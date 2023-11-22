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Футбольная ассоциация Ирландии объявила об отставке Стивена Кенни с поста главного тренера
Отставка Стивена Кенни: Новый этап в развитии ирландского футбола
skysports
Футбольная ассоциация Ирландии объявила об отставке Стивена Кенни с поста главного тренера национальной сборной после неудачного отбора на Евро-2024. Контракт 52-летнего тренера завершился после товарищеского матча с Новой Зеландией, который завершился вничью (1:1).
Во время его руководства сборная Ирландии провела 29 матчей, из которых лишь шесть побед.
Футбольная ассоциация Ирландии выразила благодарность Стивену Кенни и его команде за их работу и преданность, подчеркнув, его вклад в развитие команды
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