Бенфика - Порту. Анонс и прогноз на матч за Суперкубок Португалии на 09.08.2023

Суперкубок Португалии

9 августа 2023. Авейру, “Мунисипал”

“Бенфика” 22:45 “Порту”

Телетрансляция – Спорт 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Пока Анатолий Трубин готовится стать игроком “Бенфики” его команда откроет новый сезон матчем за Суперкубок Португалии с “Порту”.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше 2 500 грн Бонус на первый депозит Узнать больше

Новости Бенфики

“Бенфика” получила право играть в Суперкубке в статусе действующего чемпиона Португалии. Команда Рогера Шмидта закончила прошлый сезон Примейры с 87 очками, оторвавшись на два пункта от второго “Порту”.

Как это часто бывает с “Бенфикой”, летом состав команды претерпел серьезных изменений. Покинули Лиссабон Юлиан Вайгль, Жилберто, Алехандро Гримальдо, Лукас Вериссимо, а главное – лучший бомбардир “орлов” прошлого сезона Гонсалу Рамуш. 22-летний форвард играл в старте последних спаррингов “Бенфики”, но буквально несколько дней назад “Пари Сен-Жермен” смог договориться с лиссабонцами о его трансфере.

Однако есть у “Бенфики” и усиление. Главное – это Анхель Ди Мария, также заметны трансферы полузащитника Кекджю и флангового защитника Юрасека. Также ожидаются переходы Трубина и Кабрала. В Суперкубке из-за травмы не сыграет Отаменди.

“Бенфика” провела шесть спаррингов, четыре из них выиграла, два проиграла.

Новости Порту

“Порту” является рекордсменом по количеству победу в Суперкубке Португалии – “драконы” брали трофей 23 раз. К сравнению, “Спортинг” и “Бенфика” выигрывали Суперкубок меньше десяти раз (9 и 8 соответственно).

“Порту” является действующим обладателем Кубка Португалии. В прошлом сезоне “драконы” обыграли в финале “Брагу”.

Как и “Бенфика”, “Порту” несколько изменился летом, правда не настолько радикально. Команда Консейсау осталась без Матеуса Урибе и Диего Лейте, но были подписаны Нико Гонсалес и Фран Наварро.

“Порту” в межсезонье выиграл два спарринга, один раз проиграл и один раз сыграл вничью.

Личные встречи

В прошлом сезоне команда обменялись гостевыми победами в чемпионате (2:1 “Порту”, 1:0 “Бенфика”).

Ставки и Коэффициенты на матч Бенфика – Порту от UA-Football

Прогноз на матч Бенфика – Порту от UA-Football

“Бенфика” выиграла всего лишь один из 11 последних матчей у “Порту”, правда это случилось в прошлом сезоне. Обе команды еще не в полной мере набрали игровой ритм, но в пользу “Бенфики” может сыграть то, что команда Шмидта сыграла на две игры больше. Но и потери в составе у “Бенфики” ощутимее. В частности “орлам” будет не хватать Рамуша и Отаменди. Этот фактор может стать решающим. Прогноз – победа “Порту” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.