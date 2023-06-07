Лига конференций УЕФА, финал

Прага, Эден Арена

Фиорентина – Вест Хэм Юнайтед 22:00

Трансляция – Megogo

Фиорентина

"Фиорентина" стала одной из трёх команд Италии, вышедших в финал еврокубков в этом сезоне. В отличии от вялой и безжизненной "Ромы" Моуриньо, а также солидного, но типично осторожного для Апеннин "Интера" Индзаги, тосканцы всегда радуют глаз нейтрального болельщика бойкой атакующей игрой.

Винченцо Итальяно в дебютной европейской кампании сразу дошёл до финала. На пути в Прагу "фиалки" забили с запасом больше всего голов в турнире (36 мячей), нанеся при этом умопомрачительные 259 ударов (на 83 больше, чем у ближайшего преследователя из "Гента"). "Фиорентина" вооружена агрессивным прессингом, но в первую очередь впечатляет гибкой позиционной игрой, который может доставить проблемы даже таким крепким оборонам, как у коллектива Дэвида Мойеса.

Единственной потерей "фиалок" перед финалом является опытный резервный голкипер Сальваторе Сиригу. В то же время один из лидеров атаки Николас Гонсалес должен быть в строю после того, как получил повреждение, болезненно врезавшись в штангу в последнем туре.

Вест Хэм Юнайтед

В противовес яркой итальянской команде, "Вест Хэм" является воплощением максимально прагматичных футбольных ценностей. На уровне Лиги конференций "молотобойцы" имеют неприличное превосходство в индивидуальном классе, но даже в таких условиях Дэвид Мойес не стесняется часто играть от соперника, делая ставку на надёжную оборону и качественные стандарты.

В прошлом сезоне подход Мойеса подарил "Вест Хэму" солидный результат в виде финиша сразу после топ-6 в АПЛ, но в этой кампании команду ждал регресс, и помимо выполнения задачи-минимум в виде набора 40 очков в чемпионате, только выигрыш еврокубка может украсить откровенно скомканный сезон.

Дэвид Мойес на финал недосчитается нападающего Джанлуки Скамакки, который недавно перенёс операцию на колене. Кубковый вратарь Альфонс Ареоля снова должен появиться на ленточке, в то время как Лукаш Фабьянски является прекрасной опцией на случай послематчевой серии пенальти.

Ориентировочные составы

"Фиорентина": Терраччано – Додо, Игор, Миленкович, ﻿Бираги – Мандрагора, ﻿Амрабат – Гонсалес, Бонавентура, Иконе – Кабрал

"Вест Хэм": ﻿Ареоля – Керер, Зума, Агерд, Крессуэлл – ﻿Соучек﻿, Райс, Пакета – Боуэн, ﻿Антонио, Бенрахма

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Фиорентина – Вест Хэм Юнайтед от UA-Футбол

Сложно не желать успеха "Фиорентине" с их ярким атакующим стилем, слаженной комбинационной игрой и смелым прессингом. Но у команды Итальяно регулярно возникают проблемы с низкими оборонительными блоками, из-за чего "фиалки" бывают неэффективны в последней трети. Этим непременно должна воспользоваться дисциплинированная команда Мойеса с их летальными контратаками, стандартами и перевесом в качестве исполнителей. К сожалению, идейные "фиалки" обречены проиграть. Ставка: "Вест Хэм" выиграет турнир с коэффициентом 1.95.