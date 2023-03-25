Хорватия – Уэльс. Анонс и прогноз матча отбора на Евро 25.03.2023

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа D, первый тур

25 марта, 21:45. "Полют" (Сплит)

Главный арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 2

"Шашечные" подходят к этому матчу в статусе действующих обладателей бронзовых наград Чемпионата мира. У валлийцев ситуация другая: на своем втором в истории Мундиале подопечные Роберта Пейджа набрали одно очко в трех матчах далеко не самой тяжелой группы и вылетели из турнира. Сегодня команды будут играть в статусе претендентов на первые два места квинтета. Компанию по борьбе за выход на Евро им составит Турция.

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Новости сборной Хорватии

Хорваты второй раз подряд завоевали медали на Чемпионате мира. Для Златко Далича это второй отличный турнир из трех попыток на посту "шашечных" (если принимать во внимание именно итоговый результат). Не слишком удачным для наиболее успешного тренера в истории сборной Хорватии оказалось Евро-2020, где "шашечные" вылетели от Испании в 1/8 финала. Тогда дополнительное время не удалось довести до серии пенальти и выиграть, соответственно, тоже.

На Мундиале в Катаре тоже было все очень на грани. За шесть матчей включительно с полуфиналом хорваты в основное время выиграли только у Канады на групповом этапе (2:1), четырежды сыграв вничью. Дважды пришлось снова подтверждать свое реноме пенальтистов. После той серии игр на вылет хорваты получили шанс поучаствовать в битве за бронзу против Марокко, где и добыли медали.

Кадры хозяев

Кстати, благодаря одиннадцатиметровым сериям (да и непосредственно игре в поле) очень выделился голкипер Ливакович. Он по всей вероятности мог стать лучшим голкипером турнира, но тот сейв Мартинеса в финале на 120+3 минуте все испортил. Однако он не основная звезда хорватов. Конечно же, выделяется Лука Модрич – он до сих пор готов выступать за свою сборную. Также там далеко не последние игроки "шашечных" Ковачич, Перишич, Гвардиол, Крамарич, Брозович и другие. У Далича боевой состав.

Новости сборной Уэльса

Для “драконов” попасть на Чемпионат мира – это уже было победой. Особенно украинцы запомнили этот момент, ведь не Бейл вывел Уэльс на Мундиаль, а Ярмоленко. Да, это был несчастный случай, однако факт остается фактом. В итоге валлийцы продемонстрировали едва не самый слабый футбол на турнире, заняв четвертое место в группе с Англией, США и Ираном.

За последние 10 матчей валлийцы победили всего однажды – как раз против Украины. После этого поединка были встречи Лиги наций. Они для "драконов" были очень неудачны в плане результатов. За шесть поединков подопечные Пейджа только однажды смогли не проиграть: в домашней встрече против Бельгии. Остальные матчи группы (в ней были еще Нидерланды и Польша) Уэльс проиграл.

Кадры гостей

Гарет Бейл, не только важный игрок с физической стороны, но и с моральной, больше не выступает в составе сборной. Хотя бы приблизительного по уровню статусности в составе “драконов” трудно найти. Можно разве назвать ключевых игроков Аллена и Рэмзи. Также есть звездные исполнители Ампаду, Джеймс, Уильямс. Однако их не так много, как у "шашечных".

Последние пять матчей Хорватии и Уэльса

Последние пять встреч хозяев

17.12.22. Хорватия – Марокко 2:1 (ЧМ-2022)

13.12.22. Аргентина – Хорватия 3:0 (ЧМ-2022)

09.12.22. Хорватия – Бразилия 1:1 (п. 4:2) (ЧМ-2022)

05.12.22. Япония – Хорватия 1:1 (с. п. 1:3) (ЧМ-2022)

01.12.22. Хорватия – Бельгия 0:0 (ЧМ-2022)

Последние пять встреч гостей

29.11.22. Уэльс – Англия 0:3 (ЧМ-2022)

25.11.22. Уэльс – Иран 0:2 (ЧМ-2022)

21.11.22. США – Уэльс 1:1 (ЧМ-2022)

25.09.22. Уэльс – Польша 0:1 (Лига наций)

22.09.22. Бельгия – Уэльс 2:1 (Лига наций)

Очные встречи между соперниками

13.10.19. Уэльс – Хорватия 1:1 (Отбор на ЧЕ-2020)

08.06.19. Хорватия – Уэльс 2:1 (Отбор на ЧЕ-2020)

26.03.13. Уэльс – Хорватия 1:2 (Отбор на ЧМ-2014)

16.10.12. Хорватия – Уэльс 2:0 (Отбор на ЧМ-2014)

23.05.10. Хорватия – Уэльс 2:0 (ТМ)

21.08.02. Хорватия – Уэльс 1:1 (ТМ)

Ставки и коэффициенты на матч Хорватия – Уэльс

Прогноз матча Хорватия – Уэльс от UA-Football

"Шашечные" должны брать верх да еще без сверхусилий. Уэльс еще в прошлом году сильно пошел на спад, а в этом пока не видно безумного прогресса игроков валлийской команды. Именно "драконы" и Турция, скорее всего, разыграют вторую путевку на следующее континентальное первенство. Армения и Латвия не являются сильнейшими конкурентами. А вот подопечные Далича вне конкуренции. Прогноз: Победа Хорватии с Ф(-1) (КФ 1,95).