Арис - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 10.08.2023

В греческом футболе в последние дни говорят только об одном - об убийстве болельщика АЕКа. Все остальное остается в тени. Ситуация все еще крайне напряженная, и не случайно УЕФА объявил "Арис" - "Динамо" матчем повышенного риска, отправив на него дополнительных делегатов. В том числе по вопросам безопасности. Полиция также готовится. Надеемся, что футбол все же победит, и сегодня вечером мы будем говорить только о нем.

Лига Конференций. Третий Квалификационный раунд. Первый матч

10 августа. 21:15. Салоники. "Клеантис Викелидис Стадиум"

"Арис" (Салоники, Греция) - "Динамо" (Киев, Украина)

Главный арбитр: Джаред Джиллетт (Австралия)

"Арис"

Предыдущий сезон "Ариса" вышел неудачным. Да, "желто-черные" - не главный исторически гранд Греции, а скорее пятое колесо после "Олимпиакоса", "Панатинаикоса", АЕКа и ПАОКа и это же пятое место в лиге и заняли. Но метят выше. Тем более - в Еврокубках, где вылетели уже от второго соперника - тель-авивского "Маккаби" после прохода "Гомеля". Сейчас они также успели пройти команду из бывшего ссср - "Арарат-Армению".

Проход вышел натужным. Пресса и болельщики критиковали команду за три тайма из четырех. Не видя ни скорости, ни класса, ни креатива, ни командной игры. Разве что индивидуальные действия вингеров. Лишь во втором тайме ответного, домашнего матча команда более-менее заиграла. Да и тогда забила лишь один мяч, и на 80-ой минуте с розыгрыша "стандарта".

Четырехкратного врио Апостолоса Терзиса в феврале наконец-то сделали постоянным. Но отношение к нему скептическое. В его способности не очень верят. Так что давление на уже 52-летнего, но почти не работавшего постоянным главным специалиста немалое. Кроме того, трансферное лето клуба в разгаре. Не далее как во вторник ушел игрок стартового состава и пришел новый. Несколько изгнаны из команды и тренируются индивидуально.

"Динамо"

Сезон 2022/23 для "Динамо" также можно и нужно назвать неудачным. Четвертое место в УПЛ, завершение выступления в Еврокубках еще в октябре. Мирча Луческу и Терзис в плане развития карьеры и достижений полные противоположности, но и в первого, как и в последнего, многие не верят. И здесь невыход в группу Еврокубка может начать обратный отсчет к уходу специалиста, а то и сразу же завершить этот счет соответствующим результатом.

Разница в календаре. "Динамо" еще не играло в Еврокубках в нынешнем сезоне, зато отыграло два тура лиги. "Арис" же еще не начинал лигу. Разница и в выводах из игры. Оборона команды Терзиса как раз показала себя весьма неплохо, а вот оборона и вратарь команды Луческу ошибались слишком много. Особенно - для матчей против претендентов на вылет. Зато атака феерит и должна была забивать даже гораздо больше восьми мячей.

Ну а главная разница - в настроении. Складывается впечатление, что настроение внутри "Динамо" очень хорошее. Возвращение Андрея Ярмоленко в клуб принесло энтузиазм, оптимизм и взрослость, возвращение Николая Шапаренко, который в мае еще выглядел совершенно не в своей тарелке, также немало помогло. Виталий Буяльский мощно начал сезон. Вера в долгожданное появление форварда-бомбардира в лице Владислава Ваната также явно вдохновляет.

Итак, атака против обороны? Все же дома, при переполненных трибунах всегда бешено бушующего "Клеантиса Викелидиса" (сегодня он будет бушевать, даже несмотря на запрет на пиротехнику), "Арис" все же попробует играть смелее. Да и атака "Динамо" скорее опирается на быстрый переход из обороны, контратаки, чем на позиционную. К тому же, гости явно устали после длинных переездов и перелетов.

Ожидаются минуты убаюкивания от обеих команд с неожиданными взрывными атаками.

Кадры

Наибольшие кадровые проблемы "Ариса", как ни странно, в обороне. Ее лидер Якуб Брабец травмирован с апреля. 22-летний немецкий новичок Айдонис все еще не готов. А правый защитник М"Баката, игравший с первых минут в обоих матчах предыдущего раунда, во вторник перешел в турецкий "Газиантеп". Вместо него в тот же день пришел экс-игрок "Барселоны", "Бетиса" и "Валенсии" Мартин Монтойя, но вряд ли его сразу же бросят в бой.

Скорее всего, правый защитник Одубайо продолжит играть в центре, а на правом фланге выйдет один из левых - Феррари либо пришедший из "Днепра-1" Маттарита.

В центре поля четверо борются за три позиции. Жюль и Рупп более оборонительные, Дарида и летний новичок экс-игрок "Шахтера" Невен Джурасек - более атакующие. Что касается вингеров, то аргентинец Пальма забивал в Армении, но и он играл крайне неровно. Тем более - его соотечественник Менендес. Швед Карлссон только-только оправился от повреждения, а венесуэлец Саверио оправиться не успел. Костариканец Самора заменил его в заявке.

Ямайский форвард Грэй играл в Армении с первых минут, но с тех пор выставлен на трансфер. Как и опорник Дюкуре и атакер Хайрович. А новичок Лорен Морон, как и Монтойя, поиграл за "Бетис", но за последние три сезона там, в "Эспаньоле" и "Лас-Пальмасе" забил в целом лишь семь мячей. Ну а бывшему золотому мальчику греческого футбола Лазаросу Христодулопулосу уже 36.

В "Динамо" подобных проблем нет. Нет травм, нет выставленных на трансфер. Стартовый состав стабилен. Вивчаренко или Дубинчак на левом фланге обороны, перед ними, возможно, не разочаровывающий Кабаев, а энергичный Волошин и центр обороны - вот и все дилеммы. Хотя в центре головная боль немалая. Попов, Сирота, Дячук, Биловар - надежности всем катастрофически не хватает. Выйдут первые двое, поскольку более опытны?

"Арис": Хулиан, Феррари, Одубайо, Фабиано, Маттарита, Жюль, Дарида, Джурасек, Пальма, Морон, Менендес

"Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Ванат, Кабаев

Цифры и факты

В официальных матчах в нынешнем сезоне "Динамо" одержало победы в рамках Украинской Премьер-Лиги со счетом 4:1 (над "Минаем" дома) и 4:2 (над "Оболонью" в гостях), "Арис" же прошел в Лиге Конференций "Арарат-Армению" (1:1 в гостях, 1:0 дома)

"Арис" играет в Еврокубках пятый сезон подряд. Такой серии у него не было никогда. Правда, за четыре предыдущих сезона прошел лишь "Гомель", "Арарат-Армению" и АЕЛ Лимассол, вылетев от "Маккаби" из Тель-Авива, "Мольде", "Колоса" и "Астаны"

"Динамо" играет в Еврокубках 35-й сезон подряд. В 17-ти последних оно также играло в групповых турнирах одного из Еврокубков. Последний сезон без групп состоялся в 2005/06, когда киевляне вылетели в Квалификации Лиги Чемпионов от швейцарского "Туна"

В целом в Еврокубковой истории (не считая Кубка Ярмарок) "Арис" провел 32 домашних матча. Если не считать серию пенальти, в этих 32-ух он потерпел лишь одно поражение. От украинского "Колоса" в 2020-ом году

"Динамо" не проигрывало в 14-ти своих последних гостевых матчах во всех турнирах. Правда, все они, кроме первого в серии, против АЕКа из Ларнаки в октябре, состоялись в Чемпионате Украины

Наибольшее достижение "Ариса" в Еврокубках - 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2010/11. На той стадии он сыграл вничью с "Манчестер Сити" дома (0:0), но уступил ему в гостях (0:3). Уже на следующей стадии тогда "Сити" вылетел от "Динамо" (0:2, 1:0)

"Арис" и "Динамо" никогда не встречались. В целом показатели киевлян против греческих команд - пять побед, четыре ничьи и одно поражение, при этом во всех пяти противостояниях динамовцы проходили дальше. Показатели "Ариса" против украинских команд - поражение от "Колоса" в сезоне 2020/21 (1:2). Из заявки на тот матч в заявке греческой команды остался лишь один игрок - вратарь Хулиан

36-летний арбитр матча Джарред Джиллетт представляет Австралию, но проживает и судит матчи в Англии уже более четырех лет. В его резюме два сезона и 26 матчей Английской Премьер-Лиги, в том числе "Ньюкасл" - "Манчестер Сити" и "Челси" - "Ньюкасл" в сезоне 2022/23. В июле он дебютировал в Еврокубках матчем Лиги Конференций "ДАК" - "Дила". Тогда показал шесть желтых карточек

Прогноз: Арис - Динамо 1:1

В матче против "Колоса" трибуны были пусты из-за коронавируса. Ныне будут заполнены. А Сергей Сидорчук уже заявил, что для "Динамо" игра с болельщиками сейчас - будто другой вид спорта. Нужно учитывать и проблемы киевлян в обороне, и их усталость. А также осторожность и некую неуверенность после предыдущего сезона. С другой стороны, они гораздо выше по качеству, опыту игроков и тренера, сыгранности, да и по настроению.

Осторожная ничья - логичная ставка.