Фиорентина - Брюгге. Анонс и прогноз матча Лиги конференций на 02.05.2024

Решающие матчи европейских топовых турниров готовят нам новую порцию эмоций и интриги. До трофеев осталось несколько шагов. Несколько решающих шагов. Победа в Лиге конференций тоже дает определенный престиж, поэтому борьба за кубок будет не хуже, чем в ЛЧ или ЛЕ. Побороться за выход в финал попытаются "Фиорентина" и "Брюгге".

Полуфинал Лиги конференций. Первый матч

02.05.2024. "Стадио Артемио Франки" (Флоренция)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Фиорентина - Брюгге. 22:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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Фиорентина

Учитывая, что первый матч полуфинала состоится во Флоренции, местная команда будет пытаться получить положительный результат уже сразу. Ибо кто его знает как дела пойдут в Бельгии.

Вообще выступления "Фиорентины" в Серии А и Лиге конференций - это разные вещи. В чемпионате слишком удачными результатами коллектив Винченцо Итальяно похвастаться не может. Нет, положение не из худших, однако могло быть лучше. По состоянию на этот день "фиалки" занимают 8-е место. Благодаря разгрому "Сассуоло" (5:1) в последнем туре "Фиорентина" сумела перескочить в таблице "Наполи" (участника Лиги чемпионов этого сезона). До еврокубковой зоны еще 5 очков и игра в запасе. Не знаем удастся ли им забрать хотя бы 7-ю позицию, но все выглядит так, что победа в Лиге конференций - гораздо более легкий путь обеспечить себе еврокубки в следующем сезоне.

Несомненно, итальянцы считаются одними из фаворитов на получение трофея. В другой паре полуфинала - поединок "Астон Виллы" и "Олимпиакоса" (понятно у кого больше шансов). Вывеска "Фиорентина" - "Астон Вилла" в финале была бы привлекательной, согласитесь.

Путь флорентийцев в Лиге конференций не слишком сложный: "Генк", "Ференцварош", "Чукарички", "Маккаби" Хайфа, "Виктория" Пльзень, а теперь "Брюгге". Однако не стоит быть на 100% уверенными в легком успехе команды в полуфинале. Все же, есть проблемы в завершающей фазе атаки (последний пас) и реализации.

Кадровых потерь у Итальяно почти нет. Один лишь форвард Нзола пропустил уже 2 недели из-за травмы. Вряд ли увидим его и в четверг.

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Брюгге

"Это могут быть исторические недели", - сказал перед игрой защитник "Брюгге" Кириани Саббе. Почему исторические? Потому что команда борется за чемпионство Бельгии и до сих пор в гонке за кубком Лиги конференций. Хотя этот сезон уже, можно так сказать, исторический. Ведь клуб впервые с сезона 1991/92 зашел в полуфинал еврокубка.

До этой стадии бельгийцы одолели "Бешикташ", "Буде-Глимт", "Лугано" ("Динамо" Киев уже бы упало в обморок), "Мольде" и "ПАОК". Теперь "Фиорентина" - еще более грозный соперник.

Можно сказать точно, что график у "Брюгге" просто сумасшедший. Чемпионат в Лиге Жупиле построен так, что в конце сезона все клубы распределяются на 3 группы (более сильную, среднюю и более слабую). Конечно, "Брюгге" в первой группе. То есть сейчас у них матчи только с топовыми соперниками и выступления в Лиге конференций. Но, учитывая, что команда - претендент на чемпионство (а сейчас как раз на 1-м месте), то неудач почти нет.

Ники Хаен имеет лишь одну потерю в составе - отсутствие защитника Бояты (травмирован). Но это не проблема, ведь он не входит в основную когорту игроков.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи "Фиорентины":

28.04. "Фиорентина" - "Сассуоло" 5:1 (Серия А)

24.04. "Аталанта" - "Фиорентина" 4:1 (Кубок Италии)

21.04. "Салернитана" - "Фиорентина" 0:2 (Серия А)

Последние 3 встречи "Брюгге":

28.04. "Генк" - "Брюгге" 0:3 (Лига Жупиле)

24.04. "Брюгге" - "Генк" 4:0 (Лига Жупиле)

21.04. "Рояль Унион СЖ" - "Брюгге" 1:2 (Лига Жупиле)

Последние очные встречи:

не было

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Фиорентина - Брюгге от UA-Футбол

"Брюгге" не проигрывает уже 8 матчей подряд. У "Фиорентины" неплохие выступления в Лиге конференций - 11 игр без поражений. Поставим на "обе забьют". Бельгийцы забивают уже в 13-ти подряд выездных играх, а итальянцы захотят дома добыть наилучший результат перед ответным выездным матчем.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша