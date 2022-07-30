Женский чемпионат Европы-2022, финал

31 июля. Лондон, "Уэмбли"

Англия – Германия 19:00

Англия

Сборная Англии существенно прибавила в последние годы. Во многом это заслуга нового тренера Сарины Вигман, возглавившую команду в прошлом году, и имеющей опыт побед на международном уровне – в 2017-м году сборная Нидерландов с ней в тренерском штабе остановила гегемонию "бундестим" на Евро. Вигман привнесла не только победный менталитет, но и тактическую гибкость.

На групповом этапе англичанки уничтожили своих соперник с внушительным общим счётом 14:0. В четвертьфинале им пришлось позабыть о своей доминантной манере, ведь техничные испанки полностью захватили центр поля и не давали британкам разбежаться. Ситуацию усложнил ещё и тот факт, что Испания забила первой. Но Англия тактически перестроилась, выдержала психологический удар, и вырвала победу в дополнительное время.

А в полуфинале команде Вигман снова вернулась к своему агрессивному футболу, и вынесла бедных шведок со счётом 4:0. Впереди у Англии снова зажгли суперкреативный вингер Бет Мид. У неё 4 результативные встречи, и всего 6 голов на турнире, плюс 5 ассистов. Невероятна и Алессия Руссо – в лучших традициях Чичарито и Родриго у дамы 4 забитых гола за 200 проведенных минут на поле.

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Германия

Если Англия идёт к своему первому успеху в турнире в истории, то для немок победа на Евро – это будничность. На их счету 8 побед в турнире, включая 5 триумфов подряд с 1995-го по 2013-й года (с 1997-го соревнование стали проводить раз в 4 года). В 2005-м году "бундестим" уже побеждал на Евро в Англии, а в 2009-м в турнире в Финляндии немки уже разбирались с командой с Альбиона в финале (3:1).

Но на этот раз Германия подходит к решающей встрече не в статусе фаворита. Забавно, но перед началом турнира эксперты отмечали слабую игру в обороне как главный недостаток команды. Эта "слабость" впервые дала о себе знать аж в полуфинале, когда немки пропустили свой первый гол на турнире – да и то это был автогол. Француженкам было позволено нанести лишь два удара в створ в полуфинале.

Молодое поколение сборной Германия сверхубедительно в защите. Это касается и глубокой обороны на своей половине поля. Но и без фирменного немецкого прессинга никуда, который также служит инструментом для создания моментов в переходных фазах. А впереди всем заправляет 31-летняя ветеранша Александра Попп, забившая уже 6 голов на турнире. 4 из них Попп забила головой.

Статистика и факты

Попп и Мид претендуют на Золотую бутсу турнира (по 6 голов)

Обе команды выиграли все свои встречи на турнире

Обе команды пропустили лишь по голу на пути в финал

Англия может впервые в собственной истории выиграть Евро

Личные встречи

Германия имеет подавляющее преимущество в личных встречах. Англичанкам удалось выиграть лишь два из 27 очных поединков. У "бундестим" же 21 победа при ещё четырёх ничьих. Но в последнее время британки в состоянии конкурировать с немками – последняя товарищеская встреча команд в феврале закончилась успехом коллектива Сарины Вигман.

Ориентировочные составы

Англия: Ирпс – Бронз, Брайт, Уильямсон, Дейли – Стенуэй, Уолш – Мид, Кирби, Хемп – Уайт

Германия: Фромс – Гвинн, Хендрих, Хегеринг, Раух – Магулль, Обердорф, Дебриц – Хут, Попп, Бранд

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Англия – Германия от UA-Футбол

Сделаем ставку на англичанок. При битком забитом "Уэмбли" команда Вигман будет иметь очевидное психологическое преимущество. Англия дико мотивирована выиграть первое Евро в собственной истории, и теперь им хватает как выдержки, так и класса для достижения этой задачи. Хотя просто с немками, очевидно, никому быть не может. Прогноз: победа Англии в овертайме. Ставка: тотал ниже 2.5 в основное время с коэффициентом 1.78.