Базель – Фиорентина. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 18.05.23

Лига конференций, 1/2 финала

Ответный матч (первый поединок – 2:1)

18 мая, 22:00. "Сент-Джейкоб Парк" (Базель)

Главный арбитр: Хосе Мартинес Санчес (Испания)

Прямая трансляция: Megogo

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Базель - Фіорентина Смотреть трансляцию

Первые матчи полуфинала Лиги конференций получились очень напряженными, а наша встреча еще и завершилась с сенсационным результатом. Хоть и лидер этого противостояния – "Фиорентина" – забил первым, но "Базель" во втором тайме отличился дважды и вырвал неожиданную победу. Теперь "фиалкам" нужно, как минимум, повторить такой же результат.

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Новости Базеля

Триумф "красно-синих" в прошлый четверг выжал из них все эмоции. После сверхважной победы в еврокубках было невероятное поражение в чемпионате. В воскресенье, 14 мая, сосед "Базеля" по турнирной таблице "Санкт-Галлен" разбил команду Вогела со счетом 6:1. Причина этому очень проста. “Красно-синие” уже ни на что не претендуют в чемпионате, поэтому жертвуют им ради Лиги конференций. Поэтому тренер смог сделать сразу девять изменений в стартовом составе, в том числе и на позиции вратаря.

Текущий сезон во внутреннем первенстве вообще не пошел. "Базель" идет на шестом месте на расстоянии от первого "Янг Бойза" 28 очков. О чемпионстве давно речь уже не идет – можно было разве что за зону еврокубков зацепиться. Однако немецкий специалист Вогел решил все силы бросить на еврокубки.

Кадры хозяев

Ключевой состав "красно-синих" отдохнул и это очень важно для них после долгого сезона. Лазарет у "Базеля" практически пуст. Там находится только испанский защитник Комас, давно уже залечивающий травму.

Новости Фиорентины

На минувших выходных "фиалки" прервали свою двухматчевую проигрышную серию. Сначала "Фиорентина" уступила "Наполи", потом еще и "Базелю" "влетела". Однако в воскресенье все же смогла победить. Подопечные Итальяно взяли верх над "Удинезе" 2:0. И “фиалки” также прибегли к ротации – сразу семь футболистов стартовой одиннадцатки в матче с “Базелем” (в том числе и голкипер) не вышли в основе против “Удинезе”. На кону большой куш.

Тем более, что у "Фиорентины" нет шансов попасть в еврокубки на следующий сезон за счет чемпионата. Там уже 10 очков отрыва от шестой "Ромы", так что за три тура до финиша первенства этот вариант выпадает. Разве что можно надеяться на победу в финале Кубка Италии, однако там за трофей нужно будет бороться с сильнейшим в этом сезоне в кубковых противостояниях "Интером". Еще один шанс играть в Европе – это победить в Лиге конференций.

Кадры гостей

Сделать это будет довольно трудно, а начать нужно с Базеля. Автор гола в прошлом матче Артур Кабрал травмировался – пока его участие в сегодняшнем матче под вопросом. Однако известно, что голкипер Сиригу точно не выйдет на поле в Швейцарии. Но тренер на него давно уже не рассчитывает.

Последние пять матчей Базеля и Фиорентины

Последние пять встреч хозяев

14.05. Санкт-Галлен – Базель 6:1 (Швейцарская Суперлига)

11.05. Фиорентина – Базель 1:2 (Лига конференций)

07.05. Базель – Цюрих 0:2 (Швейцарская Суперлига)

30.04. Винтертур – Базель 1:4 (Швейцарская Суперлига)

27.04. Сен – Базель 1:2 (Швейцарская Суперлига)

Последние пять встреч гостей

14.05. Фиорентина – Удинезе 2:0 (Серия А)

11.05. Фиорентина – Базель 1:2 (Лига конференций)

07.05. Наполи – Фиорентина 1:0 (Серия А)

03.05. Салернитана – Фиорентина 3:3 (Серия А)

30.04. Фиорентина – Сампдория 5:0 (Серия А)

Личные встречи между командами

До этого сезона команды играли между собой дважды. В 2015 году коллективы пересекались в группе Лиги Европы. Тогда в Швейцарии был зафиксирован счет 1:1, а в Италии победил "Базель" 2:1. С аналогичным счетом неделю назад снова взяли верх "красно-синие".

Цифры и факты

"Базель" увеличит рекорд Лиги конференций, проведя 34-й матч в этом турнире с учетом всех раундов.

"Красно-синие" еще ни разу не играли в финалах еврокубков, "Фиорентина" выступала там один раз.

"Базель" за последние пять домашних матчей трижды проиграл и дважды сыграл вничью.

“Фиорентина” не побеждает в трех гостевых поединках подряд.

Вышеупомянутый Артур Кабрал до января 2022 года выступал за "Базель". В ходе трансферного окна "Фиорентина" оформила его трансфер за 15,5 млн евро.

Во всех трех выездных матчах плей-офф этого сезона "фиалки" забивали сопернику по четыре гола.

Ставки и коэффициенты на матч Базель – Фиорентина

Прогноз матча Базель – Фиорентина от UA-Football

Сегодня именно на "Базель" будет больше давление. Команда ведет в счете по сумме двух матчей и будет пытаться удержать это преимущество. Зато "Фиорентине" нечего терять – ей нужно однозначно побеждать. "Фиалки" имеют на это ресурс и, по крайней мере, старт встречи проведут интенсивно и активно в атаке. Прогноз: Победа "Фиорентины" в первом тайме (Кф 2,2).