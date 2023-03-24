Дебют Сантуша. Чехия – Польша. Анонс и прогноз матча отбора на Евро 24.03.2023

Отбор на Чемпионат Европы-2024

Группа E, первый тур

24 марта, 21:45. "Фортуна Арена" (Прага)

Главный арбитр: Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 3

В группе Е Польша и Чехия выглядят очевидными претендентами на выход. Навязать им борьбу за путевку на континентальное первенство может разве что Албания, потому что на Фарерские острова и Молдова точно надеяться не нужно. Кто из них займет первое место в квартете – неважно с турнирной точки зрения, но конкуренция у команд все равно будет.

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Новости сборной Чехии

На Чемпионат мира в Катаре чехи не попали, ведь проиграли шведам в плей-офф квалификации. Тогда подопечные Шилгавого не смогли выйти из группы, пропустив вперед Бельгию и Уэльс. Однако им помогла Лига наций: там они одержали победу в своей группе, благодаря чему приняли участие в раунде на вылет. Получилось неудачно.

Победа в квартете Лиги Б Лиги наций позволила квалифицироваться в высший дивизион. Там чехи и провели свои последние на данный момент шесть официальных матчей. Из них удалось выиграть только против Швейцарии (2:1), а также сыграть вничью с испанцами (2:2). Однако далее результаты пошли на убыль: четыре подряд поражения (в том числе два от Португалии) и снова вылет в Лигу Б.

Кадры хозяев

У чехов выделяются два ключевых исполнителя: опорник "Вест Хэма" Томаш Соучек (он же и капитан команды) и нападающий "Байера" Патрик Шик. Есть еще 20-летняя звезда – тоже из Леверкузена и тоже форвард – Адам Гложек. Среди костяка также можно выделить Цоуфала из того же "Вест Хэма" и Барака из "Фиорентины". Все они в составе.

Новости сборной Польши

"Кадра", в отличие от чехов, играла на Мундиале в Катаре. В группе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией поляки заняли второе место и вышли в плей-офф. В 1/8 финала они встретились с Францией, уступив 1:3. Учитывая, что подопечные тогда еще Михневича единственные поражения потерпели от финалистов мирового первенства, выступление можно считать хорошим. Тем более что Левандовский все-таки смог открыть счет своим голам на Мундиалях.

Лигу наций поляки провели получше Чехии. Они тоже играли в Лиге А, однако смогли сохранить прописку в высшем дивизионе. За шесть матчей "кадра" набрала семь очков, опередив Уэльс, однако пропустив Бельгию и Нидерланды. Поляки продолжают подбираться к топам мирового футбола на уровне сборных. А теперь они это еще и будут делать с тренером, побеждавшим на Евро – Фернанду Сантушом.

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Кадры гостей

И футболисты в Польше, соответственно, мирового класса. Главная звезда – Роберт Левандовский, продолжающий выступления за “кадру”. Также стоит отметить полузащитника "Наполи" Петра Зелинского, который в последние годы мощно прогрессирует. Наибольшая концентрация ярких исполнителей находится в оборонительной линии. Это голкипер Войцех Щенсный из "Ювентуса" и три защитника-представителя АПЛ: Кэш ("Астон Вилла"), Кивор ("Арсенал") и Беднарек ("Саутгемптон").

Последние матчи Чехии и Польши

Последние пять встреч хозяев

19.11.22. Турция – Чехия 2:1 (ТМ)

16.11.22. Чехия – Фарерские острова 5:0 (ТМ)

27.09.22. Швейцария – Чехия 2:1 (Лига наций)

24.09.22. Чехия – Португалия 0:4 (Лига наций)

12.06.22. Испания – Чехия 2:0 (Лига наций)

Последние пять встреч гостей

04.12.22. Франция – Польша 3:1 (Чемпионат мира)

30.11.22. Польша – Аргентина 0:2 (Чемпионат мира)

26.11.22. Польша – Саудовская Аравия 2:0 (Чемпионат мира)

22.11.22. Мексика – Польша 0:0 (Чемпионат мира)

16.11.22. Польша – Чили 1:0 (ТМ)

Личные встречи между командами

15.11.18. Польша – Чехия 0:1 (ТМ)

17.11.15. Польша – Чехия 3:1 (ТМ)

16.06.12. Чехия – Польша 1:0 (Евро)

10.10.09. Чехия – Польша 2:0 (Отбор на ЧМ-2010)

11.10.08. Польша – Чехия 2:1 (Отбор на ЧМ-2010)

Цифры и факты

За последние девять домашних матчей чехи проиграли только один раз – против Португалии.

Чехия расположилась на 38-й строчке в рейтинге FIFA. В то же время Польша идет на 22-й позиции.

В шести из последних семи поединков чехов в квалификации Евро было забито точно по три гола.

За восемь личных встреч команды ни разу не сыграли вничью (по четыре победы).

Ставки и коэффициенты на матч Чехия – Польша

Прогноз матча Чехия – Польша от UA-Football

Букмекеры слишком сильно переоценили возможности Чехии – считают хозяев фаворитами этого матча. Трудно именно сейчас сказать, в какой форме находятся команды, однако последние результаты указывают на то, что поляки расположились на более высокой ступени мирового футбола. Интересно будет посмотреть и на первый матч Сантуша во главе "кадры". Чехи не должны испортить португальцу дебют. Прогноз: Фора 2 (0) (Кф 2,15).