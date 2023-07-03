Мария Саккари - Марта Костюк. Анонс и прогноз матча Уимблдона на 04.07.2023

В первом раунде Уимблдона украинка Марта Костюк получила очень серьезную соперницу. Грекиня Мария Саккари – представительница топ-группы женского тура. С другой стороны, эта теннисистка никогда не выигрывала турниры Большого Шлема и иногда удивляла своих болельщиков неожиданными провалами. У Марты шансы будут.

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Уимблдон. Первый круг. 04.07.2023

Мария Саккари (Греция, 8) – Марта Костюк (Украина, 36)

Начало - не раньше 13:00

Трансляция в Украине – Setanta Sports

Мария Саккари

27-летняя Мария Саккари никогда не проходила на Уимблдоне дальше третьего круга. Да и вообще на турнирах Большого Шлема у гречанки нет большего достижения, чем полуфинал (дважды). Однако это не мешает называть эту теннисистку представительницей топ-категории. Саккари методично работает над своими качествами и единственное, чего ей действительно не хватает – титулованности. В WTA-туре она выиграла всего один трофей.

Марта Костюк

В начале года Марта Костюк находилась в одном шаге от попадания в топ-30 рейтинг WTA, однако существенного прорыва не произошло. Но шансы еще далеко не упущены. Продвижение на Уимблдоне в этом году способно принести украинце необходимые очки в рейтинг, а также удовлетворить спортивное самолюбие.

В свой 21 год Марта Костюк на каждом турнире Большого Шлема проходила хотя бы один раунд. Наивысшее достижение – это четвертый круг Ролан Гаррос 2021, на Уимблдоне она дважды была во втором раунде.

Мария Саккари – Марта Мостюк. Личные встречи

У Марты Костюк плохая статистика матчей против Марии Саккари. Ранее эти теннисистки встречались дважды, и украинка не выиграла ни одного сета – 0:2 на US Open в 2021-м и 0:2 на турнире в Гвадалахаре в 2022-м. Оба матча прошли на харде. На траве Костюк и Саккари сыграют впервые.

Мария Саккари – Марта Мостюк.Прогноз от UA-Футбол

Марта Костюк не является фавориткой этого противостояния, но шансы навязать гречанке борьбу у украинки есть. Саккари может ошибаться, а у Марты не должно быть мандража. Как минимум один сет украинуе выиграть по силам. Прогноз – победа Саккари в трех партиях.