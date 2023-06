Испания U-21 - Швейцария U-21. Анонс и прогноз четвертьфинала молодежного Евро на 1.07.2023

Один из грандов молодежного Евро встретится с командой, которая выиграла в групповом раунде только один матч, а еще два проиграла. Конечно, фаворит здесь испанцы. Но кто сказал, что лимит сенсаций на Евро исчерпан?

Испания U-21 выиграла группу у Украины. Обе сборные поочередно одолели румын и хорватов, а затем расписали ничью в очной встрече, причем "Ла Рохита" отыгралась на 89-й минуте (2:2).

Важный факт - с Украиной испанцы играли резервом, так что их лидеры, а это сплошь основные игроки клубов Ла Лиги, имели лишний день отдыха, которого не было у швейцарцев.

Spain to win the U21 Euro Championship to follow on from their Nations League win? ???????????? pic.twitter.com/6qgx7L7l9o