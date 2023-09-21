Заря — Гент. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 21.09.2023

Крайне нестабильный луганский клуб обеспечил себе евроосень, однако только в Лиге Конференций. И стартовый поединок группы B будет хорошим экзаменом для подопечных Валерия Кривенцова, ведь бельгийцы — не так просты, как кажется.

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Лига Конференций. Группа B. 1 тур

Люблин. Стадион "Арена Люблин"

Арбитр в поле — Даниелле Киффи (Италия)

"Заря" 22:00 "Гент"

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Новости "Зари"

Сейчас луганский клуб переживает непростой период — за каких-то полгода команда сменила трех тренеров. Если право на еврокубки "Заря" завоевала с ван Леувеном, то в квалификации Лиги Европы футболистов тренировал Лалатович. Но сейчас в Лиге Конференций команда будет с новым тренером — Валерием Кривенцовым. Поэтому сейчас нестабильность и "Заря" — слова-синонимы.

Бывший тренер "Металлиста 1925" уже принял боевое крещение в ранге главного тренера — луганчане проиграли харьковчанам 1:2. К тому же травмировался Арсений Батагов — ведущий центральный защитник "черно-белых" — и это лишь добавляет проблем тренеру "Зари".

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Снурницын, Джордан, Вантух, Кирюханцев, Яцык, Мишнев, В.Волошин, Антюх, Герреро, Алефиренко

Новости "Гента"

У бельгийцев тоже были проблемы. В прошлом сезоне им не хватило трех очков, чтобы пройти в чемпионский раунд плей-офф в Лиге Жюпиле. Однако они все же смогли сыграть в другом плей-офф — за путевку в Лигу Конференций. Здесь подопечным Ванхазебрука повезло больше, поскольку они обеспечили себе место в евротурнире еще до завершения соревнования.

Но испытания для "бело-синих" на этом не закончились — они должны были пройти сразу трех соперников перед выходом в групповой этап. Но "Гент" не заметил перед собой словацкую "Жилину", польскую "Погонь" и кипрский "АПОЭЛ". К тому же дела наладились и в чемпионате — за 6 туров "индейцы" еще ни разу не терпели поражения.

Ориентировочный состав "Гента": Нарди, Ватанабе, Торунарига, Кандусс, Де Сарт, Кумс, Браун, Самоис, Хьюльзагер, Орбан, Киперс

“Заря”-”Гент”. Статистика личных встреч

Эти команды впервые встречаются в рамках турнира. Однако украинские клубы имеют значительный опыт игры с бельгийцами.

По итогам предыдущих еврокубковых баталий именно в воротах "Гента" побывало больше всего мячей от украинских команд — 23 гола за 8 матчей (11 голов "индейцам" забило "Динамо", 10 — "Шахтер" и 2 — "Александрия"). Для сравнения, самый частый наш бельгийский соперник — "Брюгге", за 17 поединков с нашими командами пропустил на один гол меньше — 22. А "Андерлехт" за те же 8 игр вынимал мяч из ворот лишь 12 раз.

К тому же из всех стран, с клубами которых в своей новейшей истории "Заря" встречалась в еврокубках, Бельгия — единственная, от чьей команды луганчане не пропускали. Последний раз с клубом из этой страны "черно-белые" играли в сезоне-2015/16 в квалификации Лиги Европы. Тогда они победили "Шарлеруа" со счетом 5:0 по сумме двух матчей.

“Заря”-”Гент”. Последние матчи команд

Луганчане довольно неуверенно выступают в УПЛ. Последний поединок закончился обидным поражением от "Металлиста 1925" 2:1.

Бельгийский клуб сыграл перед "Зарей" выездной поединок против "Левена" в рамках чемпионата Бельгии. Хозяева забили уже в дебюте матча, но "индейцам" удалось выровнять положение в конце первого тайма. Счет после финального свистка так и остался стабильным — 1:1.

“Заря”-”Гент”. Турнирное положение команд

Поединки в группе В только начинаются, однако болельщики не рассматривают "Зарю" как претендента на выход в раунд плей-офф. Как будет на самом деле — покажет время.

“Заря”-”Гент”. Ставка и коэффициенты

“Заря”-”Гент”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Понятно, что "Заря" будет иметь поддержку родных трибун. Но "Гент" — сыгранная и сбалансированная команда, с которой нестабильному клубу будет достаточно трудно. Однако мы верим в боевую ничью в Люблине.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша