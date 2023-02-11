Новый трофей для Лунина? Реал – Аль-Хиляль. Анонс и прогноз финала КЧМ на 11.02.23

Финал Клубного чемпионата мира

11 февраля, 21:00. "Стад Мулл Абдулла" (Рабат, Марокко)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Прямая трансляция: Мегого

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Андрей Лунин собрал в “Реале” четыре из возможных шести трофеев – теперь есть хороший шанс взять пятый. Более того, это достижение может стать еще более ценным, ведь именно украинец является текущим первым номером "сливочных". В прошлом матче Андрей не смог удержать свои ворота сухими против египетского "Аль-Ахли". Теперь же в соперниках команда из Саудовской Аравии.

Новости Реала

"Сливочные" сейчас находятся в определенном кризисе. В чемпионате они идут на втором месте, а отрыв от первой "Барселоны" составляет восемь очков. На старте второго круга – это достаточно веская разница, и пока возможность наверстания этого отставания достаточно туманна. В последних трех матчах Ла Лиги "Реал" заработал четыре очка, и та единственная победа за эти поединки была над 17-й "Валенсией" на "Бернабеу".

После поражения над "Мальоркой" мадридцы без Куртуа и, скорее всего, не в лучшем настроении отправились в Марокко на клубный ЧМ. В полуфинале им противостоял "Аль-Ахли", который точно мог в итоге получить больше, чем один гол с пенальти. И дело было далеко не в Лунине в рамке ворот (наоборот – украинец выглядел солидно). Чего только стоит неудачная игра Камавинги на левом фланге защиты – за четыре матча на вынужденной позиции француз так и не стал своим даже в атакующей команде. Да и вообще Анчелотти, такое чувство, начинает терять контакт с командой из-за разных факторов. Потенциальный трофей может сгладить углы.

У Куртуа все-таки есть шанс сыграть, ведь вместе с Милитао и Бензема готовился с “Реалом” к финальному поединку. Они трое прибыли в расположение клуба после полуфинального матча. Вряд ли сыграет именно Тибо сегодня, ведь впереди еще матчи против "Ливерпуля", "Атлетико" и "Барселоны". Так что душа украинского болельщика, требующая Лунина на воротах, может быть удовлетворена.

Новости Аль-Хиляля

Чемпионат Саудовской Аравии находится сейчас на слуху. Основным поводом для этого является Криштиану Роналду, однако и “Аль-Хиляль” выделяется. Победитель азиатской Лиги чемпионов 2021 года уже успел одержать две победы на текущем КЧС. Сначала "лидеры" лишь благодаря одиннадцатиметровому на 90+4 минуте сравняли счет с "Видадом", а затем победили его в серии пенальти. Впоследствии бразильский "Фламенгу" тоже уступил "Аль-Хилялю" и теперь перед командой Диаса гораздо более серьезный соперник.

Во внутренних соревнованиях дела обстоят не так гладко. Перед КЧС "Аль-Хиляль" вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии на стадии полуфинала. В чемпионате команда занимает четвертое место, уступая первому "Аль-Насру" пятью очками при матче в запасе. "Лидеры" по сравнению с главными конкурентами меньше забивают и больше пропускают.

Это будет первый матч "Аль-Хиляля" в финале чемпионата мира. Лучшим достижением клуба до этого было четвертое место, которое получалось дважды (в 2019 и 2021 гг.). Гарантированное серебро уже есть, но есть и шанс на золото.

Последние пять матчей Реала и Аль-Хиляля

Последние пять встреч номинальных хозяев

08.02. Аль-Ахли – Реал 1:4 (Клубная ЧМ)

05.02. Мальорка – Реал 1:0 (Ла Лига)

02.02. Реал – Валенсия 2:0 (Ла Лига)

29.01. Реал – Реал Сосьедад 0:0 (Ла Лига)

26.01. Реал – Атлетико 1:1 (после д. ч.) (Кубок Испании)

Последние пять встреч номинальных гостей

07.02. Фламенгу – Аль-Хиляль 2:3 (Клубная ЧМ)

04.02. Видад – Аль-Хиляль 1:1 (3:5 в с. п.) (Клубная ЧМ)

26.01. Аль-Фейха – Аль-Хиляль 1:0 (Суперкубок Саудовской Аравии)

22.01. Аль-Хиляль – Абха 2:1 (Чемпионат Саудовской Аравии)

15.01. Аль-Хиляль – Аль-Адальх 2:0 (Чемпионат Саудовской Аравии)

Цифры и факты

Команды между собой не играли ни разу. Даже в товарищеских матчах не пересекались коллективы.

Ни разу команда из Азии не побеждала на КЧС.

В активе "Реала" четыре трофея на Клубном чемпионате мира – это рекорд.

Мадридцы ни разу не проигрывали в финале КЧС, аравийцы там еще ни разу не играли.

Ставки и коэффициенты на матч Реал – Аль-Хиляль

Прогноз матча Реал – Аль-Хиляль от UA-Football

Мадридцы в шаге от своего очередного трофея. В то же время "Аль-Хиляль" может совершить еще одну сенсацию. Правда, очень большая разница в классе должна дать о себе знать сразу – “Реал” такой матч не отпустит. Более того, в отличие от предыдущих поединков этот должен пройти при спокойном преимуществе испанцев. Прогноз: ТМ 3 (Кф 2).