Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джессика Пегула - Леся Цуренко. Анонс и прогноз матча Уимблдона на 09.07.2023
Джессика Пегула - Леся Цуренко: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.07.2023 ⋊ Уимблдон на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Для Леси Цуренко уже сам факт участия в этом матче – история, ведь никогда раньше украинка не доходила до четвертого круга Уимблдона. Но ведь аппетит приходит во время еды. Тем более в ситуации, когда в целом-то игра идет. Соперница у Цуренко очень серьезная, но и украинка уже доказала, что способна преодолевать трудности.
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Уимблдон. 1/8-я финала. 09.07.2023
Джессика Пеугала (США, 4) – Леся Цуренко (Украина, 60)
Начало – не раньше 13:00
Видеотрансляция в Украине – Setanta Sports
Джессика Пегула
Для Джессики Пегулы, как и для Цуренко, нынешний Уимблдон – прорыв. На всех турнирах Большого Шлема американка доходила до четвертьфинала, а вот на лондонском Grand Slam самым большим достижением был третий круг. Собственно, выход в 1/8-ю – уже история для Пегулы, но ее амбиции этим не ограничиваются.
Не сказать, что американка в предыдущих раундах прошла именитых соперниц, но относительно легкая сетка – следствие высокого личного рейтинга Пегулы. Сначала она в трех сетах одолела землячку Лорен Дэвис, а затем по 2:0 победила Кристину Буксу и Элизабетту Коччаретто.
Леся Цуренко
Имя и фамилия Леси Цуренко после её крайнего матча на Уимблдоне оказались на первых страницах мировых спортивных СМИ. Украинка в борьбе с румынкой Аной Богдан выдала невероятный матч, лишь пятью минутами не дотянув до рекорда Уимблдона в одиночном женском разряде – 3 часа 40 минут. Также Леся стала победительницей самого длинного на турнирах Большого Шлема тайбрейка в женском одиночном разряде – 20:18 (37 минут). После такого марафона украинка едва держалась на ногах.
Но физическую усталость компенсировало моральное удовлетворение. Цуренко раньше никогда не проходил дальше третьего круга Уимблдона, а здесь шанс на четвертьфинал. Вообще этот год складывается довольно неплохо: качественный теннис был на Ролан Гаррос, но тогда помешала болезнь (а также не лучший жребий). Сейчас качество игры сохранились на прежнем уровне, а обстоятельства кажутся более благоприятными.
Джессика Пегула – Леся Цуренко. Личные встречи
Теннисистки сыграли между собой один матч. В 2019-м на хардовом турнире в Индиан-Уэллс Леся Цуренко победила 2:1. На траве спортсменки встретятся впервые.
Джессика Пегула – Леся Цуренко. Ставка и коэффициенты
Джессика Пегула – Леся Цуренко. Прогноз на матч от UA-Футбол
В своем последнем матче Джессика Пегула победила в двух сетах, тогда как Леся Цуренко не просто играла три партии, а находилась на корте около четырех часов. Главный вопрос накануне 1/8-й – успеет ли украинка как следует восстановиться? Прогнозируем, что снова будут три сета. В такой ситуации, вероятно, в пользу Пегулы сыграет фактор свежести – победа американки.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Президент ЛНЗ: Не мы вышли в УПЛ, а УПЛ опустилась до нашего уровня
- Игрокам сборной Украины U-21 за бронзу на Евро-2023 от государства предусмотрена премия в 3 тыс гривен и официальное звание
- Элина Свитолина - Софья Кенин. Анонс и прогноз матча Уимблдона на 07.07.2023
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО