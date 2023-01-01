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Old Firm. Рейнджерс – Селтик. Анонс и прогноз матча ШПЛ на 02.01.2023
Шанс для "геров" взять реванш за разгромное поражение в первом круге
Getty Images/Global Images Ukraine
Шотландская Премьер-лига, 20-й тур
2 января, 14:30. "Айброкс Стедиум" (Глазго)
Главный арбитр: Джон Битон
Дерби между “Рейнджерсом” и “Селтиком” всегда считалось одним из самых ожесточенных в Великобритании. Недавно "геры" вышли из очень глубокого кризиса и смогли возродить мощь этого противостояния. Особенно “Рейнджерс” был успешен против “кельтов” под руководством Джеррарда, а вот после ухода английского специалиста дела в этом русле пошли вниз. К примеру, в первом круге этого сезона "Селтик" разгромил своего извечного соперника со счетом 4:0. Теперь у "геров" есть шанс на реванш и возможность хотя бы приблизиться к кельтам, которые уверенно лидируют в турнирной таблице.
Новости Рейнджерса
"Геры" стали самой плохой командой группового этапа Лиги чемпионов. За шесть матчей в квартете с "Наполи", "Ливерпулем" и "Аяксом" "Рейнджерс" не набрал ни одного очка и забил всего дважды. Даже та самая "Виктория" в группе смерти с "Баварией", "Интером" и "Барселоной" смогла отличиться пять раз (тоже при нуле в графе зачетных пунктов).
Кризис в еврокубках сопровождался провалами и во внутреннем чемпионате. У Шотландии есть два гегемона из Глазго, и они очень опережают своих соперников. "Селтик" идет первым с 54 очками, дальше расположился "Рейнджерс" с 45 зачетными пунктами. А вот в третьего места отрыв от второго составляет 17 очков. Это означает, что даже ничья в первенстве для кого-то из двух гегемонов может иметь чуть ли не фатальное значение. Перед международной паузой у "геров" был отрезок в пять матчей, в которых было набрано восемь очков из 15 возможных. Это оставило команду тогда еще ван Бронкхорста позади "Селтика". В конце концов, такие результаты привели к увольнению нидерландца от должности, а 28 ноября был назначен Майкл Билл. Пока английский специалист идет с 100% показателем: четыре победы в четырех матчах.
Кадры хозяев
И такие результаты Билл дает при заполненном лазарете. Сейчас лечатся от разных повреждений сразу восемь футболистов: Йилмаз, Руф, Чолак, Хеландер, Лоренс, Хадджи, Дэвис и Лоренс. И большинство из них еще недавно были важным звеном команды.
Новости Селтика
В еврокубках "Селтик" выступил удачнее своего соотечественника, однако занял то же последнее место в группе Лиги чемпионов. Команда Постекоглу завоевала два очка в шести матчах группы, в которой кроме "кельтов" играли "Реал", РБ "Лейпциг" и "Шахтер". Две ничьи "Селтик" заработал как раз в поединках с украинским коллективом, в обоих случаях сыграв с тем же счетом 1:1.
Соответственно и в чемпионате “кельты” выглядят более ярко, чем “Рейнджерс”. У "Селтика" есть преимущество не только в очках, но и в других показателях: подопечные Постекоглу больше забили и меньше пропустили. Кроме этого у них только одно поражение за весь сезон – в остальных 18 матчах кельты победили. Сейчас у "Селтика" серия из 12 побед в чемпионате подряд. Но вот в товарищеских матчах во время международной паузы не было все так гладко: в трех случаях (“Сидней”, “Эвертон”, “Ренн”) “кельты” потерпели поражение. Но все же нужно разделять результаты в спаррингах и официальных соревнованиях.
Кадры гостей
Да еще и с лазаретом у "Селтика" дела обстоят лучше. Из важных игроков там находится только защитник Ралстон. Относительно Уэлша и Маккарти – они частые гости там, а в этом сезоне на двоих провели всего шесть матчей чемпионата, поэтому для Постекоглу это не проблема.
Последние пять матчей Рейнджерса и Селтика
Последние пять встреч хозяев
- 28.12. Рейнджерс – Мотервелл 3:0 (ШПЛ)
- 23.12. Росс Каунти – Рейнджерс 0:1 (ШПЛ)
- 20.12. Абердин – Рейнджерс 2:3 (ШПЛ)
- 15.12. Рейнджерс – Хиберниан 3:2 (ШПЛ)
- 10.12. Рейнджес – Байер 3:0 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 28.12. Хиберниан – Селтик 0:4 (ШПЛ)
- 24.12. Селтик – Сент-Джонстон 4:1 (ШПЛ)
- 21.12. Селтик – Ливнгстон 2:1 (ШПЛ)
- 17.12. Абердин – Селтик 0:1 (ШПЛ)
- 10.12. Ренн – Селтик 4:3 (ТМ)
Положение Рейнджерса и Селтика в турнирной таблице
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Селтик
|19
|18
|0
|1
|61 - 15
|54
|2
|Рейнджерс
|19
|14
|3
|2
|44 - 18
|45
Последние пять личных встреч между командами
03.09.22. Селтик – Рейнджерс 4:0 (ШПЛ)
01.05.22. Селтик – Рейнджерс 1:1 (ШПЛ)
17.04.22. Селтик – Рейнджерс 1:2 (после д. ч.) (Кубок Шотландии)
03.04.22. Рейнджерс – Селтик 1:2 (ШПЛ)
02.02.22. Селтик – Рейнджерс 3:0 (ШПЛ)
Цифры и факты
- Команды между собой сыграли 377 матчей. В статистике побед ведет "Рейнджерс" (149:137). Еще 91 поединок закончился вничью.
- "Геры" на данный момент имеют серию из двух сухих встреч. В этом сезоне они только однажды не пропускали три раза подряд – еще в августе.
- И "Рейнджерс", и "Селтик" забили минимум дважды в трех из своих последних четырех матчей.
- В этом сезоне кельты трижды проиграли (с учетом ЛЧ), и все время в гостях.
- "Рейнджерс" победил "Селтик" в четырех из последних пяти встреч.
Ставки и коэффициенты на матч Рейнджерс – Селтик
Прогноз матча Рейнджерс – Селтик от UA-Football
После смены тренера "гери" расцвели. Правда, свои силы они проверили только с середняками и аутсайдерами чемпионата. Теперь для "Рейнджерс" будет первый серьезный вызов. "Селтик" выйдет на поединок очень спокойным, ведь имеет и хорошее победное шествие, и уверенное преимущество в турнирной таблице. Это может сыграть с "кельтами" злую шутку, да еще и "Айброкс Стедиум" будет безумно давить на них. Вряд ли "геры" выиграют, но и избежать поражения они могут. Прогноз: Ничья.
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