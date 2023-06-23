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Румыния U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 24.06.2023

Другое
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Второй матч для подопечных Ротаня

Румыния U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 24.06.2023

Фото прес-служби УАФ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Руслана Ротаня триумфально стартовали на молодежном Евро. Наши ребята обыграли хорватов – 2:0. Теперь сборную ожидает встреча с хозяевами турнира сборной Румынии.

Чемпионат Европы U-21. Второй тур. 24.06.2023. 19:00

Стадион Стяуа (Бухарест)

Румыния U-21. Украина U-21

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Содержание

Новости Украины

Букмекеры не верили в нашу сборную в преддверии матча с Хорватией, но подопечные Ротаня сыграли качественно и победили – 2:0. В течение часа игрового времени особых проблем у нашей команды не было, но заключительные полчаса были валидольными. Слишком низко к своим воротам начали садиться украинцы, но реализовать свои моменты хорваты не смогли. Руслан Ротань не стал менять привычный для себя состав и не ошибся. Главным героем противостояния стал Алексей Кащук, отличившийся шикарным голом и отдавший ассист. Большую часть игры украинцы оборонялись организованно. После потери мяча начинали играть с тремя центральными защитниками, а Бражко опускался ниже. Среди негатива следует также отметить низкую эффективность реализации быстрого выхода в атаку. Было много перспективных атак, но довести до логичного завершение их не смогли. Ротации в ближайшем матче не ожидаем, ведь победный состав обычно не меняют. В случае положительного результата мы можем обеспечить себе выход из группы.

Новости Румынии

Хозяева турнира против испанцев продержались первый тайм, но после перерыва пропустили трижды. Футболисты сборной Испании владели тотальным преимуществом и должны были забивать раньше, но свои моменты не реализовали. Особенно вспоминается эпизод с Абелем Руисом, пробившим мимо пустых ворот. Под давлением оппонентов румыны играли неуверенно и ошибались в простых ситуациях. Свободные зоны испанцы использовали умело, а вратарь Михай Попа каждый раз спасать не мог. Однако, несмотря ни на что, стоит отметить новичка "Торино", который сделал все, чтобы счет не стал неприличным.

Текущий чемпионат – третий подряд для румынской сборной. В прошлом первенстве команда не вышла из группы, а в 2019 дошла до полуфинала, где уступила сборной Германии. В контрольных матчах перед стартом турнира Румыния проиграла Португалии (0:2) и сыграла вничью с Германией (0:0). Отметим, что ближайший соперник украинцев играет по схеме 4-3-3. В заявке большинство игроков местного чемпионата, но также присутствуют в составе легионеры из чемпионатов Италии, Франции и Польши.

Личные встречи

Команды между собой сыграли два матча. Сначала победу праздновали румыны (3:0), а в следующей игре уже победили украинцы (1:0). Отметим, что эти противостояния состоялись в 2019 и 2020 годах.

Турнирная таблица

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Последние матчи

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Румыния U-21 – Украина U-21. Ставка и коэффициенты

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3.75
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Румыния U-21 – Украина U-21. Прогноз на матч от UA-Футбол

Уже в этом матче фаворитами букмекеры считают сборную Украины. Однако легко против хозяев нам не будет. Румыны вынуждены будут раскрываться и это будет давать нашим ребятам свободные зоны для быстрых атак. В защите в конце встречи против хорватов подопечные Ротаня сыграли не слишком уверенно, поэтому нет уверенности в том, что сможем сыграть на ноль. Прогноз – обе забьют за 1.81.
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В статье: молодежная сборная Украины Евро U-21
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