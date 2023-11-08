Заря - Маккаби Тель-Авив. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 09.11.2023

Дерби воюющих. "Заря" уже более девяти лет не может играть в Луганске, уже почти год и девять месяцев не может играть Еврокубковые матчи в Украине. Тель-авивский "Маккаби" более месяца не играет вообще. С пятого октября, когда уступил лидеру группы В Лиги Конференций "Генту" в гостях со счетом 0:2. Сумеет ли добыть лучший результат против своего главного соперника в борьбе за второе место?

9 ноября. 22:00. Лига Конференций. Группа В. Четвертый тур

Люблин. "Арена Люблин"

Заря - Маккаби Тель-Авив

Главный арбитр: Джон Битон (Шотландия)

Турнирная таблица группы В

1 Гент 3 2 1 0 8-1 7 2 Зоря 2 1 1 0 2-1 4 3 Маккабі 2 1 0 1 3-4 3 4 Брейдаблік 3 0 0 3 2-9 0

"Заря"

Казалось, с Валерием Кривенцовым "Заря" добавляет. Вначале стабилизировала оборону, не пропустив в трех матчах подряд, затем забила четыре "Оболони". Но в последних трех матчах она вновь отступила. Проиграла "Полесью" со счетом 1:0, несмотря на 21:10 по ударам по воротам, провалилась в Кубке против "Черноморца" (1:4), а затем упустила победу над "Вересом" из-за удара с рикошетом на 89-ой минуте - 2:2.

Сам Кривенцов говорит о постоянном нефарте, о молодости игроков и неверных решениях в атаке, заявляет, что против "Вереса" команда должна была повести со счетом 3:1, а то и 4:1. Но вряд ли такие разговоры в случае неудач руководство будет долго слушать. Его назначили в авральном режиме, большей частью из-за отсутствия тренеров на бирже. Но зимой будет гораздо больше времени подумать и найти.

Общеизвестно, что бюджет "Зари" обваливается без участия в групповом турнире Еврокубков. Запасной аэродром выхода туда в виде Кубка Украины уже потерян, причём легко, в лиге команда в зоне переходных матчей, и даже два запасных матча достаточно высоко её не поднимут. Так что результаты группового турнира Лиги Конференций могут стать решающими в судьбе Кривенцова.

"Маккаби"

Наиболее титулованный клуб Израиля как раз начал каденцию Робби Кина отлично. Ирландец привил команде новую мотивацию, энтузиазм после трёх неудачных сезонов в лиге. Вывел ее там на первое место. Также прошел три раунда Квалификации Лиги Конференций без поражений. Выиграл тель-авивское дерби со счетом 5:0. Но затем проиграл впервые в сезоне, и играла команда в Генте слабо. А затем началась война...

В последний месяц "желтые" были разделены на две группы. Легионеры вначале тренировались индивидуально каждый в своей стране, а в прошлую среду прилетели в Польшу и начали там тренировки под руководством Кина. Даже пришлось привлечь к ним местного вратаря. Израильтяне же тренировались регулярно командно дома под руководством тренеров юношеской команды клуба и прилетели в Польшу в воскресенье.

Местные игроки даже провели в Израиле контрольный матч, переиграв "Бней-Йегуду" из Второго дивизиона со счетом 2:1.

Израильские СМИ сообщают, что Кин остался доволен и даже удивлён хорошей физической формой игроков после такого простоя. Статистические данные с тренировок также показывают хорошие цифры. Что же насчёт психологического состояния, то оно колеблется между "сейчас нет никакого настроения играть в футбол" и "мы должны играть и грызть землю за наших страдающих граждан". Трудно сказать, что сильнее.

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук назвал "Зарю" одной из самых быстрых команд в УПЛ. "Маккаби" Кина также славится скоростью. Обе зависят от фланговой игры. Против "Вереса" луганчане и забивали, и пропускали с навесов с флангов. Вопрос, в какой они физической форме после трех матчей за полторы недели. И в какой тель-авивцы после месяца без матчей.

Последние матчи команд

Кадры

В матче против "Вереса" Кривенцов не выполнил ни одной замены. В целом в последнее время выпали из фавора атакеры Антюх и Алефиренко, ранее игравшие весьма активно. Но обращать на них внимание следует. Денис, например, сделал ассист к победному голу в Исландии. Хотя сейчас тренеры предпочитают на позиции правого вингера более трудолюбивого в обороне Кирюханцева.

В воскресенье по сравнению с предыдущими матчами произошла смена вратаря - вышел Сапутин, а не Турбаевский. Надолго ли?

Мишнев и Мичин борются за право составить компанию Яцыку в центре поля.

Левый защитник Вантух получил травму еще против "Полесья" и выбыл как минимум до конца года. С тех пор его место занимает номинальный центральный Снурницын.

Эдуардо Герреро пришёл в "Зарю" как раз из "Маккаби", в котором начинал играть еще в юношеских командах. Он забил в первом туре нынешнего группового турнира "Генту". Забьёт ли сейчас?

"Маккаби" будет выбирать состав, исходя большей частью из физической формы. Наибольшая проблема - вратарская. Рой Мишпати остался в Израиле по личным причинам, и в четверг впервые в сезоне сыграет либо натурализованный бразилец Даниэль Тененбаум, либо панамец Орландо Москера. Последний в команде лишь с пятого сентября, а в заявку впервые попал в Генте. Но он в октябре хотя бы отыграл два матча за сборную.

Безоговорочный лидер команды - Эран Захави. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего форварда уже десять голов, из них шесть - в Лиге Конференций. За весь предыдущий он забил 26. А в сезоне 2021/22, когда играл за голландский ПСВ - 20.

Его дублер - 20-летний Дор Турджеман, полуфиналист Юношеского Чемпионата Мира-2023 и молодежного Евро-2023. Он успел отыграть за клуб в сезоне 2023/24 менее трехсот минут, но забил четыре мяча. На счету опорника Дора Переца шесть голов в сезоне, в том числе два - в Лиге Конференций. Точно такие же показатели и у вингера Дана Битона. Хотя предполагают, что последнего заменит более быстрый Давида.

Следует отметить, что в "Маккаби" всего шесть легионеров плюс два натурализованных игрока - Тененбаум и уроженец Испании Саборит.

"Заря": Турбаевский, Данченко, Джордан, Батагов, Снурницын, Яцык, Мичин, Кирюханцев, Нагнойный, Горбач, Герреро

"Маккаби": Москера, Масон, Н. Битон, Саборит, Ревиво, Ван Овереем, Д. Перец, Каниковски, Давида, Захави, Милсон

Цифры и факты

"Заря" никогда не встречалась с израильскими командами. Результаты "Маккаби" против украинских - две ничьи и четыре поражения. 0:2 и 0:1 от "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21, 1:1 и 3:3 с "Динамо" в том же турнире в сезоне 2011/12 и 0:2 и 0:1 в сезоне 2015/16 в Лиге Чемпионов

"Маккаби" начал сезон с 11-ти побед и трех ничьих в 14-ти матчах во всех турнирах, но затем проиграл "Генту" в Лиге Конференций. Серия без поражений включала в себя пять побед и две ничьи в матчах против "Петрокуба", АЕКа (Ларнака), "Целье" и "Брейдаблика" в Лиге Конференций.

"Заря" в нынешнем сезоне во всех турнирах потерпела уже семь поражений и одержала пять побед при пяти ничьих. В том числе 0:2 и 2:1 против пражской "Славии" в Лиге Европы, 1:1 против "Гента" и 1:0 над "Брейдабликом" в Лиге Конференций

Начиная с 30-го сентября, "Заря" не проиграла в четырех матчах подряд во всех турнирах (ничья и три победы), пропустив лишь в одном из них, но сразу же после этого проиграла два подряд и сыграла вничью с "Вересом", пропустив в трех последних матчах семь мячей

Джон Битон судил украинские команды четырежды и показал их игрокам десять желтых карточек. Все матчи - в Лиге Европы. "Динамо" с ним переигрывало "Ренн" в сезоне 2018/19 со счетом 3:1 и играло вничью 3:3 с АЕКом из Ларнаки в предыдущем сезоне. "Александрия" проиграла "Хайдуку" со счетом 1:3 в сезоне 2016/17. "Заря" же проиграла "Герте" со счетом 0:2 в сезоне 2017/18

Израильские команды Битон судил дважды. Причем именно "Маккаби" Тель-Авив. 1:0 над "Карабахом" в Лиге Европы в сезоне 2020/21 и 1:2 от греческого "Ариса" в сезоне 2022/23 в Лиге Конференций. В целом показал игрокам "Маккаби" 11 желтых и одну красную карточку, также назначил против него пенальти

Прогноз: Заря - Маккаби 1:1

Насколько готов "Маккаби", насколько его мысли в игре? Насколько "Заря" готова при плотном календаре, насколько она вообще сильна, стабильна сейчас? Вряд ли намного. От луганчан сейчас можно ожидать все, что угодно, от тель-авивцев в их нынешнем состоянии - также. Скорее всего, уровень игры и скорости будут низкими. И "Маккаби" будет упираться. Похоже на скромную ничью.