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Испания U-21 - Швейцария U-21. Анонс и прогноз четвертьфинала молодежного Евро на 1.07.2023
Ярко выраженные фаворит и аутсайдер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Vasile Mihai-Antonio
Один из грандов молодежного Евро встретится с командой, которая выиграла в групповом раунде только один матч, а еще два проиграла. Конечно, фаворит здесь испанцы. Но кто сказал, что лимит сенсаций на Евро исчерпан?
Евро U-21. Четвертьфинал
1 июля. Бухарест. "Супербет Арена"
Испания U-21 22:00 Швейцария U-21
Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
Трансляция: Суспільне Спорт
Новости Испании U-21
Испания U-21 выиграла группу у Украины. Обе сборные поочередно одолели румын и хорватов, а затем расписали ничью в очной встрече, причем "Ла Рохита" отыгралась на 89-й минуте (2:2).
Важный факт - с Украиной испанцы играли резервом, так что их лидеры, а это сплошь основные игроки клубов Ла Лиги, имели лишний день отдыха, которого не было у швейцарцев.
Spain to win the U21 Euro Championship to follow on from their Nations League win? ???????????? pic.twitter.com/6qgx7L7l9o— 90min (@90min_Football) June 22, 2023
Испания наряду с Италией выиграла больше всех молодежных Евро - по 5. Текущее поколение у "Ла Рохиты" опять вполне для этого подходящее - Алекс Баэна, Габри Вейга, Ойян Сансет, Абель Руис прошли мощные школы и показывают зрелую игру. На этом Евро испанцы выиграла всухую оба матча, где играли основой.
Новости Швейцарии U-21
Если Испания вышла из группы на классе, то их сопернику просто повезло. В группе D все три матча выиграли французы, а вот Швейцария, Италия и Норвегия добыли по одной победе. В плей-офф горцев вывела лучшая разница мячей.
Лидеры Швейцарии U-21 Кастриот Имери и Дан Ндойе - игроки атакующие. Собственно, именно атаками - в основном быстрыми - команда и занималась в группе. Это было ярко. В какой-то момент показалось даже, что Франция дрогнула, но нет - пара ошибок от "Нати" превратили 1:1 в 1:4.
Именно оборона - главный бич швейцарцев. На этом Евро они пропустили 8 голов в 3 матчах, и это не предвещает ничего хорошего перед игрой с Испанией, где полно атакующих мастеров.
Испания U-21 - Швейцария U-21: статистика личных встреч
Последняя победа швейцарской молодежи над испанской датирована 2008 годом, когда на поле были такие юниоры, как Серхио Бускетс и Рауль Гарсия.
С тех пор - одна ничья и четыре победы "Ла Рохиты"; в том числе и 3:2 в товарняке трехмесячной давности.
Последние матчи Испании U-21
Последние матчи Швейцарии U-21
Ориентировочные составы
Испания U-21: Тенас - Виктор Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда - Бланко, Вейга - Родри, Баэна, Серхио Гомес - Абель Руис
Швейцария U-21: Саипи - Блюм, Стержиу, Аменда, Вуйос - Ридер, Яшари - Малеш, Имери, Ндойе - Амдуни
Испания U-21 - Швейцария U-21: ставки и коэффициенты
Испания U-21 - Швейцария U-21: прогноз от UA-Футбол
Так сложилось, что самые способные игроки поколения в обеих молодежках - это парни креативные, атакующие. А вот с обороной бывает по-разному - особенно у швейцарцев.
Отсюда и наша ставка - на "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,95 и выше.
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