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Джессика Пегула - Леся Цуренко. Анонс и прогноз матча Уимблдона на 09.07.2023

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Джессика Пегула - Леся Цуренко: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.07.2023 ⋊ Уимблдон на UA-Футбол

Джессика Пегула - Леся Цуренко. Анонс и прогноз матча Уимблдона на 09.07.2023

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Для Леси Цуренко уже сам факт участия в этом матче – история, ведь никогда раньше украинка не доходила до четвертого круга Уимблдона. Но ведь аппетит приходит во время еды. Тем более в ситуации, когда в целом-то игра идет. Соперница у Цуренко очень серьезная, но и украинка уже доказала, что способна преодолевать трудности.

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Содержание

Уимблдон. 1/8-я финала. 09.07.2023

Джессика Пеугала (США, 4) – Леся Цуренко (Украина, 60)

Начало – не раньше 13:00

Видеотрансляция в Украине – Setanta Sports

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Трансляція матчу Джессіка Пегула - Леся Цуренко
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Джессика Пегула

Для Джессики Пегулы, как и для Цуренко, нынешний Уимблдон – прорыв. На всех турнирах Большого Шлема американка доходила до четвертьфинала, а вот на лондонском Grand Slam самым большим достижением был третий круг. Собственно, выход в 1/8-ю – уже история для Пегулы, но ее амбиции этим не ограничиваются.

Не сказать, что американка в предыдущих раундах прошла именитых соперниц, но относительно легкая сетка – следствие высокого личного рейтинга Пегулы. Сначала она в трех сетах одолела землячку Лорен Дэвис, а затем по 2:0 победила Кристину Буксу и Элизабетту Коччаретто.

Леся Цуренко

Имя и фамилия Леси Цуренко после её крайнего матча на Уимблдоне оказались на первых страницах мировых спортивных СМИ. Украинка в борьбе с румынкой Аной Богдан выдала невероятный матч, лишь пятью минутами не дотянув до рекорда Уимблдона в одиночном женском разряде – 3 часа 40 минут. Также Леся стала победительницей самого длинного на турнирах Большого Шлема тайбрейка в женском одиночном разряде – 20:18 (37 минут). После такого марафона украинка едва держалась на ногах.

Но физическую усталость компенсировало моральное удовлетворение. Цуренко раньше никогда не проходил дальше третьего круга Уимблдона, а здесь шанс на четвертьфинал. Вообще этот год складывается довольно неплохо: качественный теннис был на Ролан Гаррос, но тогда помешала болезнь (а также не лучший жребий). Сейчас качество игры сохранились на прежнем уровне, а обстоятельства кажутся более благоприятными.

Джессика Пегула – Леся Цуренко. Личные встречи

Теннисистки сыграли между собой один матч. В 2019-м на хардовом турнире в Индиан-Уэллс Леся Цуренко победила 2:1. На траве спортсменки встретятся впервые.

Джессика Пегула – Леся Цуренко. Ставка и коэффициенты

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Джессика Пегула – Леся Цуренко. Прогноз на матч от UA-Футбол

В своем последнем матче Джессика Пегула победила в двух сетах, тогда как Леся Цуренко не просто играла три партии, а находилась на корте около четырех часов. Главный вопрос накануне 1/8-й – успеет ли украинка как следует восстановиться? Прогнозируем, что снова будут три сета. В такой ситуации, вероятно, в пользу Пегулы сыграет фактор свежести – победа американки.

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Прогнозы Леся Цуренко Уимблдон
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