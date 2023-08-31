Финальный день лета. Бешикташ - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 31.08.2023

Игры, оправдания, право на ошибку - все это исчезло. В последний день лета "Бешикташ" и "Динамо" ожидает ранний финал. Сегодня одна из этих команд завершит свой Еврокубковый сезон и завязнет в болоте внутренних проблем, из которого ее главный тренер уже может не выбраться. 78-летний Мирча Луческу и 71-летний Шенол Гюнеш борются за свое будущее.

Лига Конференций. Плей-офф. Ответный матч

31 августа. 21:00. Стамбул. "Бешикташ Парк"

"Бешикташ" (Стамбул, Турция) - "Динамо" (Киев, Украина)

Главный арбитр: Жоау Педру Пинейру (Португалия)

Результат первого матча - 3:2

Состояние команд

Обе команды позаботились о переносе своих матчей лиги, так что после первого очного матча отдыхали целую неделю. "Динамо" также перенесло матч в ближайший уик-энд, так что полностью сконцентрировалось на Лиге Конференций. Пытаясь сохранить тишину и рабочую атмосферу. Похоже, удалось. Киевляне активно тренировались на различных базах в Бухаресте и окрестностях, старались избегать громких заявлений и интервью вообще.

Нарушали тишину лишь поиски нового центрального защитника и сообщения о поездке Андрея Ярмоленко на лечение в Германию.

В "Бешикташе" избежать тишины не удалось. Он также активно ищет нового центрального защитника. В прессе мелькают различные имена, в том числе и громкие вроде Серхио Рамоса и Леонардо Бонуччи. Болельщики все еще недовольны трансферами в целом. Но это полбеды. В последние дни распространились слухи о буре в руководстве вплоть до ухода президента Ахмета Нура Чеби и объявления новых выборов.

Во вторник Чеби дал весьма жесткое и горячее интервью, в котором заявил, что никуда не уходит, яростно обвинял различные силы "злодеев, мошенников и ненавистников" в попытках копать под него и разрушить клуб. Жаловался на финансовые проблемы, но заверял, что вскоре привлечет крупных спонсоров. Призывал болельщиков не критиковать и не свистеть в адрес команды, а поддерживать ее во время матчей.

Последнее особенно актуально, поскольку после домашнего 1:1 со скромным "Пендикспором" в лиге 20-го августа болельщики свистели и требовали ухода руководства в отставку. Луческу назвал главной проблемой для его молодой команды бешеный стадион "Бешикташа", заявив, что первые 15 минут будут наиболее опасными. Но недовольство болельщиков в случае первых проблем может повернуться и против своей команды.

В дебюте первого матча "Динамо" немало удивило "Бешикташ" своим прессингом, что отмечал и Гюнеш. Он повторяет и на камеры, и лично игрокам, что еще ничего не решено, что соперник быстр, опасен и нужно сыграть предельно внимательно. Он ожидает яростное сопротивление и требует от своих искать контроль над игрой. Киевлянам же нужно выдержать начало, также быть предельно внимательными, но и не бояться атаковать.

Бухарест показал, что в атаке обе команды мобильны, интересны и всегда способны создать. А в обороне всегда способны привезти.

Цифры и факты

С начала сезона "Бешикташ" отыграл семь матчей. В лиге против "Фатиха Карагюмрюка" (1:0) и "Пендикспора" (1:1). В Лиге Конференций переиграл "Тирану" из Албании (3:1, 2:0), "Нефтчи" из Азербайджана (3:1, 2:1) и "Динамо" (3:2). "Динамо" отыграло шесть. В лиге - 4:1 над "Минаем", 4:2 над "Оболонью", 2:3 от "Черноморца", в Лиге Конференций - 0:1 и 2:1 против "Ариса" с победой в серии пенальти и 2:3 от "Бешикташа"

"Динамо" встречалось с турецкими командами 25 раз. Результаты - 13 побед, шесть ничьих, шесть поражений. Если считать противостояния на вылет, киевляне также впереди - семь выигранных из восьми

Конкретно с "Бешикташем" динамовцы встречались 11 рез. Результаты - шесть побед, две ничьи и три поражения с разницей мячей 26:9. 2:0 и 5:0 в Кубке Чемпионов сезона 1986/87, 0:0 и 1:3 в Кубке УЕФА сезона 2002/03, 4:0 и 4:1 в Лиге Европы сезона 2010/11, 1:0 и 0:1 в Лиге Европы сезона 2011/12 ("Динамо" не вышло из группы, "Бешикташ" - да), 1:1 и 6:0 в Лиге Чемпионов-2016/17 (обе не вышли), а также 2:3 неделю назад

С лета 2019-го года "Бешикташ" в Еврокубках одержал шесть побед. Пять из них - в нынешнем сезоне, то есть в пяти последних матчах. "Динамо" с 2019-го года одержало десять, если считать две победы в дополнительное время

"Бешикташ" не проигрывал ни в одном турнире с четвертого февраля, когда уступил "Сивасспору" в лиге (0:1). С тех пор он одержал 18 побед и четыре матча свел вничью. "Динамо" проиграло три из последних четырех матчей во всех турнирах

Мирча Луческу тренировал "Бешикташ" в 2002-04 годах, выиграв с ним Чемпионат Турции. Именно под его руководством стамбульская команда выбила "Динамо" из розыгрыша Кубка УЕФА сезона 2002/03, победив его по сумме двух матчей со счетом 3:1. Киевлян тогда тренировал Алексей Михайличенко

"Динамо" не оставалось без группового турнира Еврокубков с сезона 2005/06, когда вылетело в Квалификации Лиги Чемпионов от "Туна". "Бешикташ" остался без такого в последний раз в сезоне 2020/21, когда уступил ПАОКу в Квалификации ЛЧ и "Риу Аве" в Квалификации Лиги Европы

Как представитель Независимой Украины "Динамо" проигрывало первый матч двухраундового противостояния на вылет в Еврокубках с разницей в один мяч шесть раз. В пяти таких случаях оно в итоге проходило дальше. В том числе и против "Ариса" в предыдущем раунде. И в том числе дважды после поражения в первом матче дома

Кадры

"Бешикташ" по-прежнему ищет центрального защитника. Возможен переход Бонуччи. Правда, к "Динамо" он не успеет. Не успеет и Даниэль Амартей, игравший в первом матче. Он вылетел из-за травмы. Еще один центрдеф испанец Монтеро был отдан в аренду в "Аруку" на днях. Кто же составит компанию Омару Колли? Скорее всего, 32-летний капитан Неджип Уйсал, активно игравший этим летом до прихода Амартея.

Новые вингеры Бахтиор Зайнутдинов и Милот Рашица удачно вышли на замену в Бухаресте. Первый даже забил. У них есть все шансы сдвинуть невразумительного Мулеку и оборонительного Булута. Жедсон выйдет на позиции "десятки" позади Абубакара, забившего уже четыре мяча в Лиге Конференций нынешнего сезона. А центр поля вновь прикроют Учан и Хаджиахметович. Вряд ли Онана, который может уйти из клуба.

Булут может отойти назад и заменить травмированного экс-игрока "Вест Хэма" и "Олимпиакоса" Масуаку.

Новичок из "Милана" Анте Ребич пока что не находит своего места.

У Луческу все центральные защитники в сборе, но от этого проблем у них не меньше. Попов и Сирота напривозили в первом матче, но Биловар и Дячук вряд ли лучше. Румынский наставник еще перед первым матчем говорил о важности Дениса, так что скорее заменят Александра. Хотя наиболее вероятный вариант - сохранение тандема первого матча. Остается надеяться, что он прекратит ошибаться на ровном месте.

Ярмоленко травмирован и уехал лечиться. Его в первом матче заменял активный Караваев. Не менее активен был Волошин, забивший в Бухаресте и туркам, и "Арису". Причин двигать их нет, тем более, что Кабаев только вернулся после травмы. Вернулся, кстати, и Андриевский, но он также не рассчитывает на стартовый состав.

Ванат останется в центре атаки, и от него ждут большего. Останется и тройка центральных полузащитников Сидорчук-Шапаренко-Буяльский. Все трое выглядели активно в атаке неделю тому (Виталий появлялся на обоих флангах и поучаствовал в обоих голах), но от них срочно требуется прогресс в отборе, в тактической стройности и точности передач.

"Бешикташ": Гюнок, Булут, Колли, Уйсал, Розье, Учан, Хаджиахметович, Жедсон, Рашица, Абубакар, Зайнутдинов

"Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Ванат, Волошин

Прогноз: Бешикташ - Динамо 2:1

Проблемы обеих команд в центре обороны очевидны и равны, их атакующий потенциал перспективен и также вполне сравним. "Бешикташ" Гюнеша сегодня дома, но не очень любит играть первым номером, и его можно поймать не раз. Так что "обе забьют" и "тотал больше 3.5" голов - хорошие ставки.

Результат? Если "Динамо" и вправду не развалится под ранним ревом трибун, сумеет навязать бой. Как говорит Луческу, судьбу первого матча решили эпизоды. Решат они и судьбу второго. Вот только ощущение, что вновь сложатся не в пользу киевлян.