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Бенфика - Порту. Анонс и прогноз на матч за Суперкубок Португалии на 09.08.2023
Трубин может посмотреть за матчем с трибун
Getty Images/Global Images Ukraine
Суперкубок Португалии
9 августа 2023. Авейру, “Мунисипал”
“Бенфика” 22:45 “Порту”
Телетрансляция – Спорт 1
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Пока Анатолий Трубин готовится стать игроком “Бенфики” его команда откроет новый сезон матчем за Суперкубок Португалии с “Порту”.
Новости Бенфики
“Бенфика” получила право играть в Суперкубке в статусе действующего чемпиона Португалии. Команда Рогера Шмидта закончила прошлый сезон Примейры с 87 очками, оторвавшись на два пункта от второго “Порту”.
Как это часто бывает с “Бенфикой”, летом состав команды претерпел серьезных изменений. Покинули Лиссабон Юлиан Вайгль, Жилберто, Алехандро Гримальдо, Лукас Вериссимо, а главное – лучший бомбардир “орлов” прошлого сезона Гонсалу Рамуш. 22-летний форвард играл в старте последних спаррингов “Бенфики”, но буквально несколько дней назад “Пари Сен-Жермен” смог договориться с лиссабонцами о его трансфере.
Однако есть у “Бенфики” и усиление. Главное – это Анхель Ди Мария, также заметны трансферы полузащитника Кекджю и флангового защитника Юрасека. Также ожидаются переходы Трубина и Кабрала. В Суперкубке из-за травмы не сыграет Отаменди.
“Бенфика” провела шесть спаррингов, четыре из них выиграла, два проиграла.
Новости Порту
“Порту” является рекордсменом по количеству победу в Суперкубке Португалии – “драконы” брали трофей 23 раз. К сравнению, “Спортинг” и “Бенфика” выигрывали Суперкубок меньше десяти раз (9 и 8 соответственно).
“Порту” является действующим обладателем Кубка Португалии. В прошлом сезоне “драконы” обыграли в финале “Брагу”.
Как и “Бенфика”, “Порту” несколько изменился летом, правда не настолько радикально. Команда Консейсау осталась без Матеуса Урибе и Диего Лейте, но были подписаны Нико Гонсалес и Фран Наварро.
“Порту” в межсезонье выиграл два спарринга, один раз проиграл и один раз сыграл вничью.
Личные встречи
В прошлом сезоне команда обменялись гостевыми победами в чемпионате (2:1 “Порту”, 1:0 “Бенфика”).
Ставки и Коэффициенты на матч Бенфика – Порту от UA-Football
Прогноз на матч Бенфика – Порту от UA-Football
“Бенфика” выиграла всего лишь один из 11 последних матчей у “Порту”, правда это случилось в прошлом сезоне. Обе команды еще не в полной мере набрали игровой ритм, но в пользу “Бенфики” может сыграть то, что команда Шмидта сыграла на две игры больше. Но и потери в составе у “Бенфики” ощутимее. В частности “орлам” будет не хватать Рамуша и Отаменди. Этот фактор может стать решающим. Прогноз – победа “Порту” 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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