северная Македония, Эстония и Грузия; проблем в группе у команды Капарроса не возникло; с тремя победами, двумя ничьими и одним поражением Армения оформила промоушн.

Уже в отборе на ЧМ-2022 у Мхитаряна и компании начались проблемы, хотя старт вышел обнадеживающим – 10 очков в четырех матчах! Тем не менее, на этот раз Северная Македония все-таки обскакала Армению и заняла второе место, теперь уже в секстете. В свою очередь первую строчку безоговорочно забрала Германия. Вряд ли будет честно сказать, что коллектив Капарроса имел реальные шансы на успех. Скорее, армяне просто стали вторыми в условной подгруппе группы J, опередив Лихтенштейн и Исландию, но пропустив вперед Румынию.

Завершив мучения в квалификации на Мундиаль, весной Армения успела потерять Генриха Мхитаряна (33-летний исполнитель завершил карьеру в национальной команде), и сыграть без лучшего футболиста в своей истории два товарняка. "Альпинисты" с большим трудом дома минимально одолели Черногорию (1:0), но затем испытали настоящее унижение в Осло в спарринге с Норвегией. Скандинавы стерли гостей в порошок, забив девять безответных голов (9:0).

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Экс-игрок "Шахтера" определял игру Армении, он долгое время был капитаном сборной и закономерно стал ее лучшим бомбардиром. Если даже с Мхитаряном армянам ни разу не удавалось заскочить на элитный уровень, то нетрудно представить, что будет дальше без него. К тому же, есть локальный вопрос – травму получил форвард команды Лукас Селараян. Атаковать "альпинистам" в июньских матчах будет непросто.

Ирландия

Армения оформила повышение, а "зеленая армия" наоборот, чуть не понизилась в классе в масштабах Лиги наций. В квартете с Уэльсом и Финляндией ирландцы напоминали, скорее, статистов на киноплощадке: три поражения и три ничьи в шести встречах. К их большому счастью, Болгария продемонстрировала еще более унылый футбол и с четырьмя проигрышами финишировала последней.

В отборе на чемпионат мира "парни в зеленом" не смогли конкурировать на дистанции с сербами и португальцами; они всего лишь опередили Люксембург по разнице очков и заняли третью строчку в квинтете. В их зачете две победы, три паритета и столько же поражений. Конечно, можно вспомнить нулевую ничью Ирландии с Португалией, но здесь, скорее, речь пойдет о плохом дне для команды Сантуша, а не о большом успехе для подопечных Стивена Кенни.

Не должны особо вводить людей в заблуждение и мартовские спарринги ирландцев. Для победы над Литвой (1:0), в принципе, многого не надо, а в случае ничьи со сборной Бельгии нужен… резервный и не особо мотивированный состав сборной Бельгии (2:2). Ирландия выше классом, чем та же Армения, почти все футболисты "зеленой армии" выступают в клубах АПЛ, но при этом ее уровень вряд ли дотягивает даже до шотландского.

Турнирная таблица

Личные встречи

11.10.11 Отбор на ЕВРО Ирландия – Армения 2:1

03.09.10 Отбор на ЕВРО Армения – Ирландия 0:1

Цифры и факты

– Армения не забивает больше одного гола за матч уже 11 поединков;

– Беспроигрышная серия Ирландии насчитывает уже 8 встреч (сентябрь – март).

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Арменией и Ирландией от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:1, и сейчас мы объясним, почему можно рискнуть и поставить на ничейный результат. Во-первых, Армения играет дома. Во-вторых, в последнем своем матче команда Капарроса сгорела со счетом 9:0 – нужна ли хозяевам лишняя мотивация, перед глазами собственных болельщиков? Впрочем, в одном мы точно солидарны с букмекерами, поединок вряд ли выйдет результативным.

Забегая наперед, стоит отметить, что у сборной Украины проблем в группе с Ирландией, Арменией и Шотландией возникнуть не должно. Подопечным Петракова можно и нужно возвращаться в высший дивизион Лиги наций. Главное – не придумать самим себе проблемы на ровном месте.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.