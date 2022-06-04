Венгрия - Англия. Анонс и прогноз на матч Лиги наций на 04.06.2022

Лига наций, группа А3, первый тур

4 июня 2022. Будапешт, “Пушкаш Арена”

“Венгрия” 19:00 “Англия”

Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Англия и Венгрия встречались в прошлой осени в рамках отбора к ЧМ-2022, и не прошло и года, как им снова предстоит провести два матча друг против друга в группе А3 Лиги наций.

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Венгрия

Отбор к ЧМ-2022 закончился большим провалом для сборной Венгрии. Команда Марко Росси не только не смогла пробиться первое или второе место, но и уступила третью позицию команде Албании. Венгрия на мажорной ноте закончила группу, обыграв в последних двух матчах Польшу и Сан-Марино, до этого была гостевая ничья с Англией. Но фактически все турнирные вопросы были решены раньше, в двух проигранных поединках с Албанией.

Тем не менее, в Лиге наций Венгрия оказалась в самой элите, благодаря победе в своем квартете два года назад. Помимо Англии, соперниками Венгрия в группе А3 являются Италия и Германия.

"На бумаге, у нас четыре невозможные миссии в плане результата, но не в плане игры, – говорит Марко Росси о четырех июньских поединках Лиги наций. – Мы проанализировали каждого соперника, и будем стараться добавлять от матча к матчу. Мы понимаем, что последняя сборная группы вылетит в дивизион B, постараемся, чтобы это были не мы".

Матч в Будапеште состоится не при обычных обстоятельствах. Ранее Венгрия была наказана пустыми трибунами за расисткое поведение своих болельщиках в матче как раз против Англии, но согласно правилам на игре смогут присутствовать дети до 14 лет, на десять детей – один взрослый. В таком виде на "Пушкаш Арене" будут присутствовать более 30000 зрителей.

Англия

Шесть матчей Лиги наций (четыре в июе, два в сентябре) воспринимаются Гаретом Саутгейтом в качестве определяющих в подготовке к Чемпионату мира в Катаре, который состоится в ноябре. Тренер сборной Англии называет Лигу наций хорошим соревнованием с высоким уровнем матчей, но одновременно с этим – хорошей возможностю посмотреть на футболистов не так часто выступающих за "трех львов".

На матчи с Вегрией, Германией и Италией Саутгейт вызвал двух дебютантов. Отличным сезоном в АПЛ (12 голов и десять ассистов) заслужил вызов в национальную команду вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн. Также может впервые сыграть за "трех львов" защитник "Лестера" Джеймс Джастин.

Джастин – один из пяти игроков в заявке сборной Англии, который может сыграть на позиции правого защитника. Вот уж с какой позицией у "трех львов" никогда не будет проблем.

Обращает на себя внимание отсутствие в заявке капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона, не сыграет в июньских матчах и центрбек "Астон Виллы" Тайрон Мингз. Одновременно с этим вернулся в сборную чемпион Италии Фикайо Томори.

Правда против Венгрии Томори не сыграет. Вне игры также центрбек "Кристал Пэлас" Марк Гэхи и хавбек "Манчестер Сити" Фил Фоден. Под вопросом Рахим Стерлинг.

Статистика команд, цифры и факты

Серия без поражений сборной Англии длится уже 22 матча. В последний раз команда Саутгейта уступала в ноябре 2020 года, уступив Бельгии 0:2.

Англия забила 35 голов в последних девяти матчах.

В пяти домашних матчах отбора к ЧМ-2022 Венгрия пропустила девять голов. Не пропустить на своем поле удалось только в игре с Сан-Марино.

Форвард сборной Англии Харри Кейн забил 13 голов в последних 12 поединках за "трех львов".

В группе отбора на ЧМ сборная Венрии забила 19 голов, но 13 из них – в четырех матчах с Андоррой и Сан-Марино.

Последние пять матчей Венгрия и Англии

Венгрия

29.03 Северная Ирландия 1:0 (ТМ)

24.03 Сербия 0:1 (ТМ)

15.11 Польша 2:1 (Отбор ЧМ-2022)

12.11 Сан-Марино 4:0 (Отбор ЧМ-2022)

12.10 Англия 1:1 (Отбор ЧМ-2022)

Англия

29.03 Кот-д'Ивуар 3:0 (ТМ)

26.03 Швейцария 2:1 (ТМ)

15.11 Сан-Марино 10:0 (Отбор ЧМ-2022)

12.11 Албания 5:0 (Отбор ЧМ-2022)

12.10 Венгрия 1:1 (Отбор ЧМ-2022)

Личные встречи

Сборная Венгрии не может выиграть у Англии с 1962 года. Последние 15 матчей – 12 побед Англии, три ничьи.

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Ориентировочные составы

Венгрия: Гулачи – Фиола, Орбан, Аттила Салаи – Него, Адам Надь, Шафер, Жолт Надь – Шаллаи, Собослаи – Адам Салаи

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуйар, Триппьер – Филлипс, Райс – Стерлинг, Маунт, Грилиш – Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Венгрия – Англия от UA-Football

В группе отбора Англия выиграла в гостях у Венгрии 4:0, забив все голы во втором тайме, а на "Уэмбли" команды сыграли 1:1. Из этих результатов никаких выводов делать не стоит. Разумеется, состав сборной Англии гораздо глубже и сильнее, но первые матчи сборных сразу после окончания клубного сезона не всегда складываются в пользу фаворита. Тем не менее, команда Саутгейта будет ближе к трем очкам. Прогноз – победа Англии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.