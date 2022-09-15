Истанбул Башакшехир - Фиорентина. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 15.09.2022

Статистика "Фиорентины" и "Истанбул Башакшехир" в матчах первого тура группового турнира Лиги Конференций из одной оперы. 32:10 по ударам и 76:24 по владению мячом первых, 22:4 и 69:31 вторых. Но вот результаты из совершенно разных. Турки победили "Хартс" в гостях со счетом 4:0, а итальянцы под свист собственных болельщиков сыграли дома с латвийским РФС лишь 1:1. Удастся ли "фиалкам" реабилитироваться в Стамбуле? Или же возникнет серьезная угроза их невыхода из такой слабой группы?

15 сентября. 22:00. Лига Конференций. Группа А. Второй тур

Стамбул. "Фатих Терим Стадиум"

"Истанбул Башакшехир" - "Фиорентина"

Главный арбитр: Гильермо Куадра (Испания)

В целом результаты команд из совершенно разных опер. "Фиорентина" после двух побед в двух первых матчах сезона не победила в лиге и ЛК в семи подряд (пять ничьих), забив в них лишь три мяча. Ее главные проблемы очевидны - усталость от игры на два фронта, креатив и реализация. Она первая в Серии А по владению мячом, третья по ударам по воротам. В первом туре Лиги Конференций еще и стала лучшей по касаниям мяча в штрафной соперника - 58. Но из этого выжала лишь один гол.

Главный тренер Винченцо Итальяно назвал последний результат - 1:2 в Апеннинском дерби от "Болоньи" в гостях - сумасшествием. "Не думал, что мы проиграем после того, как забили. Мы пропустили с двух мячей, которые просто забросили туда. Это неприемлемо. Мы играли не твердо, это наша вина и я беру на себя ответственность". Также он уже устал говорить о множестве созданных моментов и ужасной реализации.

"Башакшехир" в турецкой лиге по владению мячом лишь седьмой, а по ударам по воротам - и вовсе 13-ый. Зато по набранным очкам второй, а по потерянным - первый. В целом с начала сезона во всех турнирах на его счету девять побед и три ничьи (интересно, что обе ничьи в Лиге Конференций дома, со счетом 1:1). Без поражений. В лиге в пяти матчах он даже не пропускал. Не сказать, что он блестяще атакует, но оборона и общий баланс отличны, а в Шотландии в итоге прорвало.

В последнем матче лиги подопечные Эмре Белезоглу добыли тяжелейшую победу над "Бешикташем" в гостях. Там как раз по ударам по воротам они были разгромлены - 7:21, но итоговый счет на табло - 1:0.

Какой получится игра? Владеть мячом больше любит "Фиорентина", но "Башакшехир" все же дома. Удары по воротам? Все же в соперниках не "Хартс" и РФС, потому вряд ли игра будет умопомрачительно яркой. Тем более, что гостям нельзя проигрывать, а для хозяев ничья трагедией не станет. Следует отметить, что обе умеют играть большие матчи. "Фиорентина" не проиграла "Наполи" и "Ювентусу" дома в лиге, а "Башакшехир", кроме "Бешикташа", также может похвалиться выбиванием "Антверпена" из ЛК.

Ориентировочные составы

В "Истанбул Башакшехир" прежде всего стоит обратить внимание на бывших игроков клубов Серии А - Лео Дуарте ("Милан"), Лукаса Билью ("Лацио"), Стефано Окаку ("Рома"). А также на экс-игрока "Челси", "Аякса" и "Лиона" Бертрана Траоре. Он забил "Бешикташу". Серб Алексич забил уже четыре гола в этом розыгрыше Лиги Конференций, хотя три из них - исландскому "Брейдаблику" в Квалификации.

В "Фиорентине" лишь с одним голом с начала сезона остается отпущенный мадридским "Реалом" Лука Йович. Этот матч он не должен начать с первых минут. Кроме того, травмированы лучший атакер команды с начала сезона левый вингер Соттил, бывший правый защитник "Шахтера" Додо, лидер центра обороны Миленкович, купленный за 23 миллиона евро год назад вингер Гонсалес.

"Истанбул Башакшехир": Шенгезер, Калдирим, Дуарте, Туба, Текдемир, Шахинер, Гюрлер, Озкан, Алексич, Окака, Траоре

"Фиорентина": Голлини, Венути, Игор, Кварта, Раньери, Амрабат, Бонавентура, Барак, Иконе, Куаме, Сапонара

Цифры и факты

Матч пройдет на стадионе имени Фатиха Терима. "Император" тренировал "Фиорентину" в 2000-01 годах. Также он короткое время возглавлял "Милан". Главный тренер "Башакшехира" Эмре Белезоглу также работал в столице Ломбардии - он отыграл четыре года за "Интер"

"Истанбул Башакшехир" встречался с итальянскими командами дважды. Матчи с "Ромой" в Лиге Европы сезона 2019/20 завершились с результатами 0:3 и 0:4

"Фиорентина" выиграла все шесть своих Еврокубковых матчей против турецких команд, пропустив лишь один мяч. Правда, последний такой состоялся 38 лет назад

Семь матчей без поражений подряд - рекордная серия в Еврокубках в истории "Башакшехира", а 4:0 над "Хартс" - его рекордная победа

Винченцо Итальяно тренирует в клубе Высшего дивизиона третий сезон, Эмре Белезоглу - второй. Для обоих это дебютный сезон в Еврокубках. В сущности, Эмре впервые занял должность главного тренера в каком-либо клубе лишь в марте этого года. Тогда он временно возглавил "Фенербахче"

Прогноз: Истанбул Башакшехир - Фиорентина 2:1

"Башакшехир" успел отыграть больше матчей в этом сезоне - 12 против девяти, но как раз "Фиорентина" выглядит жутко уставшей. Ее форма гораздо хуже, травмированы важные игроки. Оба тренера называют соперников фаворитом матча, но здесь прав Итальяно. Хотя обе команды умеют играть большие матчи. Причем не на том стадионе, на котором встречаются сегодня. Флорентийцы - дома, стамбульцы - в гостях. Все же вторые будут ближе к победе.