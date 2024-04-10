Астон Вилла – Лилль. Анонс и прогноз первого матча 1/4 Лиги Конференций на 11.04.2024

Лига Конференций. 1/4 финала, первый матч.

11 апреля. 22:00. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

Трансляция: Megogo Football 6

Наверняка, Унаи Эмери сейчас пытается понять, насколько вообще Лига Конференций важна для его команды? Борьба за топ-4 в АПЛ прямо сейчас в самом разгаре и стоит ли бирмингемцам отвлекаться на третий по важности еврокубок. С другой стороны, трофей - это всегда престижно и если у команды есть шансы его выиграть, нужно идти до конца.

Что касается "Лилля", то они также продолжают борьбу за зону в Лиге Чемпионов в своем чемпионате, поэтому мысли о том, что Лига Конференций не столь важна, также могут застрять в головах этой команды.

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Новости "Астон Виллы"

Парни Унаи Эмери в последнее время не очень радуют своего тренера. А все дело в неуверенной игре в обороне. Да, испанский специалист любит ставить высокую линию защиты и использовать офсайдные ловушки, однако этот метод в последнее время начал барахлить. С другой стороны, в атаке у "вилланов" все в порядке.

В последних 5 матчах у них 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Сразу поговорим о поражении, это было на "Этихаде" против "Манчестер Сити", когда Фил Фоден оформил хет-трик. Наверное, это был максимально справедливый результат, "Вилла" была не готова играть против столь сильного соперника.

Что касается ничьих, то здесь все сложнее: они сыграли против "Вест Хэма" (1:1), при этом не показав особо интересного футбола и сравняв счет лишь на последних минутах. Также в прошлом туре АПЛ была ничья против "Брентфорда" (3:3). И потеря очков была максимально неожиданной, поскольку по ходу игры казалось, что у них все под контролем.

Вместе с тем они победы "Аякс" (4:0) и "Вулверхэмптон" (2:0). Контролировать матчи от начала и до конца бирмингемцам трудно, поэтому интересно будет посмотреть, как они справятся с "Лиллем".

Новости "Лилля"

Подопечные Паулу Фонсеки находятся на четвертой строчке в Лиге 1 и сохраняют неплохие шансы побороться с "Брестом" и "Монако" за второе или третье место, которое позволит попасть в Лигу Чемпионов без квалификации. Отставание не такое большое.

На прошлой стадии они прошли австрийский "Штурм" и именно "Астон Вилла" будет едва ли не первым серьезным испытанием для "догов" в этом сезоне Лиги Конференций. Интересно отметить и то, насколько хорошую форму набрали французы: последний раз они не проигрывали в официальных матчах с 25 февраля.

В последних 5 встречах у них 3 ничьи и 2 победы. Одна из ничьих фактически ничего не решала, поскольку это был ответный матч против "Штурма". Также были ничьи с "Ренном" и "Брестом". Зато удалось обыграть "Ланс" (2:1) и "Марсель" (3:1).

"Доги" выглядят как реальный претендент на победу в турнире, особенно если им удастся пройти "Астон Виллу". Однако в еврокубковых матчах до этого момента со столь сильным соперником они пока не встречались.

Цифры и факты

До этого "Астон Вилла" и "Лилль" сыграли лишь 2 официальных матча между собой. Было это в 2002 году в рамках Кубка Интертото, первый матч завершился вничью, а второй - победой "Лилля";

В 4 из последних 6 матчей "Астон Виллы" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

В 4 из последних 6 матчей "Лилля" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне первого матча Унаи Эмери не сможет рассчитывать на помощь целого ряда игроков. Из-за повреждений игру пропустят Эмилиано Буэндиа, Бубакар Камара, Мэттью Кэш, Тайрон Мингс и Джейкоб Рамзи.

Что касается проблем Паулу Фонсеки, то у него проблем немного меньше, но также не обошлось без потерь. Не сыграют: Рафаэль Фернандеш, Андрей Илич и Самуэль Умтити. Под вопросом участие в матче Анхеля Гомеса.

"Астон Вилла", 4-4-1-1: Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь — Бэйли, Макгинн, Луиз, Роджерс — Тилеманс — Уоткинс

"Лилль", 4-3-3: Шевалье — Сантос, Йоро, Александру, Исмаили — Бенталеб, Андре, Гаральдссон — Жегрова, Дэвид, Кабелла

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Астон Вилла" — "Лилль" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Астон Виллой" и "Лиллем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Обе команды любят атаковать и забивать, также обе имеют проблемы с игрой в защите. Здесь действительно стоит ожидать более трех голов, впрочем давление и вес этого матча может помешать атакующим футболистам проявить себя на все 100%. Оценивая нынешнее состояние обоих коллективов, следует признать, что это хорошие команды, но на бумаге фаворитом выглядит "Вилла", на ее непростую победу мы бы и поставили.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.