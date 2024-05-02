Астон Вилла – Олимпиакос Пирей. Анонс и прогноз матча ЛК на 02.05.2024

Лига конференций

1/2 финала, первый матч

2 мая, 22:00. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Марк Гуида (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Астон Вілла - Олімпіакос Смотреть трансляцию

Бирмингемцы и пирейцы встретятся в очном противостоянии впервые в истории. Букмекеры считают "Астон Виллу" очевидным фаворитом противостояния. "Олимпиакос" в этом сезоне уже побеждал команду АПЛ, так что возможно греки способны на еще одну сенсацию.

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Новости Астон Виллы

В прошлом поединке "львы" потеряли победу над кризисным "Челси". Подопечные Эмери вели в счете 2:0, но во втором тайме тоже пропустили дважды. Эти два очка очень важны в борьбе за топ-4 АПЛ и зону Лиги чемпионов. Сейчас "Вилла" идет на четвертом месте и опережает пятый "Тоттенхэм" на семь очков, но у "шпор" есть еще два матча в запасе.

Бирмингемцы в этом сезоне еврокубков выступали только в Лиге конференции. Сначала они выиграли группу, а затем в раунде плей-офф прошли "Аякс" и "Лилль". Если на групповом этапе соперники были значительно ниже (“Легия”, АЗ “Алкмар”, “Зрински”), то дальше было труднее. К примеру, в четвертьфинале "Астон Вилла" встречалась с "догами", где на 87-й минуте второго матча вырвала овертайм, а затем победила в серии пенальти.

Кадры хозяев

Много травм у подопечных Эмери. Буэндиа, Камара, Дзаньоло, Морено, Мингс, Рэмзи и Тилеманс находятся в лазарете. Также не сыграет основной голкипер Эмильяно Мартинес, который в ответном матче четвертьфинала получил две желтые карточки.

Новости Олимпиакоса

"Красно-белые" ведут тяжелую борьбу за чемпионство Греции. В минувшие выходные они разрядились и разгромили откровенного аутсайдера чемпионской группы "Ламию" со счетом 4:1. Пока они находятся на четвертом месте. Однако не все так плачевно. До первого АЭК всего пять очков. И это при том, что у “Олимпиакоса” есть еще один матч в запасе. А также впереди у атенцев очные встречи против лидеров ПАОК, АЭК и "Панатинаикоса". Так что все в ногах подопечных Мендилибара.

Еврокубки "Олимпиакос" начинал с квалификации Лиги Европы. Команда дошла до группы, где ей не повезло с жребием: попались “Вест Хэм” и “Фрайбург”. Однако "красно-белым" однажды все же удалось выиграть у одного из этих коллективов: они победили "молотобойцев" со счетом 2:1. Но это не помогло финишировать в группе выше третьего места. Далее последовали противостояния в раунде плей-офф с "Ференцварошем", "Маккаби Тель-Авив" и "Фенербахче". Теперь же снова аттенцы возвращаются к команде с топового чемпионата.

Кадры гостей

У греков два футболиста находятся в лазарете: Лейднер и Фадига. Также в прошлом матче Лиги конференции Нтои был удален с поля, а Масурас получил очередную желтую карточку в этом евросезоне, что привело к дисквалификации на сегодняшний поединок.

Последние пять матчей Астон Виллы и Олимпиакоса

Последние пять встреч хозяев

27.04. Астон Вилла – Челси 2:2 (АПЛ)

21.04. Астон Вилла – Борнмут 3:1 (АПЛ)

18.04. Лилль – Астон Вилла 2:1 (3:4 в с. п.) (ЛК)

14.04. Арсенал – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)

11.04. Астон Вилла – Лилль 2:1 (ЛК)

Последние пять встреч гостей

28.04. Олимпиакос – Ламия 4:1 (Чемпионат Греции)

24.04. Арис – Олимпиакос 1:1 (Чемпионат Греции)

21.04. Олимпиакос – ПАОК 2:1 (Чемпионат Греции)

18.04. Фенербахче – Олимпиакос 1:0 (2:3 в п. п.) (ЛК)

11.04. Олимпиакос – Фенербахче 3:2 (ЛК)

Личные встречи между командами

До сегодняшнего дня "Вилла" с "Олимпиакосом" не встречались. Привычная штука для бирмингемцев, которые не слишком часто играют в еврокубках. Узнают новые команды.

Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Олимпиакос

Прогноз на матч Астон Вилла – Олимпиакос от UA-Football

Обе команды очень грешны в обороне. Значительное преимущество будет у "Виллы" за счет домашнего поля. Хотя греки в этом сезоне еврокубков не раз доказали, что статус гостей их не останавливает. Чего только стоит победа 1:6 в поединке против "Маккаби". Прогноз: Обе забьют (Кф 1,9).