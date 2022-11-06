Аякс – ПСВ. Анонс и прогноз матча Эредивизи на 06.11.22

Чемпионат Нидерландов, 13-й тур

6 ноября, 17:45. "Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Данни Маккели

Прямая трансляция: Setanta Sports +

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Аякс - ПСВ Смотреть трансляцию

"Аякс" и ПСВ – иконические команды для Нидерландов. Даже после постоянных продаж футболистов, смен тренеров и разных кризисных ситуаций они все еще остаются главными соперниками в своих странах. И сейчас они идут бок о бок в турнирной таблице.

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"Аякс" (Амстердам)

"Евреи" на данный момент лидируют в "Эредивизе". Они всего на одно очко опережают тот же ПСВ, да еще имеют один матч в запасе. Прошлый тур "Аякс" пропускал – тогда не состоялось пять из запланированных девяти поединков чемпионата Нидерландов по разным причинам. Хоть и преимущество, но слишком минимальное, чтобы быть спокойными.

Два последних матча амстердамцы провели в Лиге чемпионов. Сначала "Аякс" уступил "Ливерпулю", а затем обыграл "Рейнджерс". В итоге "евреи" заняли третью позицию в группе и квалифицировались в плей-офф Лиги Европы. Учитывая множество летних кадровых потерь, это нормальный результат.

Кадры хозяев

Основной состав весь в норме. "Аякс" подходит к очень важному матчу без потерь ключевых исполнителей. В лазарете только трое молодых футболистов: ван Аксель, Игаттарен и Сетфорд. Но они в этом сезоне даже не выходили на поле.

ПСВ (Эйндховен)

"Красно-белые" могут похвастаться тем, что имеют лучшую атаку в чемпионате (да, да – не "Аякс"). За 12 туров они отличились в воротах соперника 40 раз. В частности, наибольшую лепту вложил 23-летний нидерландец Гакпо – на его счету девять голов и 11 ассистов. Также очень результативен 19-летний Хави Симонс с восемью забитыми и тремя голевыми. Эти два игрока приложили свою руку (скорее ногу и голову) до 77,5% голов команды в чемпионате.

В группе Лиги Европы тоже все пошло неплохо, ведь в итоге ПСВ уступил только два очка "Арсеналу". В том числе и в очном противостоянии одержал победу над лондонцами, нанеся всего второе поражение "канонирам" в этом сезоне. Теперь эйндховенцы вместе с "Аяксом" будут представлять Нидерланды в плей-офф раунде ЛЕ.

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Кадры гостей

У ПСВ проблем с составом больше, чем у соперника. В частности, не сыграет основной опорник, футболист сборной Кот-Д’Ивуара Ибрагим Сангаре. Также травмирован испанский вингер Сайбари. Да и еще в лазарете уже долго находятся Боскальи, Персман и Ван Гинкель.

Последние пять матчей Аякса и ПСВ

Последние пять встреч хозяев

01.11. Рейнджерс – Аякс 1:3 (ЛЧ)

26.10. Аякс – Ливерпуль 0:3 (ЛЧ)

22.10. Валвейк – Аякс 1:4 (Эредивизи)

16.10. Аякс – Эксельсиор 7:1 (Эредивизи)

12.10. Наполи – Аякс 4:2 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

03.11. Будет/Глимт 1:2 (ЛЕ)

30.10. ПСВ – Неймеген 3:0 (Эредивизи)

27.10. ПСВ – Арсенал 2:0 (ЛЕ)

23.10. Гронинген – ПСВ 4:2 (Эредивизи)

20.10. Арсенал – ПСВ 1:0 (ЛЕ)

Последние пять встреч между командами

30.07.22. Аякс – ПСВ 3:5 (Суперкубок Нидерландов)

17.04.22. ПСВ – Аякс 2:1 (Кубок Нидерландов)

23.01.22. Аякс – ПСВ 1:2 (Эредивизи)

24.10.21. Аякс – ПСВ 5:0 (Эредивизи)

07.08.21. ПСВ – Аякс 0:4 (Суперкубок Нидерландов)

Цифры и факты

Команды между собой встречались 142 раза. В 57 матчах победил "Аякс", в 58 поединках взял верх ПСВ. Еще 27 раз команды расходились по миру.

Именно в чемпионате ПСВ не побеждает "Аякс" уже больше четырех лет.

Первые четыре строчки бомбардиров Эредивизи заняли игроки этих двух команд: Гакпо (9), Симонс (8), Бробби (8), Бергвейн (7).

Ставки и коэффициенты на матч Аякс – ПСВ

Прогноз на матч Аякс – ПСВ от UA-Football

Чемпионат Нидерландов сам по себе весел на большое количество голов. А когда речь идет об "Аяксе" и ПСВ, то тем более. На двоих они забили больше, чем шесть нижних команд Эредивиз вместе взятые. Не исключено, что и сегодня будет результативная игра, учитывая большое количество контратак из-за еврокубковой усталости. Прогноз: ТБ 3,5 (КФ 2,2).