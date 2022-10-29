Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Прогноз на бой 30.10.2022

Возможно, если бы не война, Ломаченко уже провел бы бой за чемпионские пояса в легком весе. Возможно, он уже потерял бы последнюю надежду на них из-за поражения Камбососу. Но двинутая на всю голову страна из-за поребрика перевернула этот мир с головы на ноги, поэтому все планы, которые имел белгород-днестровский боксер, пришлось переписывать и отказываться от потенциально чемпионского боя этим летом. Этот поединок – не битва претендентов. Но потенциальная победа Василия должна приблизить его к вожделенным абсолютам - главной цели всей его жизни. А теперь необходимо не просто забраться на вершину, а после падения с нее попытаться скарабкаться туда еще раз.

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Василий Ломаченко (Украина) - Джемейн Ортис (США)

Рейтинговый бой в легком весе

30 октября. США. Нью-Йорк. Madison Square Garden. Начало ориентировочно в 06:00

Трансляция – MEGOGO

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Василий Ломаченко: последние новости

Было очевидно, что после поражения Лопесу другую часть своей боксерской жизни Ломаченко потратит на попытку снова завоевать чемпионские пояса. Казалось, что это все же произойдет, ведь хороший пиар помог Василию получить статус одного из самых талантливых боксеров ХХ века. Все шло к тому, что в 2022-м боя против Камбососа уже не избежать, но вмешалась война, из-за которой "Лома" между боксом и терробороной сделал выбор в пользу своей страны. Этот шаг в мире бокса восприняли с уважением, что, вероятно, еще больше приблизило аккерманца к повторному бою за титул. Вопрос оставался только в том, с кем он будет. Похоже, с Хэйни. Но чтобы он все же состоялся, необходимы две составляющие: победа над Ортисом и талант Боба Арума договориться с промоутерами действующего обладателя чемпионских поясов.

На данный момент вызывает больше всего опасений форма Ломаченко. С 2019 года, когда он одержал свою последнюю победу в статусе чемпиона мира, 34-летний боксер провел всего три поединка. Сначала регулярно выходить на ринг помешал ковид, из-за которого многие вещи пришлось поставить на паузу, а затем быстро форсировать (к слову, одна из причин поражения Лопесу), затем – война. К тому же сейчас "Ломе" уже 34 - возраст как для легкого веса не то, чтобы пенсионный, но близкий к критическому. Есть ли еще скорость и сила удара? Не растерял ли свой талант из-за регулярных простоев и большого внимания к МПЦ в своем инстаграмме? Не помешают ли мысли о возможном бое за пояса в первой половине 2023-го сконцентрироваться на Ортисе?

Джемейн Ортис: последние новости

Американец еще настолько сырая фигура в боксе, что у него до сих пор нет своей страницы в википедии. Естественно, это не показатель таланта либо перспектив, но отлично отражает сегодняшнее место Джемейна на боксерском олимпе. На самом деле, Ортису пока нечем особенно похвастаться. После 114 боев на любительском уровне он в 2016-м сделал первый шаг на профессиональном и пока двигается только вверх. По версиям WBC и TBRB он уже входит в топ-10 боксеров лёгкого веса.

Как это всегда бывает у молодых талантов, главный его успех – последний. В предыдущем бою Ортис единогласным решением судей побил недавнего чемпиона Джеймела Хэрринга. Для будущего соперника Ломаченко это сражение больше способно заявить о себе миру. Даже в случае поражения он еще сможет напомнить о себе через несколько лет.

Василий Ломаченко - Джемейн Ортис: статистика

Василий Ломаченко - Джемейн Ортис: коэффициенты и ставки на бой

Василь Ломаченко - Джемейн Ортис: прогноз на бой

Букмекеры не видят другого окончания боя, кроме победы Ломаченко. Василий на самом деле как по таланту, так и по технической составляющей на голову выше своего соперника. Главный вопрос: будет ли победа досрочной или же боксеры проведут на ринге все 12 раундов. Сделаем ставку на то, что все завершится нокаутом. Ломаченко необходима практика, которой у него не было с декабря. Но еще больше нужно доказать свои претензии на чемпионское сражение уверенной победой. Иначе вопросов о его распиаренном величии станет еще больше и боя против Хэйни можно просто не дождаться.

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Ставка: досрочная победа Василия Ломаченко за 1.7

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз только один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша