Дила - Ворскла. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 03.08.2023

Победа "Ворсклы" в первом матче стала приятным бонусом для украинских болельщиков, но глобально она еще ничего не значит. В прошлом году полтавчане также одержали победу в первой серии противостояния, а затем вылетели от АИКа. И наоборот: на предварительном этапе квалификации "Дила" с аналогичным счетом 1:2 уступила вице-чемпиону Словакии, однако дома навязала свои правила, забила дважды и прошла дальше. Цель грузинской команды – продолжить свою сказку. Цель представителя Украины – преодолеть наконец-то проклятие второго квалификационного раунда Лиги конференций. Увидим, чьи аргументы будут более содержательными.

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Лига конференций. Второй квалификационный раунд. Второй матч

03.08.2023. Грузия. Гори. Стадион им. Тенгиза Бурджанадзе

Арбитр в поле - Симоне Соцца (Италия)

"Дила" (Гори, Грузия) 20:00 "Ворскла" (Полтава, Украина)

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Новости "Дилы"

"Дила" в хорошем тонусе – это факт. Для грузинской команды сезон находится в самом разгаре. Подопечные Демченко уже сыграли три матча в Лиге конференций, в июне провели один матч внутреннего чемпионата, в июне - июле – два матча Суперкубка Грузии. Такой график снимает необходимость проводить товарищеские матчи, но не перегружает команду. К ответному матчу с "Ворсклой" "Дила" целенаправленно готовилась одну неделю.

В первой серии противостояния команда Андрея Демченко удивила "Ворсклу" немалой стартовой активностью и быстротой на флангах. Показалось, что именно такой игры от соперника полтавчане не ожидали. Хотя много моментов представитель Грузии не создавал. Был шанс на первых минутах, затем – реализованный Ковталюком момент. Однако не следует считать этот ограниченный арсенал истинным атакующим уровнем "Дилы". Дома грузины действуют гораздо более агрессивно.

На своем поле ДАКу-1905 подопечные Демченко долгое время вообще не позволяли развернуться. Лишь к концу игры, когда соперник понял, что пахнет жареным, начали появляться моменты у ворот Кучеренко. Украинский вратарь отыграл надежно, хотя в одном из эпизодов спасла перекладина.

Ориентировочный состав "Дилы": Кучеренко – Читейшвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон – Жеан Виктор, Алеф Сантос, Парулава – Гомис, Ковталюк, Гейл

Новости "Ворсклы"

Неделю назад "Ворскла" провела свой первый официальный матч сезона (против "Дилы"). Сейчас будет второй официальный. Матч первого тура чемпионата Украины с участием полтавчан перенесли, поэтому команда не возвращалась в родную страну, а из Польши перебралась сразу в Грузию. Времени было достаточно и на логистику, и на подготовку к матчу. Главное, чтобы из-за такого графика не страдал тонус.

В первом матче Виктор Скрипник несколько удивил стартовым составом, оставив на скамье для запасных Скляра. Однако вышедшие в центре поля рядом с Юрченко Челядин и Павлюк в целом отыграли нормально. Были проблемы на левом фланге обороны, где "возили" молодого Крупского. Однако его выход – это как раз вынужденная мера, обусловленная повреждением Бацулы. Если Андрей успел восстановиться, это будет усиление "Ворсклы" по сравнению с первым матчем.

На неделе полтавчане также доукомплектовали линию атаки молодым бразильским нападающим, однако он против "Дилы" точно не сыграет. В лучшем случае – против АПОЭЛа или "Войводины" в третьем квалификационном раунде, если "Ворскла" туда пробьется.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Чеснаков, Сантана, Бацула – Скляр, Челядин, Юрченко – Рамирес, Кане – Степанюк

"Дила" – "Ворскла". Статистика личных встреч

Неделю назад команды провели между собой первый официальный матч в истории. Для "Дилы" это был первый официальный матч против представителей Украины, а для "Ворсклы" – против представителей Грузии. В общем, кроме "Ворсклы", с грузинами в Европе играли только "Карпаты": дважды по 1:0 в квалификации Лиги Европы 2010/11. Следовательно, у Украины против Грузии сейчас – стопроцентная статистика.

27.07.2023. ЛК. Второй квалификационный раунд

"Ворскла" – "Дила" 2:1

Голы: Фелипе 73, Кане 90+3 – Ковталюк 57

"Дила" – "Ворскла". Последние матчи команд

У "Дилы" в ближайшие выходные возобновляется чемпионат Грузии. Там команда Демченко звезд с неба не хватает, идя на пятом месте после 19-ти туров. Но таблица очень плотная, от третьего места горцев отделяют всего три очка. В Европе для "Дилы" этот сезон уже можно называть прорывным, ведь команда впервые за последние пять еврокубковых кампаний сумела пройти одного соперника в противостоянии на вылет.

"Ворсклу" привыкли называть неудачником Лиги конференций, хотя у нее нет ни одного поражения в этом турнире в основное игровое время. Вылет от КуПСа, а затем от АИКа случался в овертаймах.

На выходных в чемпионате Украины "Ворскла" стартует матчем против "Руха".

"Дила" – "Ворскла". Турнирное положение команд

Все просто: у кого будет лучше разница забитых-пропущенных по сумме двух матчей, тот и пройдет дальше. И дальше сыграет либо с АПОЭЛом (Кипр), либо с "Войводиной" (Сербия). Первый матч между потенциальными соперниками "Дилы"/Ворсклы" закончился победой киприотов 2:1.

"Дила" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты

"Дила" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Минимальное преимущество после первого матча – это практически не преимущество. Один гол способен вернуть "Дилу" в игру. "Ворскле" важно не повторить ошибки ДАКа и не отдавать сопернику инициативу. Ведь дома забить мяч-другой-третий для подопечных Демченко – не проблема. Секрет успеха "Ворсклы" – это ее забитый мяч. Он может повлиять на соперника, прежде всего, психологически. Первый матч показал, что защита не безгрешна что у одних, что у других. В таких условиях не найти лучшей ставки, чем "обе забьют".