Ворскла - Дила. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 27.07.2023

Ожидания не слишком оптимистичны. В межсезонье "Ворскла" потеряла двух важных игроков (Василия Кравца и Таулянта Сефери), а усиление искала преимущественно среди своей молодежи. Накануне официально было объявлено о подписании бразильского центрального защитника, однако на этот этап Лиги конференций он не заявлен. Так что Виктору Скрипнику придется полагаться на весьма ограниченный кадровый ресурс – всего 17 игроков, среди которых три голкипера.

Ко всему этому прилагается репутация "Ворсклы" как несостоятельного еврокубкового бойца. Да, "Локомотива", "Жилина" были давно, но КуПС и особенно АИК – свежие провалы. Для Виктора Скрипника два матча против "Дилы" – дело чести. Однако и для соперника это максимально амбициозный вызов.

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Лига конференций. Второй квалификационный раунд. Первый матч

27.07.2024. Польша. Тыхы. Стадион "Miejski"

Арбитр в поле – Никола Попов (Болгария)

"Ворскла" (Полтава, Украина) 20:30 "Дила" (Гори, Грузия)

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Новости "Ворсклы"

"Ворскла" крайне нестабильно провела прошлый чемпионат Украины, и был период, когда Виктор Скрипник говорил о необходимости смотреть "вниз" вместо мыслей о еврокубках. И все же обстоятельства для полтавчан сложились благоприятно. Конкуренты теряли очки, а сама "Ворскла" на финише выдала невероятную серию победных результатов, запрыгнув на пятое место. Это дало команде возможность в десятый раз в ее истории сыграть в еврокубках. Наивысшее достижение "Ворсклы" – групповой этап Лиги Европы (дважды). Однажды команда попала туда автоматически, но однажды по пути туда прошла троих соперников (такой же путь нужно пройти и сейчас). Правда, это было очень давно, более десяти лет назад. Еще в другой жизни.

Накануне "Ворскла" объявила о подписании контракта с бразильским центральным защитником Тиаго Сантаной. Однако на второй квалификационный раунд Лиги конференций он не заявлен. В заявке только 17 игроков, трое из которых – вратари. Это означает, что Скрипник даже при большом желании не сможет использовать пять замен для полевых игроков.

Ситуация перекликается с той, что была в "Ворскле" в конце прошлого чемпионата Украины. Против "Днепра-1" в 28-м туре, например, в заявке было только шестнадцать игроков (также без Сефери, но с Кравцом). Проблема в том, что за лето клуб никак не разрешил эту неурядицу.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Чеснаков, Рамирес, Бацула – Скляр, Юрченко, Челядин – Фелипе, Кане – Степанюк

Запасные : Ермолов (в), Домолега (в), Павлюк, Кулаковский, Нестеренко, Оденцов

Новости "Дилы"

"Дила" вышла в еврокубки как бронзовый призер последнего чемпионата Грузии. В целом это седьмой сезон команды из города Гори в Европе. До сих пор самым высоким достижением остается раунд плей-офф (четвертый квалификационный раунд) Лиги Европы. Причем "Дила" его достигала дважды в своей истории, в двух сезонах подряд (2012/13 и 2013/14) проходя по двух соперников. Однако в четырех последних кампаниях были вылеты на первом же для себя этапе: во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, в первом квалификационном раунде Лиги Европы, и в первом квалификационном раунде Лиги конференций (дважды).

Нынешний еврокубковый сезон для "Дилы" уже лучше четырех предыдущих. Ведь уже удалось пройти одного соперника. Соперника более статусного, более рейтингового. Речь о ДАК-1904, который был фаворитом в первом квалификационном раунде и выиграл первый матч у "Дилы". Но дома грузины показали незаурядную самоотдачу и высокий уровень реализации моментов.

"Грузины" – это формально, ведь команда у украинского тренера Андрея Демченко полинациональная. На ответный матч с ДАКом в основе вышло только четверо грузин. Еще трое бразильцев, один сенегалец, один представитель Барбадоса. И двое украинцев – вратарь Евгений Кучеренко и нападающий Николай Ковталюк. Они делают погоду в этой команде.

Ковталюк, в частности, забил словакам на выезде (1:2), а Кучеренко на последних минутах домашнего матча при счете 2:0 отразил очень коварный удар Крстовича с прицелом под штангу, обезопасив "Дилу" от дополнительного времени. Против "Ворсклы" у них будет удвоенная мотивация.

Ориентировочный состав "Дилы": Кучеренко – Читейшвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон – Жеан Виктор, Алеф Сантос, Парулава – Гомис, Ковталюк, Гейл

"Ворскла" - "Дила". Статистика личных встреч

Команды раньше не встречались между собой. "Ворскла" раньше никогда не играла официальных матчей против представителей Грузии, а "Дила" – против представителей Украины.

Всего же в еврокубках было только одно украино-грузинское противостояние: в 2010-м "Карпаты" в двух матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы дважды по 1:0 победили "Зестафони".

"Ворскла" - "Дила" – раньше не встречались

"Ворскла" - "Дила". Последние матчи команд

"Для "Ворсклы" это будет первый официальный матч сезона. Товарищеские матчи во внимание не берем (три победы, поражение, ничья), а вот последние официальные матчи предыдущего сезона оказались весьма удачными для полтавчан – серия из пяти подряд побед, что, собственно, и помогло "Ворскле" выйти в Лигу конференций.

В этом сезоне "Дила" провела два матча Лиги конференций, два матча провела в Суперкубке Грузии и уже сыграла 19 туров местного первенства, которое проводится по системе "весна-осень". В июне-июле было проведено два тура. "Дила" находится на пятом месте в таблице. В целом можно сказать, что команда находится в хорошем тонусе.

"Ворскла" - "Дила". Турнирное положение команд

"Дила" прошла в первом квалификационном раунде Лиги конференций ДАК-1904 из Словакии. Первую выездную игру грузины проиграли 1:2, через неделю выиграли дома 2:0. Для "Ворсклы" это будет первый этап отбора.

Победитель матча "Ворскла" - "Дила" сыграет с победителем пары АПОЭЛ (Кипр) - "Воеводина" (Сербия) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

"Ворскла" - "Дила". Ставка и коэффициенты

"Ворскла" - "Дила". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. "Ворскла" — фаворит по котировкам букмекеров, но на поле ей будет очень тяжело. "Дила"- сыгранная и быстрая команда, а главное — с широкой заявкой и возможностями усиления по ходу матчей. Чего практически лишена "Ворскла". Конечно, на старте сезона не должно ощущаться физической усталости, но мы учитываем тот факт, что команды Скрипника обычно с трудом входят в игровой цикл. "Ворскла" много пропускала на сборах, так что и от "Дилы" будет сложно не пропустить. Но и полтавчане тоже должны забивать. Предлагаем сделать ставку на результативную ничью.