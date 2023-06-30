  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Другое
  4. Испания U-21 - Швейцария U-21. Анонс и прогноз четвертьфинала молодежного Евро на 1.07.2023
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испания U-21 - Швейцария U-21. Анонс и прогноз четвертьфинала молодежного Евро на 1.07.2023

Другое
(1 голосов)

Ярко выраженные фаворит и аутсайдер

Испания U-21 - Швейцария U-21. Анонс и прогноз четвертьфинала молодежного Евро на 1.07.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Vasile Mihai-Antonio

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из грандов молодежного Евро встретится с командой, которая выиграла в групповом раунде только один матч, а еще два проиграла. Конечно, фаворит здесь испанцы. Но кто сказал, что лимит сенсаций на Евро исчерпан?

Содержание

Евро U-21. Четвертьфинал
1 июля. Бухарест. "Супербет Арена"
Испания U-21 22:00 Швейцария U-21
Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
Трансляция: Суспільне Спорт

Новости Испании U-21

Испания U-21 выиграла группу у Украины. Обе сборные поочередно одолели румын и хорватов, а затем расписали ничью в очной встрече, причем "Ла Рохита" отыгралась на 89-й минуте (2:2).

Важный факт - с Украиной испанцы играли резервом, так что их лидеры, а это сплошь основные игроки клубов Ла Лиги, имели лишний день отдыха, которого не было у швейцарцев.

Испания наряду с Италией выиграла больше всех молодежных Евро - по 5. Текущее поколение у "Ла Рохиты" опять вполне для этого подходящее - Алекс Баэна, Габри Вейга, Ойян Сансет, Абель Руис прошли мощные школы и показывают зрелую игру. На этом Евро испанцы выиграла всухую оба матча, где играли основой.

Новости Швейцарии U-21

Если Испания вышла из группы на классе, то их сопернику просто повезло. В группе D все три матча выиграли французы, а вот Швейцария, Италия и Норвегия добыли по одной победе. В плей-офф горцев вывела лучшая разница мячей.

Лидеры Швейцарии U-21 Кастриот Имери и Дан Ндойе - игроки атакующие. Собственно, именно атаками - в основном быстрыми - команда и занималась в группе. Это было ярко. В какой-то момент показалось даже, что Франция дрогнула, но нет - пара ошибок от "Нати" превратили 1:1 в 1:4.

Favbet
4500 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Именно оборона - главный бич швейцарцев. На этом Евро они пропустили 8 голов в 3 матчах, и это не предвещает ничего хорошего перед игрой с Испанией, где полно атакующих мастеров.

Испания U-21 - Швейцария U-21: статистика личных встреч

Последняя победа швейцарской молодежи над испанской датирована 2008 годом, когда на поле были такие юниоры, как Серхио Бускетс и Рауль Гарсия.

С тех пор - одна ничья и четыре победы "Ла Рохиты"; в том числе и 3:2 в товарняке трехмесячной давности.

Последние матчи Испании U-21

Испания U-21 - Швейцария U-21. Анонс и прогноз четвертьфинала молодежного Евро на 1.07.2023 - изображение 1

Последние матчи Швейцарии U-21

Испания U-21 - Швейцария U-21. Анонс и прогноз четвертьфинала молодежного Евро на 1.07.2023 - изображение 2

Ориентировочные составы

Испания U-21: Тенас - Виктор Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда - Бланко, Вейга - Родри, Баэна, Серхио Гомес - Абель Руис

Швейцария U-21: Саипи - Блюм, Стержиу, Аменда, Вуйос - Ридер, Яшари - Малеш, Имери, Ндойе - Амдуни

Испания U-21 - Швейцария U-21: ставки и коэффициенты

Favbet
1,41
5,00
8,50
Узнать больше

Испания U-21 - Швейцария U-21: прогноз от UA-Футбол

Так сложилось, что самые способные игроки поколения в обеих молодежках - это парни креативные, атакующие. А вот с обороной бывает по-разному - особенно у швейцарцев.

Отсюда и наша ставка - на "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,95 и выше.

По теме
yellow-arrow
Испания U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 27.06.2023
yellow-arrow
Румыния U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 24.06.2023
yellow-arrow
Украина U-21 – Хорватия U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 21.06.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания U-21 Швейцария U-21 молодежный Евро-2023
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде