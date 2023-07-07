Англия - Испания. Анонс и прогноз финального матча Евро U-21 на 08.07.2024 

Молодежный чемпионат Европы-2023, финал

8 июля 2023. Батуми, “Батуми Арена”

Англия U-21 19:00 Испания U-21

Телетрансляция – Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Очень интересный молодежный чемпионат Европы-2023 закончится в субботу финалом между сборными Англии и Испании. “Роха” выигрывала турнир пять, “молодые львы” не выигрывали молодежный Евро с 1984 года.

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Новости Англии

Англия выиграла все пять матчей на чемпионате Европы, не пропустив ни одного гола (общая разница мячей 10:0). Победа над Португалией в четвертьфинале получилась довольно-таки невзрачной (1:0, единственный гол Гордона), но в полуфинале “молодые львы” уверенно разобрались с Израилем (3:0). Морган Гиббз-Уайт не реализовал пенальти, но затем исправился, забив гол с игры после навеса Палмера из глубины, а после перерыва отличились уже Палмер и Арчер.

Команда Ли Карсли не сносит своих соперников, но в каждом матче демонстрирует огромный запас прочности. Многие футболисты английской сборной имеют стабильную игровую практику в своих клубах, или же имеют первоклассную подготовку. В частности, в игре против Израиля на поле были воспитанники “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед”, “Арсенала”, “Ливерпуля” и “Челси”, которые знают как себя вести в тех или иных игровых ситуациях.

За исключением получившего травму Джейкоба Рэмзи из “Астон Виллы”, все игроки Англии U-21 готовы к финалу с Испанией.

Новости Испании

Испания во впечатляющем стиле разобралась со сборной Украины в полуфинале (5:1). Можно много говорить об ошибках “сине-желтых” в этом матче, но в первую очередь это было яркая демонстрация силы в исполнении молодой “Фурии Рохи”. После более-менее равного первого тайма, Испания просто не заметила украинскую команду после перерыва, забив три безответных гола.

В составе сборной Испании немало интересных футболистов, но ее главная особенность – это безоговорочная вера в свой стиль. Также важна неразрывность – шесть футболистов, игравших в полуфинале, побеждали Англию в финале Евро-2017 среди команд U-17.

Главный тренер Испании Санти Дения ранее работал с командами U-17 и U-19, и с ними он выиграл европейские первенства. В игре против против Украины 49-летний тренер продемонстрировал свое умение влиять на игру, нейтрализовав угрозы со стороны Мудрика в перерыве, просто поменяв позициями двух футболистов.

В полуфинале прекрасно сыграли кипер Тенас, форвард Абель Руис, полузащитники Бланко и Баэна, но главное в Испании – это прекрасное командное взаимодействие.

Статистика команд, цифры и факты

Испания U-21 не проиграла ни одного матча под руководством Санти Дении (пять побед, три ничьи). Тренер “Рохи” может стать первым специалистом, который выиграет первенства U-17, U-19 и U-21.

Ли Карсли во главе сборной Англии U-21 выиграл 13 из 15 поединков (одна ничья, одно поражение).

Лучший бомбардир Англии в квалификации Фоларин Балогун (шесть голов) принял решения выступать за сборную США.

Англия в среднем забивает на Евро по два гола за матч и еще ни разу не пропустила.

Испания забила 13 голов, но и пропустила четыре.

И у Англии, и у Испании голами отметились семь разных футболистов.

Последние пять матчей Англии и Испании

Англия

05.07 Израиль 3:0 (Евро-2023)

02.07 Португалия 1:0 (Евро-2023)

28.06 Германия 2:0 (Евро-2023)

25.06 Израиль 2:0 (Евро-2023)

22.06 Чехия 2:0 (Евро-2023)

Испания

05.07 Украина 5:1 (Евро-2023)

01.07 Швейцария 2:1 (Евро-2023)

27.06 Украина 2:2 (Евро-2023)

24.06 Хорватия 1:0 (Евро-2023)

21.06 Румыния 3:0 (Евро-2023)

Ставки и Коэффициенты на матч Англия – Испания

Прогноз на матч Англия – Испания от UA-Football

Финалы любых турниров редко получаются результативными. Англия и Испания ровно провели Евро-2023, выход в финал этих команд не стал неожиданностью, но определить фаворита решающего матча крайне сложно, что и отражается в коэффициентах. Англия еще ни разу не пропустила, но если такие серии и прерываются, то в финалах. “Роха” все же кажется более сыгранной командой. Прогноз – ничья 1:1, победа Испании 2:1 в овертайме.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.