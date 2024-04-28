В шаге от титула. Порту – Спортинг. Анонс и прогноз матча чемпионата Португалии на 28.04.2024

Чемпионат Португалии, 31-й тур

28 апреля, 22:30. "Эштадиу ду Драгау" (Порту)

Главный арбитр: Нуну Алмейда

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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"Спортинг" находится в шаге от чемпионства. Даже если сегодня он не победит, то в следующих турах “львы” имеют очень хорошие шансы забрать титул. “Бенфика” идет на втором месте и на этот раз очень надеется на победу “Порту”. Тем не менее теоретические шансы стать чемпионами у "орлов" еще есть.

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Новости Порту

А вот "драконы" уже давно выбыли из гонки за португальскую пальму первенства. На данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице. Отрыв от первого "Спортинга" составляет 18 очков. Даже на Лигу чемпионов уже нечего надеяться: до второй "Бенфики" 14 зачетных пунктов за четыре матча до финиша. Главная борьба идет за бронзу и путевку в Лигу Европы, ведь у “Браги” столько же баллов, столько же и “Порту”.

В предыдущем матче "драконы" победили "Касса Пиа". Подопечные Консейсау открыли счет во встрече, но соперник отыгрался уже через шесть минут. На старте второго тайма "Порту" забил победный гол, который вернул команду на третье место турнирной таблицы. Кроме встречи со "Спортингом" впереди "драконов" ждут "Шавиш", "Боашвита" и очный матч с "Брагой". Все решится только в конце.

Кадры хозяев

У "драконов" большой лазарет. Там находятся Хайме, Зайда, Кошта, Маркано. также Мартинес, Санчес и Франко в последних матчах – вне состава.

Новости Спортинга

Рубен Аморим ведет свою команду ко втором титулу чемпиона. Главную победу "львы" одержали в матче 28-го тура первенства против "Бенфики". Короче говоря, именно тогда разрешилась судьба чемпионства. Сейчас "Спортинг" лидирует в турнирной таблице. Превосходство над второй "Бенфикой" составляет четыре зачетных пункта с сегодняшним матчем в запасе.

В предыдущем поединке "львы" разгромили "Гимарайнш". Это была очередная легкая победа команды Аморима. Всего на их счету 87 забитых мячей, а швед Виктор Декереш занимает первое место в рейтинге бомбардиров чемпионата с 24 точными ударами. Практически во всем "Спортинг" лучший в Португалии, кроме количества пропущенных: у "Бенфики" их на два меньше, у "Порту" – на три. Но у соперников забитых гораздо меньше.

Кадры гостей

Двое футболистов "Спортинга" находятся в лазарете. Речь идет об основных Антонио Адане и Матеусе Рейсе.

Последние пять матчей Порту и Спортинга

Последние пять встреч хозяев

21.04. Касса Пиа – Порту 1:2 (Чемпионат Португалии)

17.04. Порту – Гимарайнш 3:1 (Кубок Португалии)

13.04. Порту – Фамаликан 2:2 (Чемпионат Португалии)

07.04. Порту – Гимарайнш 1:2 (Чемпионат Португалии)

03.04. Гимарайнш – Порту 0:1 (Кубок Португалии)

Последние пять встреч гостей

21.04. Спортинг – Гимарайнш 3:0 (Чемпионат Португалии)

16.04. Фамаликан – Спортинг 0:1 (Чемпионат Португалии)

12.04. Жил Висенте – Спортинг 0:4 (Чемпионат Португалии)

06.04. Спортинг – Бенфика 2:1 (Чемпионат Португалии)

02.04. Бенфика – Спортинг 2:2 (Кубок Португалии)

Последние пять встреч Порта и Спортинга

18.12.2023. Спортинг – Порту 2:0 (Чемпионат Португалии)

12.02.2023. Спортинг – Порту 1:2 (Чемпионат Португалии)

28.01.2023. Спортинг – Порту 0:2 (Кубок лиги)

20.08.2022. Порту – Спортинг 3:0 (Чемпионат Португалии)

21.04.2022. Порту – Спортинг 1:0 (Кубок Португалии)

Ставки и коэффициенты на матч Порту – Спортинг

Прогноз матча Порту – Спортинг на UA-Football

В поединке первого круга "львам" очень помог легендарный Пепе, самоустранившийся с поля на 51 минуте встречи, заработав красную карточку. "Спортинг" тогда победил со счетом 2:0. Но вот на "Эштадиу ду Драгау" "львы" в последний раз одерживали верх еще восемь лет назад. В этот раз также "Спортингу" не удастся победить. Прогноз: Ничья.