Иран - Катар. Анонс и прогноз полуфинала Кубка Азии на 07.02.2024

Кубок Азии-2023 близится к своему завершению. 18-й розыгрыш турнира принимает Катар (да-да, та самая страна, где недавно проходил скандальный Чемпионат мира).

Осталось всего ничего - определить финалистов и победителя турнира. Одним из счастливчиков станет Иран или Катар. Именно эти страны сойдутся в полуфинале №2. Понимаем, что оба государства неприятны любому украинцу из-за их дружеских отношений с террористами, но что же поделать, если судьба завела их в финальную часть престижного Кубка Азии...

Полуфинал Кубка Азии-2023

7 февраля, 2024 год. 17:00. "Аль-Тумама" (Доха)

Иран - Катар. 17:00

Прямая трансляция: Sport 3

Иран

Пресс-служба федерации Ирана отмечает, что игроки их сборной, благодаря великолепным выступлениям на Кубке Азии, "достойны чемпионства". Действительно, в этом году Иран демонстрирует результаты, которым можно только позавидовать. Во-первых, они уверенно вышли из группы, забрав максимум очков (победы над Палестиной, Гонконгом и ОАЭ). Во-вторых, неплохо продвигаются уже в этапе плей-офф. Если удачный результат в матче с Сирией в 1/8 финала не вызывает удивления, то вот победа над Японией в четвертьфинале заслуживает отдельного внимания. Страна восходящего солнца была фаворитом на получение кубка Азии, но довольно неожиданно споткнулась об Иран. Первый тайм этой игры был за японцами, однако во втором соперник показал свою злость, сумев забить 2 гола в ответ.

Стоит отметить великолепную игровую форму Ирана не только на Кубке Азии, но и вообще за последнее время. Удивитесь или нет, но последний раз они проигрывали в 2022 году! До первого финала за 48 лет Иран отделяет лишь одна игра. И они имеют все предпосылки чтобы это произошло.

Большие надежды возлагаются на главную звезду команды - нападающего "Ромы" Сердара Азмуна. Пока у него на этом турнире в активе 1 гол. Но опыт такого игрока среди довольно посредственных оппонентов - неоценим. Также, неплохим бонусом Иран имеет Джаханбахша из "Фейеноорда" и Годдоса из "Брентфорда".

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Катар

Катар является хозяином нынешнего Кубка Азии. Фактор немалого количества своих болельщиков на трибунах сборную этой страны не может не радовать. Кстати, еще до завершения турнира Катар сумел установить новый рекорд общей посещаемости всех матчей Кубка Азии.

На футбольном поле дела идут тоже хорошо. Катарцы на групповом этапе подарили фанам 3 победы из 3-х, при этом не пропустив ни одного гола. Бессильными против голкипера и обороны этой сборной оказались Ливан, Китай и Таджикистан.

В 1/8 финала Катар прошел Палестину со счетом 2:1, а в четвертьфинале с трудом одолел Узбекистан. Все решилось в серии пенальти, где на один промах меньше сделали именно катарцы. Заметно, что с каждой игрой им все труднее даются победы. А дальше еще большее испытание - очень крепкий Иран, с которым у Катара почти всегда проблемы.

Мировыми звездами в составе сборная похвастаться не может, поэтому приходится надеяться только на хорошее командное взаимодействие, компактную оборону и контратаки.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Ирана:

03.02. Иран - Япония 2:1 (Четвертьфинал Кубка Азии-2023)

31.01. Иран - Сирия 1:1 (5:3 - пен) (1/8 Кубка Азии-2023)

23.01. Иран - ОАЭ 2:1 (Групповой этап Кубка Азии-2023)

Последние 3 встречи Катара:

03.02. Катар - Узбекистан 1:1 (3:2 - пен) (Четвертьфинал Кубка Азии-2023)

29.01. Катар - Палестина 2:1 (1/8 Кубка Азии-2023)

22.01. Катар - Китай 1:0 (Групповой этап Кубка Азии-2023)

Последние 3 очные встречи:

2023. Катар - Иран 0:4 (Товарищеский)

2018. Катар - Иран 1:2 (Товарищеский)

2017. Катар - Иран 0:1 (Квалификация к Чемпионату мира)

Прогноз на матч Иран - Катар от UA-Футбол

Обе сборные не вызывают симпатии, прежде всего своими позициями в войне россии с Украиной. Иран и Катар уже после полномасштабного вторжения проводили товарищеские матчи с болотом. Для них это норма. Первые вообще помогают террористам вооружением, которое потом убивает украинцев и разрушает наши здания.

Принимая во внимание только футбольную составляющую, сборная Ирана выглядит на бумаге лучше соперников. У них более мастеровитые футболисты, длинная серия без поражений и постоянное отсутствие проблем в очных встречах с катарцами (последний раз Катар побеждал Иран в 2009 году, а в официальной игре вообще - в прошлом веке).

В целом, наш прогноз на эту игру - проход в финал Ирана. Команды на турнире забивают немного, но и мало пропускают. Поэтому, счет типа 2:1 вполне вероятен.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша